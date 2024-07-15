Ван дер Варт об Англии: «Беллингем – просто сильный парень, способный бегать все 90 минут. Райс бесполезен – если стоишь 100 млн, нужно уметь продвигать мяч вперед»

Теги Рафаэл ван дер Варт Сборная Нидерландов по футболу Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Арсенал Тоттенхэм Евро-2024 Джон Стоунз Деклан Райс Джуд Беллингем Футбол

Рафаэл ван дер Варт раскритиковал игроков сборной Англии после финала Евро-2024.

В финале чемпионата Европы Англия уступила Испании (1:2).

«100 миллионов евро за Деклана Райса. Что он делает? Он отбирает мяч только для того, чтобы сделать передачу назад Джону Стоунзу.

Он бесполезен. Если ты действительно стоишь 100 миллионов евро, то должен уметь продвигать мяч вперед.

Джуд Беллингем не из тех, кто играет изящными касаниями – он просто сильный парень, который может бегать 90 минут подряд.

Номер 10 на его спине вызывает вопросы. Конечно, он может носить 10-й номер, но я считаю, что он не «десятка», – сказал бывший игрок сборной Нидерландов, «Реала» и «Тоттенхэма» в эфире NOS.

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80 комментариев
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В системе физрука все превращаются в обычных футболистов, способных бегать 90 минут.
+83
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+79
Я конечно всё понимаю, но ведь в клубах они играют нормально.
Так может проблема не только в игроках?
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+68
так стоп .
Райс же лучший опорник мира .... а Белингем лучший из лучших претендент на ЗМ ))
ахахаха
+84
-34
+50
Ответ TheCasper13
Про распиаренного беленгема - в точку. Абсолютно ничем не выделяется на фоне партнеров по команде. Если бы не тот гол через себя, вообще вспомнить нечего.
А кто выделяется у Саутгейта?

У него Кейн играет как поздний Дзюба, то есть просто стоя.
+54
-9
+45
Допустим критику Райса я ещё могу понять, но тут критиковать нужно тренера и только его. Если игроки в сборной играют посредственно все, а за клубы разрывают, то, наверное, проблема не в игроках.

Беллингема за что критиковать? Опустите тот факт, что он играет за Реал и претендует на ЗМ. Вчера же отличный матч провел Джуд. И голевую отдал и шансы создавал, как он развернул кого-то мимо пробил.. Видно же, что парень с характером, чего не скажешь про весь состав Англии
+45
-6
+39
Ответ TheCasper13
Про распиаренного беленгема - в точку. Абсолютно ничем не выделяется на фоне партнеров по команде. Если бы не тот гол через себя, вообще вспомнить нечего.
Вчера идеальный голевой пас в касание, момент с обыгрышем перед штрафной в стиле Зидана и последующим ударом ?
Это конечно под силу любому игроку…
+32
-4
+28
Ответ Сергей Кондратьев
Я конечно всё понимаю, но ведь в клубах они играют нормально. Так может проблема не только в игроках?
Это факт, просто на спортсе слишком много неадекватных хейтеров, что с пеной у рта будут глумиться над игроками, не понимая первопричины
+17
-2
+15
Райс в Арсенале делает все. И продвигает мяч вперёд короткими и особенно длинными пасами.
Кейн забивает в Баварии под 30 голов за сезон. Фоден один из лучших игроков не только в МС и АПЛ.
Сака тащит Арсенал

