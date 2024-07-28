«Нас шокировала насмешка над Тайной вечерей». Американская компания C Spire отзывает рекламу с Олимпиады в Париже
Американская компания C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр в Париже.
С Spire – телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в штате Миссисипи – выразила возмущение церемонией открытия Олимпиады, которая прошла 26 июля.
Организаторов мероприятия обвиняют в оскорблении чувств христиан.
«Нас шокировала насмешка над Тайной вечерей во время церемонии открытия Олимпиады в Париже. C Spire отзывает рекламу с Игр», – говорится в официальном аккаунте компании в соцсети.
Самый популярный комментарий к этой записи собрал более 2 тысяч лайков: «Никогда не слышал о вашей компании, но теперь подпишусь. Восхищаюсь тем, что вы сделали».
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
Я представляю, как местные пользователи спортс.ру орали бы в комментах, если бы такое произошло в РФ)