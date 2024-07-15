Ральф Шумахер сообщил, что находится в однополых отношениях

Теги Михаэль Шумахер Ральф Шумахер ДТМ Формула-1 Формула-3 Дэвид Шумахер контент Авто

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер заявил о своих отношениях с мужчиной.

Брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера выложил пост со своим партнером по имени Этьен, с которым состоит в отношениях на протяжении последних двух лет.

У Ральфа есть сын Дэвид – экс-гонщик «Формулы-3» и ДТМ.

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153 комментария
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Ну так он же за БМВ выступал, так что ничего удивительного)
Извините
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Вот оно чё Михалыч, вот оно чё!
🤦🤦🤦
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БМВшник, я не удивлён.
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Теперь выражение «ну ты прям Шумахер!» вызывает неоднозначные чувства.
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Ответ Lexxxus
Почему всех так волнует личная жизнь Ральфа? Они имеет право встречаться с кем хочет. Так нет - благодаря местным гомофобам рейтинг этой новости переплюнет любую другую об Ф1
Пожалуйста, только если постишь о своих отношениях публично, жди реакции этой публики
+76
-19
+57
Ответ Tomas Nepotrebko
Ну так он же за БМВ выступал, так что ничего удивительного) Извините
А вот это хорошая шутка :).
+50
-2
+48
Ответ WINWOLF
Вот оно чё Михалыч, вот оно чё! 🤦🤦🤦
Михаэлич
+36
0
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Даже это не повысит шансы Мика вернуться на решетку в Ф-1
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+34
Совет да любовь
+45
-11
+34
В редакции Спортс приподнятое настроение, сотрудники хитро перемигиваются, изредка слышны хлопки открывающихся бутылок шампанского
+29
-3
+26
Ответ Клименко
Пожалуйста, только если постишь о своих отношениях публично, жди реакции этой публики
И какая реакция публики была, когда он женился на женщине?
+32
-8
+24
Ответ Lexxxus
Почему всех так волнует личная жизнь Ральфа? Они имеет право встречаться с кем хочет. Так нет - благодаря местным гомофобам рейтинг этой новости переплюнет любую другую об Ф1
О какой фобии идёт речь? Народ просто смеётся и потешается👍😁
+30
-7
+23
Не в ту дверь
+24
-3
+21
Ральфа Ромео
+18
-1
+17
Почему всех так волнует личная жизнь Ральфа? Они имеет право встречаться с кем хочет. Так нет - благодаря местным гомофобам рейтинг этой новости переплюнет любую другую об Ф1
+84
-67
+17
Фу
+49
-33
+16
Ответ Игорь Горшков
А вот это хорошая шутка :).
Это жиза как бы
+13
-1
+12
Ответ Сергей Павлов
Теперь выражение «ну ты прям Шумахер!» вызывает неоднозначные чувства.
Теперь следует уточнять какой именно.
+12
0
+12
В семье не без...ну вы поняли
+21
-11
+10
Обочечник натуральный)))
+14
-4
+10
Ответ Turist-o
А как так если сын есть ? Типа раньше был одной ориентации, а потом другой?
Бывают ещё бисексуалы
+12
-3
+9
Ответ Георгий Б.
Он же был женат на женщине
А теперь, должно быть, замужем за мужчиной. Всё чётко.
+10
-1
+9
Вот это новость! Вот это поворот!
Эта именно та инфа (нет) за которой я захожу на спортсру!
+9
-1
+8
Не туда свернул
+16
-8
+8
Спортс сорвал джекпот этой новостью. Вся редакция неделю пить будет)
+7
0
+7
"По имени Этьен"
Наконец-то мы узнали настоящее имя Клименко :)
+7
-1
+6
Ответ Великий Алонсо
Фернандо Алонсо ещё с этим и гонялся много сезонов 🤣🤣🤣🤮🤮🤮
Возможно и не только гонялся
+6
0
+6
Ответ Jimmifloyd
В редакции Спортс приподнятое настроение, сотрудники хитро перемигиваются, изредка слышны хлопки открывающихся бутылок шампанского
И не только настроение...
+7
-2
+5
Ответ deligy
И какая реакция публики была, когда он женился на женщине?
Жениться на женщине - это норма. Иметь однополую связь - не норма, как бы нам ни пропихивали иное. Отклонения от нормы всегда обсуждаются активнее. Все просто.
+8
-3
+5
любимые новости спортс.ру и Дудя, считай праздник, им это душу греет
+5
-1
+4
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