Трусова не планирует проводить полный соревновательный сезон. Она может выступить на нескольких стартах («Р-Спорт»)

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Р-Спорт Фигурное катание

Александра Трусова не планирует проводить полный соревновательный сезон.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По словам источника, фигуристка рассматривает возможность выступить на нескольких стартах, однако окончательное решение на этот счет будет принято по результатам летней подготовки. 

Ранее Трусова рассказала, что собирается принять участие в контрольных прокатах сборной России в сентябре. Сообщалось также, что она работает над четверным лутцем и тройным акселем.

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил 14 июля: «Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем».

Трусовой 20 лет, она серебряный призер Олимпиады-2022. С ноября 2022 года фигуристка не выступала на соревнованиях.

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17 комментариев
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трусовой только с гномом соревноваться - как раз на одном уровне они.
А в женихи ей - ангелопоп самая подходящая пара
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Осенью окажется, что вообще соревнования не планировала.
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Давай ещё пять высосаных из пальца новостей про Трусову. Рудковская похоже оптом занесла
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Оссспааде, а разговоров то было...
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АП ею прикрылись) Бедная Саша стала громоотводом, а болельщики бы ждала и квады, и триксели) зачем Сашу так подставлять необдуманными заявлениями?
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Это как вообще? Все другие девочки будут выступать нормально, а она в режиме звезды?
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Нечего тогда чужие места занимать.
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Дали отбой? повестку с Парсеговой перебили и хватит?)
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А что не так? Вполне логично. Странно бы в её случае звучала уверенность во всех соревнованиях предстоящих сезонов до ОИ. Попробует, если заведётся, позволит здоровье и войдет во вкус от старта к старту, продолжит. Это будет и так видно, сообщать даже не надо. А если почувствует, что это всё же ошибочное решение, просто продолжит заниматься тем, чем занималась раньше.
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Правильно наверное тут говорили, что будет как и с возвращением Алины - тупо похайпятся для повышения популярности и в итоге все равно уйдут.
Человек, который хочет вернуться в любимое занятие - он долго думать не будет.
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Эта сага нас ещё много раз порадует поворотами сюжета. Но, я готов деньги поставить, что Трусова не появится ни на контрольных прокатах, ни на серьёзных турнирах.
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Грандиозность сдулась быстрее, чем обычно😀
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На весёлых.
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Ответ tanya Aaa
И она нормально выступит на контрольных, дальше будет смотреть, она же сама так и сказала.
Она же ракета, она уверенная в себе, она же несгибаемая - че там смотреть дальше?))
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