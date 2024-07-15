Шнякин – Долецкой про «позор для футбола»: «Что ранило ваш слух? Такой забавной формулировки за 17 лет не встречал. Увольнение инициировать у вас вряд ли получится, но претензии выслушал бы»
Дмитрий Шнякин отреагировал на критику Алены Долецкой в адрес его работы.
Вместе с Константином Геничем он комментировал финал Евро-2024 Испания – Англия (2:1) на канале «Матч-ТВ».
«Умоляю, увольте комментаторов Генича и Шнякина – это позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей», – написала журналистка в соцсетях.
«После финала в голове закружились сомнения да подозрения: сироп разлился, пошли комменты довольных, родненького хейта мало в сравнении с катарскими временами.
Ну, моих обожаемых пупсиков из комментов Спортса навещать не стал, там все стабильно, наверное:) Есть мечта с ними творческий вечер провести, прокомментить живьем матч, потрещать, нефильтрованного в сухую землю залить. Но это ладно.
Так вот. Подозрительная равнина с цветочками. Но холмы пошли там, где не ждали👹.
Не знаком с Аленой Долецкой и ее работами. Но пост занятный! В автора комментов превратился и я – с нетерпением жду от нее уточнений», – написал комментатор в своем телеграм-канале.
Перед этим он оставил под постом Долецкой следующий комментарий:
«Алена, добрый день! Извините, увольнение у вас вряд ли получится инициировать:) Но я бы с интересом выслушал претензии. В чем проблема? Что вы имеете в виду под словом «позор» футбола?
А то ведь комментирую его 17 лет, варюсь в нем, играю, изучаю, популяризирую, освещаю, но такой забавной формулировки не встречал :)
Что ранило ваш слух? Какие конкретно примеры? Какие трактовки/оценки/речевые обороты?»
Типа так он в своей голове это видит?
В предыдущем матче этого дуэта Шнякин весь матч шутил над Геничем. Шутки типа «скажи мне как игрок прошедший лучшую лигу мира» или «скажи мне как бывший тренер».
Вы комментаторы и ваше дело комментировать то что происходит на поле. А не заставлять слушать тупые шутки друг о друге.
вот это да, каков уровень чсв
самый отвратный комментатор матч тв!
Вспоминается анекдот.
Сын прибегает к отцу и говорит:
- папа, папа, у меня сегодня впервые минет был!
- сынок, это отличная новость, тащи шампанское!
- папа, неси лучше водку, шампанским этот вкус не перебить.
Уважаемый Дмитрий Шнякин, ваше комментаторство пивком не перебить!
Ну, и ОР,громкий ор, несколько раз - в вообще обычной, не опасной позиции - это просто бесило...
Мда...
Черданцев - очень хороший комментатор, который к сожалению стал меньше готовиться к репортажам, надеясь выезжать на одном только эпатаже.
Шнякин - плохой комментатор. Очень плохой комментатор.
Абсолютный.