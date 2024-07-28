«Нас шокировала насмешка над Тайной вечерей». Американская компания C Spire отзывает рекламу с Олимпиады в Париже

Теги Олимпиада-2024 религия Легкая атлетика

Американская компания C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр в Париже.

С Spire – телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в штате Миссисипи – выразила возмущение церемонией открытия Олимпиады, которая прошла 26 июля.

Организаторов мероприятия обвиняют в оскорблении чувств христиан.

«Нас шокировала насмешка над Тайной вечерей во время церемонии открытия Олимпиады в Париже. C Spire отзывает рекламу с Игр», – говорится в официальном аккаунте компании в соцсети.

Самый популярный комментарий к этой записи собрал более 2 тысяч лайков: «Никогда не слышал о вашей компании, но теперь подпишусь. Восхищаюсь тем, что вы сделали».

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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44 комментария
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Вы ещё не видели номер, который подготовил Пьер Вудман к закрытию олимпиады; олимпийский огонь будет потушен очень оригинальным способом...
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Самая позорная олимпиада в истории)

Я представляю, как местные пользователи спортс.ру орали бы в комментах, если бы такое произошло в РФ)
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Ответ Vovker
Самая позорная олимпиада в истории) Я представляю, как местные пользователи спортс.ру орали бы в комментах, если бы такое произошло в РФ)
Проблема в том, что в РФ такого быть не могло
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Это правильный подход. Рекламодатель наказывает деньгами за дерзость. Так и должно быть. Не учитываете интересов - лишаетесь денег.
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Ответ Владимир Урошлев
Почему спортсмены на олимпиаде молчат?
Боятся потому что
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Ответ Donbass guy
Комментарий удален модератором
По себе судишь?
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Ответ Silent2006
Да как так-то! Прогрессивные комментаторы Спортса же два дня убеждали нас, что это стильно, модно и молодежно!
Так никто и не говорил, что американские религиозные консерваторы (которых там очень и очень много) - это образец для подражания.
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Почему спортсмены на олимпиаде молчат?
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Да как так-то! Прогрессивные комментаторы Спортса же два дня убеждали нас, что это стильно, модно и молодежно!
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Уважуха им!
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Ответ Donbass guy
Комментарий удален модератором
да 90 процентов этих акков - это не россияне.В России как раз наоборот сейчас подьем патриотизма
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Ответ Vovker
Самая позорная олимпиада в истории) Я представляю, как местные пользователи спортс.ру орали бы в комментах, если бы такое произошло в РФ)
Ты , наверное, «падал прошлогодний снег» мультик советский не видел)))
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Ответ elkipalki
Комментарий удален модератором
Губерниев был бы очень органичен как ведущий на этом шоу уродов )
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Гениальный рекламный трюк, чего уж там.
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Почалося))). Таким макаром к четвергу уже закрытие будет)))
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Ответ Vovker
Самая позорная олимпиада в истории) Я представляю, как местные пользователи спортс.ру орали бы в комментах, если бы такое произошло в РФ)
Да там уже в олимпийском бассейне стрикеры свободно гуляют. И ни одного стюарда поблизости.
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Ответ riverman1980
Губерниев был бы очень органичен как ведущий на этом шоу уродов )
Отлично вписался бы на стол, вместо Смурфика
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Ответ Adjusted
А что это?
Гугли
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Ответ Donbass guy
Комментарий удален модератором
Хорошо, что есть ты - парень с Донбасса, который научит как нам - россиянам - любить свою страну?
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Ответ Donbass guy
Комментарий удален модератором
Так настоящих Россиян тут меньше половины, остальные это представители нескольких соседних стран, которые за 30 лет существования независимости ничего не добились и теперь за это ненавидят Россию, а также куча ботов, которые крутит либеральная администрация
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Ответ Владимир Урошлев
Почему спортсмены на олимпиаде молчат?
Потому что спорт вне политики)
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Ответ Donbass guy
Комментарий удален модератором
ненависть к стране в чем выражается тут? Вы хотя бы приводили доказательства и разъяснение своих слов, а бросаться никчемными обвинениями в расчете на плюсы и эмоции таких же глубинариев можно везде, и везде найдете свою аудиторию.
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Ответ Donbass guy
Комментарий удален модератором
про ненависть к стране написал чувак с ником donbass guy, иронично
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Ответ Владимир Урошлев
Почему спортсмены на олимпиаде молчат?
Боятся что если начнут говорить, то и картонные кровати заберут.
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Ответ Александр Воронин
Проблема в том, что в РФ такого быть не могло
Так это слава богу не проблема. Надеюсь и дальше не будет.
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Ответ ЭЮЯ
Да там уже в олимпийском бассейне стрикеры свободно гуляют. И ни одного стюарда поблизости.
А что это?
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Ответ Иван Балашов
Так никто и не говорил, что американские религиозные консерваторы (которых там очень и очень много) - это образец для подражания.
Знаешь хуже кого толерантыши?)
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Ответ Donbass guy
Комментарий удален модератором
Это вы ещё на фейсбук не заглядывали)
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Ответ Александр Воронин
Проблема в том, что в РФ такого быть не могло
Вы ошиблись сразу в двух вещах. Не "проблема", а "к счастью". Ну и, к сожалению, могло и может - просто не на Олимпиаде, а на шабаше поменьше, калибра крупного корпоратива. Ивлеева не даст соврать.
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Ответ Donbass guy
Комментарий удален модератором
Зайди на другие новостные сайты с обсуждениями, абсолютно везде сплошной поток ненависти.
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