Журналистка Долецкая о финале Евро: «Увольте Генича и Шнякина. Позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей»

Алена Долецкая призвала уволить Дмитрия Шнякина и Констатина Генича.

Журналистка оценила работу комментаторов в ходе финального матча между командами и (1:2).

«Эй, мои, Испания? Англия? За кого болеем?

Умоляю, увольте комментаторов и – это позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей», – написала журналистка Алена Долецкая.

Публикацию бывший главный редактор журнала Vogue Russia сделала после завершения первого тайма матча.

Шнякин о работе на финале Евро: «Спасибо за критику и приятные слова, Геничу – за бодрейшую энергетику. Поздравляю с крутышным турниром»