Гран-при Бельгии-2024. Онлайн

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В воскресенье, 28 июля, состоится 14-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Бельгии. Старт – в 16:00 по московскому времени.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Конец лета в «Ф-1»: обреченный Леклер на поуле, считаем обгоны Ферстаппена с 11 места

Спа-Франкоршам, Спа
28 июля 2024 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Серхио Перес («Ред Булл»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Ландо Норрис («Макларен»)
5. Оскар Пиастри («Макларен»)
6. Джордж Расселл («Мерседес»)
7. Карлос Сайнс («Феррари»)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
9. Эстебан Окон («Альпин»)
10. Алекс Албон («Уильямс»)
11. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
12. Пьер Гасли («Альпин»)
13. Даниэль Риккардо («РБ»)
14. Валттери Боттас («Заубер»)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
16. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Логан Сарджент («Уильямс»)
19. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
20. Юки Цунода («РБ»)
 

Ферстаппен разорвал всех в дождевой квале – но будет стартовать 11-м. Леклер на поуле

404 комментария
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сэр матерый волк, у ботана Чеко не было шансов.
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Хэм наверно уже жалеть начинает, что в феррари уходит)
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У сэра что-то болтается между ног.
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Перец по ходу делает всё, чтобы его уволили.
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Сэра перепрошили. Не ноет про убитые шины.
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Фуры уже железно 4-я команда пелетона, Шарль даже Мерс не может удержать позади, про РБ и Мак и говорить не нужно)
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Один вопрос: Что задумали с Норрисом?
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Хэмилтон лидируя говорит, что шины в порядке. ЧТОО?
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Миттермайеру сочувствую...😉
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Норрис и старт. Уже хрен пойми какая часть
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Только в Феррари могли дать своему сопернику ДРС и чистый воздух)
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Сэр конечно крут, он наверное лучше всех в пелатоне умеет работать с шинами
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у Льюиса из комбинезона выпал удав 🤣
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Что они сделали с Сайнцом, чисто феррари things
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Карлос увидел гравий и не смог устоять перед соблазном
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Щас Перес двоих пустит. Одного в борьбе, второго по радио 😁
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как только пиастри больше опыта работы с шинами наберет Норрис может забыть о любом лидерстве в команде
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Рассел рисковый. Поглядим.)
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Сайнц мог бы отбить секунду другую для Леклера , но в Феррари сидят гении 🤦‍♂️
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Таксист в своем стиле, лол
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Очередной плохой старт Норриса
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Гены отца сыграли
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Карлос просто не мог проехать мимо гравия, не заехав на него
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Кровь раллиста заиграла, ух ля
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Кажется что у Феррари рандомно выбирают длину отрезка. Бросают кубик например. Максимально затягивают первый отрезок, чтобы всех пропустить, а потом максимально короткий второй, чтобы не получить никакого преимущества по шинам под конец гонки 😆
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Какое же Феррари ведро.
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нормально мерсы откатили обновления...
как стоячего на прямой
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ландо из всей группы топов это главный косорез,
он же в каждой гонке совершает ошибки, начиная с убогого старта
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Слили Перца в наглую
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Ландо в 5 секундах от Макса, гениально
В Феррари аплодируют стоя
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