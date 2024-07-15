Журналистка Долецкая о финале Евро: «Увольте Генича и Шнякина. Позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу телевидение Евро-2024 Константин Генич Дмитрий Шнякин Матч ТВ Алена Долецкая Футбол

Алена Долецкая призвала уволить Дмитрия Шнякина и Констатина Генича.

Журналистка оценила работу комментаторов в ходе финального матча Евро-2024 между командами Англии и Испании (1:2).

«Эй, мои, Испания? Англия? За кого болеем?

Умоляю, увольте комментаторов Генича и Шнякина – это позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей», – написала журналистка Алена Долецкая.

Публикацию бывший главный редактор журнала Vogue Russia сделала после завершения первого тайма матча.

Шнякин о работе на финале Евро: «Спасибо за критику и приятные слова, Геничу – за бодрейшую энергетику. Поздравляю с крутышным турниром»

134 комментария
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Это факт
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Комментарий Шнягина надо приравнять к пыткам.
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Ответ Андрей Баженов
Это фак на наши уши.
Так и есть. Раньше комментаторы в совершенстве владели словом. А теперь одни крики и кривляния перед микрофоном
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Хоть кто-то высказался
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Последнее время трудно сделать выбор кто хуже, Генич или Шнякин. Решение поставить их вместе просто в разы усилило эффект! Это все равно что Черданцева поставить в пару с ... Черданцевым!
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Ответ Иван Шаров
Это факт
Это фак на наши уши.
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Шнякин на вчерашнем финале - испанский стыд. Даже Генич на его фоне оказался ещё вменяемым.
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Оба орали вчера отвратительно
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Ну Генич более-менее нормально отработал, а вот Шнякин.. Кошмар
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Но вообще я смеялся с того, как Генич пытался хотя бы при опасных моментах заткнуть фонтан Шнякина, непрерывно несущего какие-то левые байки.
Мне просто интересно - как у Генича впечатления ? Услышал, каково оно бывает болельщикам ?
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Ответ Sorpos
А мне понравилось. Отличная пара комментаторов: живо, активно и с юмором
Уральские пельмени смотрите???
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Ответ ОттоДракула
А ведь есть люди, которым нравится его слушать.
Нет таких
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+16
Этой шнякин тоже стрелку забьет? Лучше бы пару уроков ораторского мастерства взял, а не бегал бы за комментаторами в соцсетях, которые по факту указывают на его нулевой уровень.
+15
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Ответ riverman1980
Комментарий Шнягина надо приравнять к пыткам.
А ведь есть люди, которым нравится его слушать.
+19
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+12
До сих пор этот ультразвук в ушах, когда они начинали кричать после системы определения офсайда
+14
-3
+11
Кто-то из них вчера назвал игроков сборной Англии «половозрелыми» вместо, видимо, «совершеннолетних», когда пытался пошутить про Райса и пиво.
Кто о чем, как говорится - наверное спариваться тянет.
+9
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Ответ Иван Турко
Ну Генич более-менее нормально отработал, а вот Шнякин.. Кошмар
После его "продлевания" становится безызбежно плохо.
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Шнякина давно пора гнать поганой метлой с телевидения
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"Эй, мои, Испания? Англия? За кого болеем?"
А это что означает? Это не оскорбление русской речи?
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Уже давно чувствуется, как комментаторы стали считать себя "экспертами по всем вопросам", "всезнайками", "всезнатоками" и "лидерами мнений". Это уже замечают абсолютно все.
Ваше дело называть фамилии игроков, и кто кому мячик передал, а не давай оценку решению судей и советовать что-то тренерам.
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Им плевать на чье то мнение. Они там сидят корни пустили и нахваливают сами себя и ни кто им не указ.
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Не думал, что когда-нибудь соглашусь с редактором гламурного журнала.
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Ну они вчера оба орали как дети какие-то. Слушать это было трудно, мягко говоря
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Финал был изрядно подпорчен плохими комментаторами. Несли откровенную фигню, иногда чет орали не в тему... Включил кондиционер, дабы их не слышать, так как они утомили меня за первые 15-20 минут игры.
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Так нет никого больше, Уткина, Розанова и Маслаченко не воскресить. Хотя есть Елагин.
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Генич что футболист корявый был, что комментатор
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Я прошу руководителей Матч тв сделать на Премьере возможность оставлять интершум, выключая комментаторов. Слушать их нет никакого желания, они кроме омерзения больше ничего не вызывают.
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Ужасный комментарий ужасных комментаторов. Надеюсь, они очень довольны собой 👍🏻 Молодцы 👍🏻
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Да даже некоторые ребята с пиратских трансляциий АПЛ в ВК лучше комментировать умеют
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Генич вчера обвинил Сака, что тот нырял в полуфинале прошлого Евро, а не Стерлинг. Причём уверенно так.
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