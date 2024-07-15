Канчельскис о драке в баре: «Не поделили вопрос личного характера. Не из-за финала Евро! Заявление в полицию я написал, возможен суд»
Андрей Канчельскис подтвердил, что у него возник конфликт в московском баре.
– Да, подрался в баре с одним человеком, знакомы мы или нет – раскрывать не буду. Просто не сошлись с ним во мнениях, не поделили вопрос личного характера.
Со мной сейчас все хорошо, я в Москве, жив и здоров.
– Пишут, что вас отправили в нокаут.
– Слушайте, если бы меня туда отправили, то я бы сейчас с вами не разговаривал. Повздорили, а я дал ответ и отпор. Не волнуйтесь, не из-за финала Евро подрались, ха-ха!
Это наши личные трения, но заявление на своего обидчика в полицию я написал. Что дальше и как – наше личное дело, не хочется это как-то афишировать.
Возможен суд, и я буду ждать решения. Все будем делать в рамках закона, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
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- А ну иди сюда, мерзавец!
Из-за групповой стадии"
Мостовой: Аз есмь Царь.
Старшина милиции: (подсказывает лейтенанту) Кличка!
Лейтенант милиции: (старшине) Тихо!
Мостовой: С восторгом предаюсь в руки родной милиции, на-надеюсь на нее и уповаю.
- Поднимите мне веки!