Канчельскис подрался в баре после финала Евро-2024. Экс-игроку «МЮ» вызвали скорую («МК»)

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу светская хроника происшествия Андрей Канчельскис Евро-2024 алкоголь и спорт Футбол

Андрей Канчельскис пострадал в ходе драки в московском баре.

«Московский комсомолец» сообщает, что бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России рано утром 15 июля повздорил с еще одним посетителем заведения на 1-й Тверской-Ямской.

Экс-футболист получил удар в глаз. Канчельскису пришлось вызвать скорую помощь, однако от госпитализации он отказался.

Отмечается, что мужчины, вероятно, «не сошлись во мнениях относительно оценок финального матча Евро-2024», в котором Испания одолела Англию (2:1).

Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash передает, что Канчельскис ударил оппонента в челюсть, после чего последовал ответный удар, отправивший Андрея «в нокаут».

Сотрудники бара полчаса пытались привести бывшего футболиста в чувство и вызвали скорую. У Канчельскиса диагностировали травму головы и оказали помощь на месте.

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89 комментариев
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Бил он обычно издалека и очень редко промахивался
+123
-1
+122
Ответ Ебздрогыч
Андрюха поди за англичан топил активно, вот и прилетело от фанатов испанцев
Мостовой???
+85
-1
+84
Андрюха поди за англичан топил активно, вот и прилетело от фанатов испанцев
+80
-4
+76
«не сошлись во мнениях относительно оценок финального матча Евро-2024»

Если бы они свои оценки такими же формулировками давали, возможно конфликта удалось бы избежать)
+46
0
+46
Ответ Crenk
С обоих ног
Оба ноги?🤔
+29
-1
+28
Чеканщика каждый норовит обидеть. (с) Мостовой
+27
0
+27
Не сошлись во мнениях по поводу одного места из Блаженного Августина
+26
0
+26
Ответ Этот Райола хочет денег
Мостовой? Юран? Или Кокорин с Мамаем?)
Зеркало в туалете)
+23
-1
+22
Видать, забылся, что не по телефону вью даёт...
+13
0
+13
Слушайте, ну а что вы хотели: он же не нападающий, чтобв вырубить соперника, и не защитник чтобы не пропустить удар. Он полузащитник...
+14
-2
+12
Ответ Яна Рябова
Комментарий скрыт
А Мостовой в Испании
+11
0
+11
Щас бы морды бить друг другу из-за того как мяч пинают испанцы и англичане)
+12
-2
+10
Ответ xyg2rdwzx4
Щас бы морды бить друг другу из-за того как мяч пинают испанцы и англичане)
Думаю, там более глубокие темы поднимались.
+10
0
+10
Мостовой? Юран? Или Кокорин с Мамаем?)
+10
-2
+8
Не подрался, а по щщам получил
+8
0
+8
Ответ Aleksey Yashin
«не сошлись во мнениях относительно оценок финального матча Евро-2024» Если бы они свои оценки такими же формулировками давали, возможно конфликта удалось бы избежать)
Арамис: Я дерусь... по поводу не согласия по одному богословному вопросу.
Д,Артаньян: Да, одно место из "Блаженного Августина",по поводу которого мы не сошлись во мнениях.
+6
0
+6
Не подрался, а тупо получил п
+6
0
+6
Ответ Crenk
С обоих ног
Обеих!
+4
0
+4
Оба хороши, лучше бы вместе пива выпили.
+4
0
+4
>с утра
Теперь все сходится
+4
0
+4
Ответ Гильяно
В московском баре или пабе можно легко встретить условного разрядника по боксу или бывшего проф спортсмена. Так что, руками чревато размахивать.
Разрядника по боксу и бывшего проф спортсмена можно встретить вообще где угодно (ну кроме детского сада, наверное).
Вот они и встретились)
+3
0
+3
Ну травма головы у него с детства,уронили в роддоме.А вот за поганый язык он давно выпрашивал,и наконец то срослось,прямо в глаз!!! Может хотя бы теперь чуть чуть думать будет, прежде чем что-то вякать.
+4
-1
+3
Ну не подрался,а получил звнздюлей..так точнее
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
Слушайте, ну а что вы хотели: он же не нападающий, чтобв вырубить соперника, и не защитник чтобы не пропустить удар. Он полузащитник...
Ну так он крайний же полузащитник, так что прострелить уж мог бы и получше, это ж его хлеб, а он на контратаку нарвался=(
+2
0
+2
Пожал бы руку этому человеку, кто съездил по щам Коньчельскису
+4
-2
+2
Судя по заголовку не подрался, а был бит
+2
0
+2
Наверное говорил, что он лучше тренера англичан.
+2
0
+2
В московском баре или пабе можно легко встретить условного разрядника по боксу или бывшего проф спортсмена. Так что, руками чревато размахивать.
+3
-1
+2
Теперь его оценки и мнение станут ещё более неадекватными...
+4
-2
+2
Нужно быть уникальным, в отрицательной степени типом, чтобы колотить друг друга из-за ногомяча.
+2
0
+2
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