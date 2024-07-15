Ван дер Варт об Англии: «Беллингем – просто сильный парень, способный бегать все 90 минут. Райс бесполезен – если стоишь 100 млн, нужно уметь продвигать мяч вперед»
Рафаэл ван дер Варт раскритиковал игроков сборной Англии после финала Евро-2024.
В финале чемпионата Европы Англия уступила Испании (1:2).
«100 миллионов евро за Деклана Райса. Что он делает? Он отбирает мяч только для того, чтобы сделать передачу назад Джону Стоунзу.
Он бесполезен. Если ты действительно стоишь 100 миллионов евро, то должен уметь продвигать мяч вперед.
Джуд Беллингем не из тех, кто играет изящными касаниями – он просто сильный парень, который может бегать 90 минут подряд.
Номер 10 на его спине вызывает вопросы. Конечно, он может носить 10-й номер, но я считаю, что он не «десятка», – сказал бывший игрок сборной Нидерландов, «Реала» и «Тоттенхэма» в эфире NOS.
Так может проблема не только в игроках?
Райс же лучший опорник мира .... а Белингем лучший из лучших претендент на ЗМ ))
ахахаха
У него Кейн играет как поздний Дзюба, то есть просто стоя.
Беллингема за что критиковать? Опустите тот факт, что он играет за Реал и претендует на ЗМ. Вчера же отличный матч провел Джуд. И голевую отдал и шансы создавал, как он развернул кого-то мимо пробил.. Видно же, что парень с характером, чего не скажешь про весь состав Англии
Это конечно под силу любому игроку…
Кейн забивает в Баварии под 30 голов за сезон. Фоден один из лучших игроков не только в МС и АПЛ.
Сака тащит Арсенал
Просто не понимаю как можно целый матч стоять в обороне с такими игроками.
Пропустили мяч и начали атаковать, придали испанцев. Забили и снова сели в оборону. Ну как так?
Да немцы весь второй тайм имели кучу моментов, просто не повезло, Да и судья слепой был.
Ну как с таким составом, Англия сидит в обороне?
Может подход изменит? Тактику?
В десятых годах Джуда и близко бы не было к первой пятерке на ЗМ
Возможно если Беллингема опустить в опорную, то он бы стал таким футболистом. Например Кроос тоже 10ой начинал свою карьеру