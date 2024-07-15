«Барсе» интересен Вендел. «Зенит» не устраивает предложение «Галатасарая» по хавбеку («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Барселона Ла Лига Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Вендел может перейти в «Барселону» из «Зенита».

Каталонский клуб проявляет интерес к 26-летнему полузащитнику, сообщает «Спорт-Экспресс».

Также, по данным «СЭ», «Зенит» не устраивает предложение «Галатасарая» по приобретению бразильского хавбека.

«Это правда, что «Галатасарай» заинтересован в Венделе. Но пока они не предложили ту сумму, которую хотел бы получить «Зенит», – сообщил источник.

Ранее говорилось о том, что «Зенит» может продать Вендела на фоне вероятного перехода полузащитника Ивана Илича.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Он забил гол и сделал две результативные передачи в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Краснодара» (4:2).

85 комментариев
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В футбол поиграл в сильнейшей лиге мира, теперь можно и на заработки в Испанию
+128
-6
+122
С Барселоной понятный вброс, чтобы повысить цену на игрока.
Но турки пусть сразу лесом идут. Предлагают вечно какие-то копейки, торгуются до последнего евроцента, сливают всё в прессу.
Вообще в футболе иметь с ними какие-то дела стрёмно.
А Вендел нужен самим.
+99
-10
+89
Ответ Циник Петербургский
"Но пока они не предложили ту сумму, которую хотел бы получить «Зенит», – сообщил источник." Интересуюсь узнать, а источник случайно не Иван Карпов? :)
Хуан Ель Карпо😀
+84
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+83
"Но пока они не предложили ту сумму, которую хотел бы получить «Зенит», – сообщил источник."

Интересуюсь узнать, а источник случайно не Иван Карпов? :)
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+30
Ответ Roman
В футбол поиграл в сильнейшей лиге мира, теперь можно и на заработки в Испанию
Он не играл в ФНЛ

Хотя наверняка этот коммент уже написали
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Так, с Соболевым не выгорело, щас будут педалить про Вендела
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Эффект игры с Глушенковым
+14
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+11
Ответ Antonio Gaudi
С Барселоной понятный вброс, чтобы повысить цену на игрока. Но турки пусть сразу лесом идут. Предлагают вечно какие-то копейки, торгуются до последнего евроцента, сливают всё в прессу. Вообще в футболе иметь с ними какие-то дела стрёмно. А Вендел нужен самим.
В том то и дело, что турки наоборот умные. Они дают хорошие зарплаты игрокам и платят копейки за трансфер, тем самым посылай меседж игроку мол бунтуй и переходи к нам.
+14
-4
+10
Ответ Циник Петербургский
"Но пока они не предложили ту сумму, которую хотел бы получить «Зенит», – сообщил источник." Интересуюсь узнать, а источник случайно не Иван Карпов? :)
Это же турки, конечно там копьё предложили
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И это при том, что Вендел дурака валяет, по большому счету. был бы пахарем и суперпрофи, давно бы в топе играл.
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Ответ Robb Stark
Угу, вместо беллингема в реале, не меньше. Он всю карьеру что ли дурака валяет? Обычный игрок, по европейским меркам вполне среднего уровня. А такие у нас из-за уровня чемпионата топари
Среднего европейского уровня это, например, Бонгонда или какой-нибудь Лаксальт. Вендел конечно не Мбаппе, но называть его средним игроком тоже не правильно.
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Ответ Balt
И тут Вендел уже задумается. ) Барса дважды не зовёт. А у Аршавина флешбеки сейчас поскочат о том как его не отдали в клуб его мечты.
Кого она зовёт? Зачем им Вендел в центр поля? Это откровенный вброс.
При всём моём уважении к его таланту, но даже нынешняя Барселона это клуб не его уровня.
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Ответ 2vdhrvmmzf
Сейчас те же люди, называющие Карпова простым алкашом, начнут всерьез доверять этому вбросу от СЭ 😂😂😂
А зачем это делать СЭ? Там постоянно только накидывают на Зенит, по мне максимально Московская газетенка
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Барселона Вендела
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Ответ dimabelyaev2006@gmail.com
а Венделу нужен Зенит?)
А куда он денется с корабля?) Прошлым летом ему все доходчиво объяснили. Наверняка есть договоренность, что за адекватную сумму его отпустят. Но это должно быть не менее 20-21 млн, за которые его купили. Он и сам понимает, что если перестанет выкладываться, такую сумму за него никто не заплатит, поэтому отбывать номер нет никакого смысла.
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Вендел 20+ стоит уж точно. И то это скидка за то, что он игрок из РПЛ.
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Сейчас те же люди, называющие Карпова простым алкашом, начнут всерьез доверять этому вбросу от СЭ 😂😂😂
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Вот это поворот!
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+3
Ответ Antonio Gaudi
С Барселоной понятный вброс, чтобы повысить цену на игрока. Но турки пусть сразу лесом идут. Предлагают вечно какие-то копейки, торгуются до последнего евроцента, сливают всё в прессу. Вообще в футболе иметь с ними какие-то дела стрёмно. А Вендел нужен самим.
Так тут написано про интерес. Барселона вполне может им интересоваться, он может быть 10 в списке на усиление на эту позицию. Как Смолов в свое время у Реала. Интерес и предложение о трансфере - разные вещи.
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Ну в Барсу можно.

