Ральф Шумахер сообщил, что находится в однополых отношениях

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер заявил о своих отношениях с мужчиной.

Брат семикратного чемпиона мира выложил пост со своим партнером по имени Этьен, с которым состоит в отношениях на протяжении последних двух лет.

У Ральфа есть сын Дэвид – экс-гонщик «Формулы-3» и .

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