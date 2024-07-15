Мюллер завершил карьеру в сборной Германии. Он выиграл ЧМ-2014 и забил 45 голов в 131 матче

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Евро-2024 Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

«Я всегда гордился тем, что представлял свою страну. Я хочу поблагодарить всех вас. Теперь я болельщик на трибунах», – сказал 34-летний футболист.

Заключительным турниром для хавбека в составе национальной сборной стал домашний Евро-2024, на котором Томас сыграл в двух матчах.

Мюллер провел 131 матч за сборную Германии и забил 45 голов (6-й результат в истории). За сборную больше матчей провели только Лотар Маттеус (150) и Мирослав Клозе (137).

В составе сборной Мюллер выиграл чемпионат мира-2014, а также занял третье место на ЧМ-2010.

37 комментариев
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А после 2 первых его ЧМ и 10 голов казалось, что рекорд Рональдо, а потом Клозе будет взят
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Ответ Mariachi@01
Эх, Томас... Легенда, ключевой игрок и душа Баварии и сборной) Очень жаль, что его очень недооценивают, по моему мнению
ты под недооценкой понимаешь отсутствие хайпа и скандалов в новостях. Те кто разбирается в футболе понимают что это великий игрок
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Хорошая карьера!
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в 2010 и до 2016 был мега крут , потом конечно сдал. но и звездой быть не перестал . пусть теперь пылит в качестве легенды в Баварии, такие игроки это редкость
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именно из-за него и Озила почему-то начал болеть за сборную Германии
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+6
Эх, Томас... Легенда, ключевой игрок и душа Баварии и сборной)
Очень жаль, что его очень недооценивают, по моему мнению
+6
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+5
Ответ Stewart Крепкий
ты под недооценкой понимаешь отсутствие хайпа и скандалов в новостях. Те кто разбирается в футболе понимают что это великий игрок
Согласна. Но всё же больше признания хочется таким игрокам.
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Жаль, что не выиграл Евро и Золотой Мяч. А так в целом блестящая карьера.
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Легенда сборной Германии.
Чего только стоит его речь про золотую бутсу на выигранном чм в Бразилии))
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уходит последний из могикан,игрок старого образца!Спасибо за все,великий Томас Мюллер!!!
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Легенда! Как же хорош был на ЧМ в ЮАР и Бразилии, жаль, что с Евро не сложилось
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Ответ lebedst
именно из-за него и Озила почему-то начал болеть за сборную Германии
Так же, только ещё Нойера бы добавил
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Истинный ариец в этой сборной…
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Ответ Богдан
В похожей ситуации сейчас находится Мбаппе
Черепаха, как тот мальчик Бобби(который очень любил деньги)))… он выбрал иной путь… сравнение неуместно)))
+1
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Ответ Антон Фалафель
Отмучился. В последнее время откровенно не тянул.
Ну так и нет уже не мало.
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Томас, Тони, в скором времени Матс..эта плеяда и поколение вряд ли по мастерству и знаковости, несмотря на количество титулов(тут все относительно) уступит предыдущим волнам величия, по крайней девяностых-десятых, от Маттеуса-Заммера-Лама-Хесслера-Баллака Фёллера-Клинсманна-Баллака-Швайни-Озила-Клозе-Подольски, ну и так далее)
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Из состава немцев на ЧМ ЮАР остался только Нойер
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Помню в 14м году с другом сочиняли анекдоты про Мюллера и игроков Бразилии. Помню что сочиняли, а анекдоты не помню)))
Легенда!
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отличный футболист...
Радио будет недоставать в сборной(
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Спасибо за всё😊
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немецкий Александр Ерохин!)))
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Блин, кажется что он играл все время, уже как минимум лет 20, а ему всего 34!
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Легенда!
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статистика как у Эриксена в Дании, только тот на 2 года моложе и ещё с такими проблемами со здоровьем...
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Фриц скорее
Ну я мягко обрисовал
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Ответ Momos
Сейчас на его позицию возьмут какого-нибудь турка или африканца, которому будет плевать на флаг и страну.
А кому из сборной сегодня плевать на флаг и страну?
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Ответ kaka10
А кому из сборной сегодня плевать на флаг и страну?
ну я думаю тогда что турку или африканцу)))
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Оно и к лучшему, сосредоточится на игре в Баварии
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Ответ Mariachi@01
Согласна. Но всё же больше признания хочется таким игрокам.
У него достаточно признания. Он абсолютно нормально оценён примерно всеми.
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