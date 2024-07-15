Шнякин – Долецкой про «позор для футбола»: «Что ранило ваш слух? Такой забавной формулировки за 17 лет не встречал. Увольнение инициировать у вас вряд ли получится, но претензии выслушал бы»

Теги премьер-лига Россия телевидение Евро-2024 Константин Генич соцсети Дмитрий Шнякин Матч ТВ Алена Долецкая Футбол

Дмитрий Шнякин отреагировал на критику Алены Долецкой в адрес его работы.

Вместе с Константином Геничем он комментировал финал Евро-2024 Испания – Англия (2:1) на канале «Матч-ТВ».

«Умоляю, увольте комментаторов Генича и Шнякина – это позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей», – написала журналистка в соцсетях.

«После финала в голове закружились сомнения да подозрения: сироп разлился, пошли комменты довольных, родненького хейта мало в сравнении с катарскими временами.

Ну, моих обожаемых пупсиков из комментов Спортса навещать не стал, там все стабильно, наверное:) Есть мечта с ними творческий вечер провести, прокомментить живьем матч, потрещать, нефильтрованного в сухую землю залить. Но это ладно.

Так вот. Подозрительная равнина с цветочками. Но холмы пошли там, где не ждали👹.

Не знаком с Аленой Долецкой и ее работами. Но пост занятный! В автора комментов превратился и я – с нетерпением жду от нее уточнений», – написал комментатор в своем телеграм-канале.

Перед этим он оставил под постом Долецкой следующий комментарий:

«Алена, добрый день! Извините, увольнение у вас вряд ли получится инициировать:) Но я бы с интересом выслушал претензии. В чем проблема? Что вы имеете в виду под словом «позор» футбола?

А то ведь комментирую его 17 лет, варюсь в нем, играю, изучаю, популяризирую, освещаю, но такой забавной формулировки не встречал :)

Что ранило ваш слух? Какие конкретно примеры? Какие трактовки/оценки/речевые обороты?»

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176 комментариев
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Ну Шнякин - это реально очень слабый комментатор. Отличный ведущий, хороший парень, но комментирование просто ужас. Вчера чувствовал испанский стыд, когда он включался.
+215
-17
+198
Ответ Vladislav II
Ну Шнякин - это реально очень слабый комментатор. Отличный ведущий, хороший парень, но комментирование просто ужас. Вчера чувствовал испанский стыд, когда он включался.
Направил запрос в Испанию. Они официально телеграфировали, что он не их стыд
+140
-7
+133
Ах, посмотрите, какой он ироничный и саркастичный. Как он тонко острит про своих, очевидно же, жалких завистников со Спортса. Боже, как талантливо.
Типа так он в своей голове это видит?
+133
-11
+122
Шнякин, ты вообще читаешь что-то кроме уведомлений от банка о зп?, ты же вообще не владеешь русским языком, складывется впечатление, что ты мигрант из Прибалтики или Польши, посмотри ролик начала 90х от Взгляда про людей из московской пивнухи, послушай КАК они говорят, тебе до них как до луны.
+96
-8
+88
Претензии ? Да пожалуйста.

В предыдущем матче этого дуэта Шнякин весь матч шутил над Геничем. Шутки типа «скажи мне как игрок прошедший лучшую лигу мира» или «скажи мне как бывший тренер».

Вы комментаторы и ваше дело комментировать то что происходит на поле. А не заставлять слушать тупые шутки друг о друге.
+60
-6
+54
«ПОПУЛЯРИЗИРУЮ ФУТБОЛ»

вот это да, каков уровень чсв
+58
-8
+50
Вижу фамилии Шняки и генича - ставлю минус.
+54
-15
+39
Шнякин такой интересный, примеры требует. Не, чел, нам не платят за то что бы все твои косяки с тетрадкой и ручкой записывать, что бы ты потом работу над ошибками провел. Твой репортаж хочется забыть как страшный сон. Есть у вас там редактора - вот у них поинтересуйся, пусть примеры приведут всех твоих многочисленных ляпов.
+33
-1
+32
за 17 лет так ничему и не научился(((
самый отвратный комментатор матч тв!
+32
-6
+26
Ваши шутки с Геничем - это уровень какой то дичи. Если этого не понимать, говорить не о чем. К сожалению, от поколения, выросшем на шутках Камеди, ожидать бОльшего нельзя. А то что вас нельзя уволить …. Можно, вопрос только в том, кто это инициирует. Так что пальцы гнуть нужно по меньше.
+22
-2
+20
Ответ Ллб
Направил запрос в Испанию. Они официально телеграфировали, что он не их стыд
Но что стыд - не опровергают?)
+20
-2
+18
Ответ Дмитрий Шиянов
Зайди в комментарии на спорце
А зачем ему сюда заходить? Тут давно всё ясно с местными плюсофилами (хотел другое слово написать). Там что ни говори - «лучше смотреть без звука». Очень надеюсь что они так и делают )))
+27
-10
+17
Ну, моих обожаемых пупсиков из комментов Спортса навещать не стал, там все стабильно, наверное:) Есть мечта с ними творческий вечер провести, прокомментить живьем матч, потрещать, нефильтрованного в сухую землю залить.

