Ральф Шумахер сообщил, что находится в однополых отношениях
Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер заявил о своих отношениях с мужчиной.
Брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера выложил пост со своим партнером по имени Этьен, с которым состоит в отношениях на протяжении последних двух лет.
У Ральфа есть сын Дэвид – экс-гонщик «Формулы-3» и ДТМ.
Ральф Шумахер: «Говорили, время Хэмилтона ушло. Он вернулся»
Извините
🤦🤦🤦
Эта именно та инфа (нет) за которой я захожу на спортсру!
Наконец-то мы узнали настоящее имя Клименко :)