Просто не понимаю как можно целый матч стоять в обороне с такими игроками.
Пропустили мяч и начали атаковать, придали испанцев. Забили и снова сели в оборону. Ну как так?
Да немцы весь второй тайм имели кучу моментов, просто не повезло, Да и судья слепой был.
Ну как с таким составом, Англия сидит в обороне?
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Ответ Dmitry Shaolin
За то, что Беллингем бесполезный нужно критиковать Беллингема.
Чем он бесполезен? Он и в обороне хорош и в атаке. 6 отборов за матч с испанцами, отдал голевую и почти вся острота от него исходила
+16
-3
+13
Ответ TheCasper13
Про распиаренного беленгема - в точку. Абсолютно ничем не выделяется на фоне партнеров по команде. Если бы не тот гол через себя, вообще вспомнить нечего.
Кем он распиарен? Если бы не он, то Англия домой бы уехала ещё в 1/8
+10
-3
+7
Ответ окечуква
Про Беллингема бред полный. Остальные - просто отличные атлеты, а Беллингем как раз футболист. Ну, еще Палмер живой более или менее.
Ну если мега техничные Фоден и Оли просто атлеты, а Джуд один футболист, то тебе надо к окулисту
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так Джуд их в финал протащил
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Ответ sargerasxd
так Джуд их в финал протащил
Короткая память. Ден Вар Варт постоянно морозит хайпожорскик вещи. Футболист с плохим характером стал экспертом с токсичными комментариями про всё и всех.
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+5
Ответ cektor
так стоп . Райс же лучший опорник мира .... а Белингем лучший из лучших претендент на ЗМ )) ахахаха
Да брось. Райс супер футболист. Посмотри игры Арсенала, прежде чем ехидничать. Просто эта Англия может достичь большего, а вместо этого играет как андердог в каждом матче почти.
Может подход изменит? Тактику?
+4
-1
+3
Может все-таки игроки выполняют указания тренера, а Рафаэль?
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+3
Ответ Сергей Кондратьев
Я конечно всё понимаю, но ведь в клубах они играют нормально. Так может проблема не только в игроках?
В клубах они разбавлены футболистами из разных стран, а тут в сборной собрались английские поленья и показывают себя во всей красе
+3
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+3
Про Райса он прав. Просто умеет отбирать мяч и толкаться. Типичный паспортист.
+3
0
+3
Ответ cektor
так стоп . Райс же лучший опорник мира .... а Белингем лучший из лучших претендент на ЗМ )) ахахаха
какой лучший... Родри на голову лучше, Тчуамени тоже
+2
0
+2
Ответ Сергей Кондратьев
Я конечно всё понимаю, но ведь в клубах они играют нормально. Так может проблема не только в игроках?
Так вокруг них в клубах другие звезды. И с ними они кажутся в порядке 🙂
+3
-1
+2
Про Беллингема бред полный. Остальные - просто отличные атлеты, а Беллингем как раз футболист. Ну, еще Палмер живой более или менее.
+19
-17
+2
Честно говоря, он прав, или очень близок к этому. Райс середняк, ну 82 дал бы ему в фифе, Джуд ну ок 84-85.
В десятых годах Джуда и близко бы не было к первой пятерке на ЗМ
+2
0
+2
Одни топы в Англии, жаль только команды у них нет, как и тренера...
+3
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+2
Ответ cektor
так стоп . Райс же лучший опорник мира .... а Белингем лучший из лучших претендент на ЗМ )) ахахаха
хоть ребенка порадовали.
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Ответ morphvirg
А. То есть, игроки виноваты, когда "гений" на тренерском мостике после 2-го гола Словакии выпускает центрального защитника, чтобы удержать счет?))
Ногами играет не тренер, а игроки.
+1
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Ответ Блуждающий странник
Чем он бесполезен? Он и в обороне хорош и в атаке. 6 отборов за матч с испанцами, отдал голевую и почти вся острота от него исходила
Дмитрий рассказывал, что он детский футбольный тренер в ДЮСШ. А тренеру виднее. Страшно представить во что он обучает играть детей и какие у него критерии полезности игрока.
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Ответ Dmitry Shaolin
Там 90% пиара и 10% понтов. Игры там нет.
Ну и бред🤣🤣
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Ответ xmoro
Райс в Арсенале делает все. И продвигает мяч вперёд короткими и особенно длинными пасами. Кейн забивает в Баварии под 30 голов за сезон. Фоден один из лучших игроков не только в МС и АПЛ. Сака тащит Арсенал Просто не понимаю как можно целый матч стоять в обороне с такими игроками. Пропустили мяч и начали атаковать, придали испанцев. Забили и снова сели в оборону. Ну как так? Да немцы весь второй тайм имели кучу моментов, просто не повезло, Да и судья слепой был. Ну как с таким составом, Англия сидит в обороне?
Где они прижали испанцев? Забили дальним ударом шальным, после 1-0 испанцы продолжали играть с преимуществом и ещё 3-4 момента имели. Все эти "начали играть вопреки тренеру как пропустили" упираются в конечном счёте в ведение и во многом в шальные мячи.Со словаками, допустимо гол в начале игры ещё по сути получили, что-то там какого-то давления от забивших на тренера звёзд я не видел.
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Ответ Мыкола
Так вокруг них в клубах другие звезды. И с ними они кажутся в порядке 🙂
Я понимаю, если бы речь шла о сборной, где только одна звезда, но всё же в Англии тоже полно игроков способных давать результат, а не один Джуд
+1
0
+1
Ответ xmoro
Райс в Арсенале делает все. И продвигает мяч вперёд короткими и особенно длинными пасами. Кейн забивает в Баварии под 30 голов за сезон. Фоден один из лучших игроков не только в МС и АПЛ. Сака тащит Арсенал Просто не понимаю как можно целый матч стоять в обороне с такими игроками. Пропустили мяч и начали атаковать, придали испанцев. Забили и снова сели в оборону. Ну как так? Да немцы весь второй тайм имели кучу моментов, просто не повезло, Да и судья слепой был. Ну как с таким составом, Англия сидит в обороне?
У Англии нет футболистов способных на топ уровне вести игру. В Арсенале рулит норвежец, в МС испанец, в Реале немец, в Баварии тоже немец, в МЮ португалец ну и так далее. Вот поэтому и не получается наладить нормальную игру в атаке, фундамента нет.
Возможно если Беллингема опустить в опорную, то он бы стал таким футболистом. Например Кроос тоже 10ой начинал свою карьеру
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Ответ окечуква
Про Беллингема бред полный. Остальные - просто отличные атлеты, а Беллингем как раз футболист. Ну, еще Палмер живой более или менее.
Беллингем средняк, которого активно пиарят, не более того
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