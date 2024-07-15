Шнякин – Долецкой про «позор для футбола»: «Что ранило ваш слух? Такой забавной формулировки за 17 лет не встречал. Увольнение инициировать у вас вряд ли получится, но претензии выслушал бы»

Дмитрий Шнякин отреагировал на критику Алены Долецкой в адрес его работы.

Вместе с он комментировал финал Евро-2024 Испания – Англия (2:1) на канале «Матч-ТВ».

«Умоляю, увольте комментаторов Генича и – это позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей», – написала журналистка в соцсетях.

«После финала в голове закружились сомнения да подозрения: сироп разлился, пошли комменты довольных, родненького хейта мало в сравнении с катарскими временами.

Ну, моих обожаемых пупсиков из комментов Спортса навещать не стал, там все стабильно, наверное:) Есть мечта с ними творческий вечер провести, прокомментить живьем матч, потрещать, нефильтрованного в сухую землю залить. Но это ладно.

Так вот. Подозрительная равнина с цветочками. Но холмы пошли там, где не ждали👹.

Не знаком с Аленой Долецкой и ее работами. Но пост занятный! В автора комментов превратился и я – с нетерпением жду от нее уточнений», – написал комментатор в своем телеграм-канале.

Перед этим он оставил под постом Долецкой следующий комментарий:

«Алена, добрый день! Извините, увольнение у вас вряд ли получится инициировать:) Но я бы с интересом выслушал претензии. В чем проблема? Что вы имеете в виду под словом «позор» футбола?

А то ведь комментирую его 17 лет, варюсь в нем, играю, изучаю, популяризирую, освещаю, но такой забавной формулировки не встречал :)

Что ранило ваш слух? Какие конкретно примеры? Какие трактовки/оценки/речевые обороты?»