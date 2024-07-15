Мюллер завершил карьеру в сборной Германии. Он выиграл ЧМ-2014 и забил 45 голов в 131 матче
Томас Мюллер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.
«Я всегда гордился тем, что представлял свою страну. Я хочу поблагодарить всех вас. Теперь я болельщик на трибунах», – сказал 34-летний футболист.
Заключительным турниром для хавбека в составе национальной сборной стал домашний Евро-2024, на котором Томас сыграл в двух матчах.
Мюллер провел 131 матч за сборную Германии и забил 45 голов (6-й результат в истории). За сборную больше матчей провели только Лотар Маттеус (150) и Мирослав Клозе (137).
В составе сборной Мюллер выиграл чемпионат мира-2014, а также занял третье место на ЧМ-2010.
Очень жаль, что его очень недооценивают, по моему мнению
Чего только стоит его речь про золотую бутсу на выигранном чм в Бразилии))
Легенда!
Радио будет недоставать в сборной(