Организаторы Олимпиады перепутали флаги во время представления литовской пловчихи Мейлутите – она вышла под нейтральным флагом

Организаторы Олимпиады-2024 представили литовку Мейлутите как нейтральную спортсменку.

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 Рута Мейлутите сегодня плыла в полуфинале на дистанции 100 м брассом.

Во время представления спортсменки на экране зажегся флаг нейтральных спортсменов, AIN (индивидуальные нейтральные атлеты).

Также организаторы перепутали флаг аргентинки Макарены Себаллос – для нее зажегся флаг Китая.

Обе пловчихи не вышли в финал, заняв по итогам полуфиналов 11-е и 15-е места соответсвенно.