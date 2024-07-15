Трусова не планирует проводить полный соревновательный сезон. Она может выступить на нескольких стартах («Р-Спорт»)
Александра Трусова не планирует проводить полный соревновательный сезон.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
По словам источника, фигуристка рассматривает возможность выступить на нескольких стартах, однако окончательное решение на этот счет будет принято по результатам летней подготовки.
Ранее Трусова рассказала, что собирается принять участие в контрольных прокатах сборной России в сентябре. Сообщалось также, что она работает над четверным лутцем и тройным акселем.
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил 14 июля: «Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем».
Трусовой 20 лет, она серебряный призер Олимпиады-2022. С ноября 2022 года фигуристка не выступала на соревнованиях.
Трусова возвращается – а помните, как она уходила? О, это было неловко
Трусова объявила дату свадьбы на сцене: записка в лопнувшем шарике и цифры на спине
А в женихи ей - ангелопоп самая подходящая пара
Человек, который хочет вернуться в любимое занятие - он долго думать не будет.