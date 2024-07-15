Трусова не планирует проводить полный соревновательный сезон. Она может выступить на нескольких стартах («Р-Спорт»)

Александра Трусова не планирует проводить полный соревновательный сезон.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По словам источника, фигуристка рассматривает возможность выступить на нескольких стартах, однако окончательное решение на этот счет будет принято по результатам летней подготовки.

Ранее Трусова рассказала, что собирается принять участие в контрольных прокатах сборной России в сентябре. Сообщалось также, что она работает над четверным лутцем и тройным акселем.

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил 14 июля: «Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем».

Трусовой 20 лет, она серебряный призер Олимпиады-2022. С ноября 2022 года фигуристка не выступала на соревнованиях.

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