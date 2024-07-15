Канчельскис о драке в баре: «Не поделили вопрос личного характера. Не из-за финала Евро! Заявление в полицию я написал, возможен суд»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия светская хроника происшествия Андрей Канчельскис Евро-2024 алкоголь и спорт Футбол

Андрей Канчельскис подтвердил, что у него возник конфликт в московском баре.

– Да, подрался в баре с одним человеком, знакомы мы или нет – раскрывать не буду. Просто не сошлись с ним во мнениях, не поделили вопрос личного характера.

Со мной сейчас все хорошо, я в Москве, жив и здоров.

– Пишут, что вас отправили в нокаут.

– Слушайте, если бы меня туда отправили, то я бы сейчас с вами не разговаривал. Повздорили, а я дал ответ и отпор. Не волнуйтесь, не из-за финала Евро подрались, ха-ха!

Это наши личные трения, но заявление на своего обидчика в полицию я написал. Что дальше и как – наше личное дело, не хочется это как-то афишировать.

Возможен суд, и я буду ждать решения. Все будем делать в рамках закона, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Канчельскис подрался в баре после финала Евро-2024. Экс-игроку «МЮ» вызвали скорую («МК»)

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34 комментария
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Подрался с Мостовым?
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Строил из себя крутого, как рога обломали сразу мусорнулся, эх Андрей, как футболист был отличный, а вот как человек видимо не очень
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Ответ олдовый манк
Строил из себя крутого, как рога обломали сразу мусорнулся, эх Андрей, как футболист был отличный, а вот как человек видимо не очень
“Мусорнулся?» ты откуда пишешь - служба безопасности банка ?
+20
-7
+13
Знакомы мы со Стасом или нет - раскрывать не буду
+10
-2
+8
Уж лучше бы на матч тв в ,,экспертах" сидел, чем вот так.
+7
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+6
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Синий. А каким же под утро в баре можно быть. Не зелёный же.
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Ударил первым и подаст заявление в полицию. Вообще ниже плинтуса себя закопал.
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Возможно делили пульт от телика
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Етит, тебе уже 55 лет, воскресенье поздний вечер, утром люди по понедельникам на работу идут. А ты в кабак потащился и огрёб. Теперь вот и полиция. В голове ветер гуляет...
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- Ты не лучший из русских в АПЛ!
- А ну иди сюда, мерзавец!
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Ответ Roman Araslanov
Подрался с Мостовым?
ага, поспорили кто больше начеканить сможет.
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Поругались обсуждая можно ли вставать на мяч
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Ответ олдовый манк
Строил из себя крутого, как рога обломали сразу мусорнулся, эх Андрей, как футболист был отличный, а вот как человек видимо не очень
Это реальная инфа, или догадки?
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"Не из-за финала Евро.
Из-за групповой стадии"
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– Курите? Не курите… Правильно делаете! Я тоже не курю. Ну, а всё-таки, кто вы такой, а?
Мостовой: Аз есмь Царь.
Старшина милиции: (подсказывает лейтенанту) Кличка!
Лейтенант милиции: (старшине) Тихо!
Мостовой: С восторгом предаюсь в руки родной милиции, на-надеюсь на нее и уповаю.
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Спорили, кто круче - Месси или Роналду.)
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Вспомнил молодость чувак и подрался просто так! Претензий сразу не имел, как протрезвел, так заимел !!!😂😂😂😂
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Сейчас пивом отпаивается и божится, что это в последний раз
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Мусарнулся после драки - минус к карме.
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Да, одно место из блаженного Августина, по поводу которого мы не сошлись во мнениях!
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Ответ xa-xa
Возможно делили пульт от телика
картонку что ставят под стакан
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Ответ Аль Шинник
Знакомы мы со Стасом или нет - раскрывать не буду
Стас не мог им быть, он в душевые с этим вопросом ходит...
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Короче, это Дрюня всех избил. Расходимся
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Ответ Roman Araslanov
Подрался с Мостовым?
Ха! Сразу об этом тоже подумал
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Ответ Roman Araslanov
Подрался с Мостовым?
С родственником Садырина.
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Канчельскис после не нокаута:
- Поднимите мне веки!
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Скорее всего столкнулся с фанатом Стаса Михайлова, раз речь не о футболе
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Комментарий удален пользователем
Ответ олдовый манк
Строил из себя крутого, как рога обломали сразу мусорнулся, эх Андрей, как футболист был отличный, а вот как человек видимо не очень
После прилета в голову он гордо поднялся, вскинул кулак вверх и храбро прокричал-полиция!!!...
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