Организаторы Олимпиады перепутали флаги во время представления литовской пловчихи Мейлутите – она вышла под нейтральным флагом
Организаторы Олимпиады-2024 представили литовку Мейлутите как нейтральную спортсменку.
Олимпийская чемпионка Лондона-2012 Рута Мейлутите сегодня плыла в полуфинале на дистанции 100 м брассом.
Во время представления спортсменки на экране зажегся флаг нейтральных спортсменов, AIN (индивидуальные нейтральные атлеты).
Также организаторы перепутали флаг аргентинки Макарены Себаллос – для нее зажегся флаг Китая.
Обе пловчихи не вышли в финал, заняв по итогам полуфиналов 11-е и 15-е места соответсвенно.
Как удержать порывы взрослые?
И по щекам твоим веснушками
Ловушки, love will kill...
Бьет все рекорды по эпик фейлам😂
Вот хоть узнали, плавание есть.