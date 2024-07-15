«Барсе» интересен Вендел. «Зенит» не устраивает предложение «Галатасарая» по хавбеку («СЭ»)
Вендел может перейти в «Барселону» из «Зенита».
Каталонский клуб проявляет интерес к 26-летнему полузащитнику, сообщает «Спорт-Экспресс».
Также, по данным «СЭ», «Зенит» не устраивает предложение «Галатасарая» по приобретению бразильского хавбека.
«Это правда, что «Галатасарай» заинтересован в Венделе. Но пока они не предложили ту сумму, которую хотел бы получить «Зенит», – сообщил источник.
Ранее говорилось о том, что «Зенит» может продать Вендела на фоне вероятного перехода полузащитника Ивана Илича.
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Он забил гол и сделал две результативные передачи в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Краснодара» (4:2).
Но турки пусть сразу лесом идут. Предлагают вечно какие-то копейки, торгуются до последнего евроцента, сливают всё в прессу.
Вообще в футболе иметь с ними какие-то дела стрёмно.
А Вендел нужен самим.
Интересуюсь узнать, а источник случайно не Иван Карпов? :)
Хотя наверняка этот коммент уже написали
При всём моём уважении к его таланту, но даже нынешняя Барселона это клуб не его уровня.
За 40 -)
И сразу возникает вопрос с прохождением платежа в условиях санкций.
Когда начали разгонять про 3,5 млн евро Соболеву от Зенита, , СЭ даёт инфу о 2 млн евро.
Когда начали разгонять про 25 миллионов Торино и 3,5 + 2 бонусами для Илича, СЭ пишет о 15 и 3 млн соответственно.
Сейчас вот они же вбрасывают про интерес Барселоны на фоне слухов о Сарае.
Зенит начал работать со СМИ и это правильно, не всё же в одну сторону набросы читать.
Да и в европейском футболе, как я посмотрю, они всегда подбирали только объедки, большим командам уже не нужные.