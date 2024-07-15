Журналистка Долецкая о финале Евро: «Увольте Генича и Шнякина. Позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей»
Алена Долецкая призвала уволить Дмитрия Шнякина и Констатина Генича.
Журналистка оценила работу комментаторов в ходе финального матча Евро-2024 между командами Англии и Испании (1:2).
«Эй, мои, Испания? Англия? За кого болеем?
Умоляю, увольте комментаторов Генича и Шнякина – это позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей», – написала журналистка Алена Долецкая.
Публикацию бывший главный редактор журнала Vogue Russia сделала после завершения первого тайма матча.
Шнякин о работе на финале Евро: «Спасибо за критику и приятные слова, Геничу – за бодрейшую энергетику. Поздравляю с крутышным турниром»
Мне просто интересно - как у Генича впечатления ? Услышал, каково оно бывает болельщикам ?
Кто о чем, как говорится - наверное спариваться тянет.
А это что означает? Это не оскорбление русской речи?
Ваше дело называть фамилии игроков, и кто кому мячик передал, а не давай оценку решению судей и советовать что-то тренерам.