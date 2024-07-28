Организаторы Олимпиады перепутали флаги во время представления литовской пловчихи Мейлутите – она вышла под нейтральным флагом

Теги плавание фото Олимпиада-2024 Рута Мейлутите сборная Литвы жен Водные виды

Организаторы Олимпиады-2024 представили литовку Мейлутите как нейтральную спортсменку.

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 Рута Мейлутите сегодня плыла в полуфинале на дистанции 100 м брассом.

Во время представления спортсменки на экране зажегся флаг нейтральных спортсменов, AIN (индивидуальные нейтральные атлеты).

Также организаторы перепутали флаг аргентинки Макарены Себаллос – для нее зажегся флаг Китая. 

Обе пловчихи не вышли в финал, заняв по итогам полуфиналов 11-е и 15-е места соответсвенно. 

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38 комментариев
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Может, они что-то знают по поводу ближайшего будущего Литвы.
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Наша слониха
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Грустный тромбон
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Вместо гимнов можно еще музыку из шоу Бенни Хилла включать
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Надо было французам наш флаг показать при её выходе ,вот это был бы взрыв очка в Литве 😂
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Ответ Carasa
Грустный тромбон
После перепутанного при её выходе флага , аргентинка должна была себаллос под макарену
+8
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😂😂😂😂
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Ответ brig_Mercury
Для многих европейцев все бывшие республики СССР фактически русские. Сколько они не бьются, как не пытаются себя выделить - бесполезно.😁
А Аргентина входит в состав Китая, по мнению этих же "многих" европейцев?
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Пофиг на флаг. Лет 12 (или чуть больше) назад Рута такие надежды подавала, отлично помню. Но что-то пошло не так.
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Ответ VictorVallecano
Нападет на РФ и захватит часть ее территории, за что получит бан на ОИ? Все может быть!
Армия Литвы это уже как анекдот, ну и фантазер)
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Надо было флаг Литовской ССР показать.
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Это точно олимпиада, или какие то районные соревнования?)
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Прибалтосы ностальгируют по СССР, мечтают вернуться обратно!
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Ответ Edward XVII
ну про армию Украины года три назад говорили то же самое...
То, что там ребята по менталитету такие же как и наши и стоят до конца, спору нет. Если по факту, без подачек и помощи, то не думаю, что долго бы продержались, они сами это признают и все бы давно уже закончилось, но запад не ради капитуляции все это планировал и спровоцировал, все идёт по их плану в том числе
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Они запустили презентацию первого полуфинала. Там была Змушко, как и Милутите, тоже по второй дорожке. После этой ошибки они вообще прекратили прокручивать презентацию спортсменов и для всех горела стандартная заставка Paris 2024
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Это такой троллинг чтоли от французов))
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Ответ Анатолий Зубков
Может, они что-то знают по поводу ближайшего будущего Литвы.
Ну это топ комментарий 👍
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-1
+1
Ответ Carasa
Грустный тромбон
Темнота томила звёздами
Как удержать порывы взрослые?
И по щекам твоим веснушками
Ловушки, love will kill...
+1
0
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Для многих европейцев все бывшие республики СССР фактически русские. Сколько они не бьются, как не пытаются себя выделить - бесполезно.😁
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Один раз - не нейтрал...
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0
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Friendly fire
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Ответ VictorVallecano
Нападет на РФ и захватит часть ее территории, за что получит бан на ОИ? Все может быть!
Утипути😂
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Ахахаха😂
Бьет все рекорды по эпик фейлам😂
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Мы для них все всё равно ещё СССР
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Ответ arthur1612
Помимо этого безусловно ключевого события вечерних заплывов, француз Леон Маршан установил олимпийский рекорд в комбинированном плавании, итальянец Никола Мартиненги отгрыз 2 сотых у Адама Пити и Ника Финка на стометровке брассом, а американка Торри Хаски после победы на дистанции 100 м баттерфляем трогательно обнимала маму, уехавшей в Штаты из Китая за 10 лет до ее рождения. На Олимпийских играх каждый видит свое.
Но "мы просто не любим спорт"
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Те, кто помнит Евро-2016, то мало чему удивятся) Этож Франция, камон. А если бы футбол в ОИ был престижен, то ультрасы снова бы устроил лютые махачи на улицах и трибунах (только не только англичане и русские дрались, там турки с чехами хорватами и немцами и т.д зажигали. Не в таком масштабе, конечно, но хватало околофутбола)
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Просто люди, кто ставит эти заставки в географии разбираются чуть больше чем ни ...сколько. Это на просторах бывшего Союзп могут отличить флаги Словении и Словении, Мексики и Италии, Латвии и Австрии. А на западе никто так глубоко не изучает.
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Помимо этого безусловно ключевого события вечерних заплывов, француз Леон Маршан установил олимпийский рекорд в комбинированном плавании, итальянец Никола Мартиненги отгрыз 2 сотых у Адама Пити и Ника Финка на стометровке брассом, а американка Торри Хаски после победы на дистанции 100 м баттерфляем трогательно обнимала маму, уехавшей в Штаты из Китая за 10 лет до ее рождения. На Олимпийских играх каждый видит свое.
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Просто в Мок поняли - пока что-нибудь не выкинешь, спорц не напишет.
Вот хоть узнали, плавание есть.
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эт она что ли ефимову грязью поливала?
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