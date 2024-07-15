Канчельскис подрался в баре после финала Евро-2024. Экс-игроку «МЮ» вызвали скорую («МК»)
Андрей Канчельскис пострадал в ходе драки в московском баре.
«Московский комсомолец» сообщает, что бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России рано утром 15 июля повздорил с еще одним посетителем заведения на 1-й Тверской-Ямской.
Экс-футболист получил удар в глаз. Канчельскису пришлось вызвать скорую помощь, однако от госпитализации он отказался.
Отмечается, что мужчины, вероятно, «не сошлись во мнениях относительно оценок финального матча Евро-2024», в котором Испания одолела Англию (2:1).
Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash передает, что Канчельскис ударил оппонента в челюсть, после чего последовал ответный удар, отправивший Андрея «в нокаут».
Сотрудники бара полчаса пытались привести бывшего футболиста в чувство и вызвали скорую. У Канчельскиса диагностировали травму головы и оказали помощь на месте.
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Если бы они свои оценки такими же формулировками давали, возможно конфликта удалось бы избежать)
Д,Артаньян: Да, одно место из "Блаженного Августина",по поводу которого мы не сошлись во мнениях.
Теперь все сходится
Вот они и встретились)