За 40 -)

И сразу возникает вопрос с прохождением платежа в условиях санкций.
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Ответ Злодей Спб
Ну в Барсу можно. За 40 -) И сразу возникает вопрос с прохождением платежа в условиях санкций.
Если Мудрик 100, Вендел 120)))
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Ответ Кирилл Демченко
А зачем это делать СЭ? Там постоянно только накидывают на Зенит, по мне максимально Московская газетенка
Да по-моему Зенит в последнее время через них закидывает свои вбросы.
Когда начали разгонять про 3,5 млн евро Соболеву от Зенита, , СЭ даёт инфу о 2 млн евро.
Когда начали разгонять про 25 миллионов Торино и 3,5 + 2 бонусами для Илича, СЭ пишет о 15 и 3 млн соответственно.
Сейчас вот они же вбрасывают про интерес Барселоны на фоне слухов о Сарае.
Зенит начал работать со СМИ и это правильно, не всё же в одну сторону набросы читать.
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У Барсы рычагов не хватит
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Ответ King_X
Он не играл в ФНЛ Хотя наверняка этот коммент уже написали
ФНЛ - лучшая, а не сильнейшая, не путай )
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Ответ 2vdhrvmmzf
Сейчас те же люди, называющие Карпова простым алкашом, начнут всерьез доверять этому вбросу от СЭ 😂😂😂
Всем понятно, что это вброс. Деталей 0
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Ответ Южанин78
В том то и дело, что турки наоборот умные. Они дают хорошие зарплаты игрокам и платят копейки за трансфер, тем самым посылай меседж игроку мол бунтуй и переходи к нам.
И часто такое срабатывало?)) С Зенитом подобное не сработало ни разу, например.
Да и в европейском футболе, как я посмотрю, они всегда подбирали только объедки, большим командам уже не нужные.
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Ответ Злодей Спб
Ну в Барсу можно. За 40 -) И сразу возникает вопрос с прохождением платежа в условиях санкций.
Какой вопрос? За последние пару лет куча игроков из РПЛ уехала за деньги, в том числе в Европу. В том числе и россияне тоже.
+1
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Ответ Caerly
Турки кого-то дороже 8 лямов брали один раз, по-моему. Так что бессмысленное занятие с их стороны
Гораздо больше чем один. Мейерелеш 10, Жардел 17, Санчез 9.5, заньоло 15, Аль Мусрати 14 и это далеко не все
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А какая Барселона в Эквадоре тоже Барса есть
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Ответ Balt
И тут Вендел уже задумается. ) Барса дважды не зовёт. А у Аршавина флешбеки сейчас поскочат о том как его не отдали в клуб его мечты.
И сидел бы тогда Шава все матчи на скамейке, потому что на его позиции играл Месси. А так хоть в АПЛ поиграл.
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