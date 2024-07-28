Гран-при Бельгии-2024. Онлайн

В воскресенье, 28 июля, состоится 14-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Бельгии. Старт – в 16:00 по московскому времени.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Конец лета в «Ф-1»: обреченный Леклер на поуле, считаем обгоны Ферстаппена с 11 места

Спа-Франкоршам, Спа

28 июля 2024 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Серхио Перес («Ред Булл»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Оскар Пиастри («Макларен»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Карлос Сайнс («Феррари»)

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

9. Эстебан Окон («Альпин»)

10. Алекс Албон («Уильямс»)

11. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

12. Пьер Гасли («Альпин»)

13. Даниэль Риккардо («РБ»)

14. Валттери Боттас («Заубер»)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

16. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Логан Сарджент («Уильямс»)

19. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

20. Юки Цунода («РБ»)

Ферстаппен разорвал всех в дождевой квале – но будет стартовать 11-м. Леклер на поуле