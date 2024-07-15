Ван дер Варт об Англии: «Беллингем – просто сильный парень, способный бегать все 90 минут. Райс бесполезен – если стоишь 100 млн, нужно уметь продвигать мяч вперед»

Рафаэл ван дер Варт раскритиковал игроков сборной Англии после финала Евро-2024.

В финале чемпионата Европы Англия уступила (1:2).

«100 миллионов евро за . Что он делает? Он отбирает мяч только для того, чтобы сделать передачу назад .

Он бесполезен. Если ты действительно стоишь 100 миллионов евро, то должен уметь продвигать мяч вперед.

не из тех, кто играет изящными касаниями – он просто сильный парень, который может бегать 90 минут подряд.

Номер 10 на его спине вызывает вопросы. Конечно, он может носить 10-й номер, но я считаю, что он не «десятка», – сказал бывший игрок сборной , «Реала» и «Тоттенхэма» в эфире NOS.