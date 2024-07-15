«Барсе» интересен Вендел. «Зенит» не устраивает предложение «Галатасарая» по хавбеку («СЭ»)

Вендел может перейти в «Барселону» из «Зенита».

Каталонский клуб проявляет интерес к 26-летнему полузащитнику, сообщает «Спорт-Экспресс».

Также, по данным «СЭ», «Зенит» не устраивает предложение « » по приобретению бразильского хавбека.

«Это правда, что «Галатасарай» заинтересован в Венделе. Но пока они не предложили ту сумму, которую хотел бы получить « », – сообщил источник.

Ранее говорилось о том, что «Зенит» может продать на фоне вероятного перехода полузащитника Ивана Илича.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Он забил гол и сделал две результативные передачи в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Краснодара» (4:2).