Вспоминается анекдот.

Сын прибегает к отцу и говорит:
- папа, папа, у меня сегодня впервые минет был!
- сынок, это отличная новость, тащи шампанское!
- папа, неси лучше водку, шампанским этот вкус не перебить.

Уважаемый Дмитрий Шнякин, ваше комментаторство пивком не перебить!
+19
-3
+16
Ответ Wayne Gretzky 99
Вижу фамилии Шняки и генича - ставлю минус.
бро, это новость, в ней минусы и плюсы только у комментов
+18
-3
+15
Ответ Фрэнк Канистра
Шнякин такой интересный, примеры требует. Не, чел, нам не платят за то что бы все твои косяки с тетрадкой и ручкой записывать, что бы ты потом работу над ошибками провел. Твой репортаж хочется забыть как страшный сон. Есть у вас там редактора - вот у них поинтересуйся, пусть примеры приведут всех твоих многочисленных ляпов.
Мне вчера запомнилось, однако - "Конечности же у Ямаля растут"(с)
Ну, и ОР,громкий ор, несколько раз - в вообще обычной, не опасной позиции - это просто бесило...
+10
0
+10
Он даже в этих своих комментариях самолюбуется...
Мда...
+10
-1
+9
Где можно расписаться за его увольнение?
+15
-6
+9
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
за его счёт))
+8
0
+8
Ответ Wayne Gretzky 99
Вижу фамилии Шняки и генича - ставлю минус.
я нынешних комментаторов просто не различаю....
+11
-3
+8
Ответ luu
Шнякин, ты вообще читаешь что-то кроме уведомлений от банка о зп?, ты же вообще не владеешь русским языком, складывется впечатление, что ты мигрант из Прибалтики или Польши, посмотри ролик начала 90х от Взгляда про людей из московской пивнухи, послушай КАК они говорят, тебе до них как до луны.
О,да! Замечательный сюжет Владимира Молчанова.Алкаши там говорят так,как сегодня золотые медалисты не могут.
+8
-1
+7
Генич - хороший комментатор, который иногда переоценивает свою роль в профессии и не чувствует момента, когда про себя любимого и свои споры/пари/мнения надо говорить поменьше.
Черданцев - очень хороший комментатор, который к сожалению стал меньше готовиться к репортажам, надеясь выезжать на одном только эпатаже.
Шнякин - плохой комментатор. Очень плохой комментатор.
+8
-2
+6
Ответ Любитель шоколада
Претензии ? Да пожалуйста. В предыдущем матче этого дуэта Шнякин весь матч шутил над Геничем. Шутки типа «скажи мне как игрок прошедший лучшую лигу мира» или «скажи мне как бывший тренер». Вы комментаторы и ваше дело комментировать то что происходит на поле. А не заставлять слушать тупые шутки друг о друге.
Перл про половозрелых испанцев, или шутка про детей Мораты ещё
+6
0
+6
Ответ Валера, уходи!!!
Я бы с легкостью накидал бы список претензий, но к сожалению уже более 15 лет смотрю футбол без звука
Вам тогда как минимум к терапевту нужно, если 15 лет у вас претензия к тишине
+7
-1
+6
Чёт меня ничего не задело особо, даже смешно временами. В чём суть претензий-то? Он же об этом и говорит: конкретизируйте
+13
-7
+6
Ответ Константин Лобандиевский
Черданцев - очень хороший комментатор?..
Да, конечно. Когда Черданцев в форме и подготовился к матчу, он абсолютный топ.
Абсолютный.
+6
0
+6
Шнягин позор комментаторского цеха
+5
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Шнякин, наверное, больше просто ведущий, тамада, развлекальщик и рассказыватель историй. Ну а комментарство, пожалуй, это отдельный вид искусства. Во время матча Италия - Албания ехал за рулём и не было возможности смотреть матч по телеку, включил радио и был приятно удивлен: комментаторы всё чётко и по делу всё говорили, что даже, слушая по радио, было увлекательно. Без лишних никому не нужных историй, баек и прочих рассказов.
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Подпоручик Гуняйлов обиделся, что Чехов пришел в ужас от его повести "Окрошки и макарошки" и потребовал конструктивной критики.
+8
-3
+5
Это же Шнякин назвал вчера Райса "половозрелым", Ямаля " с макарошками на голове", а Нико Уильямса "с ананасом на голове". Не люблю критиковать комментаторов, но это реально выглядело неуместным. Раз-два за репортаж можно ввернуть подобные вещи, но не в течение всего матча, особенно, такого статусного и с большой аудиторией
+5
0
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Шнякин очень удобно устроился. Он всегда требует примеры его некомпетентности от людей, которые вряд ли их могут сформулировать. Но вот когда ему по делу задают вопросы и указывают на его несостоятельность знающие его "комментарии" люди (как во время ЧМ-2022 на Спортсе), он сразу прячет голову в песок.
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0
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