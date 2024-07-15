Канчельскис о драке в баре: «Не поделили вопрос личного характера. Не из-за финала Евро! Заявление в полицию я написал, возможен суд»

Андрей Канчельскис подтвердил, что у него возник конфликт в московском баре.

– Да, подрался в баре с одним человеком, знакомы мы или нет – раскрывать не буду. Просто не сошлись с ним во мнениях, не поделили вопрос личного характера.

Со мной сейчас все хорошо, я в Москве, жив и здоров.

– Пишут, что вас отправили в нокаут.

– Слушайте, если бы меня туда отправили, то я бы сейчас с вами не разговаривал. Повздорили, а я дал ответ и отпор. Не волнуйтесь, не из-за финала подрались, ха-ха!

Это наши личные трения, но заявление на своего обидчика в полицию я написал. Что дальше и как – наше личное дело, не хочется это как-то афишировать.

Возможен суд, и я буду ждать решения. Все будем делать в рамках закона, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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