Канчельскис подрался в баре после финала Евро-2024. Экс-игроку «МЮ» вызвали скорую («МК»)

Андрей Канчельскис пострадал в ходе драки в московском баре.

«Московский комсомолец» сообщает, что бывший полузащитник « » и сборной России рано утром 15 июля повздорил с еще одним посетителем заведения на 1-й Тверской-Ямской.

Экс-футболист получил удар в глаз. Канчельскису пришлось вызвать скорую помощь, однако от госпитализации он отказался.

Отмечается, что мужчины, вероятно, «не сошлись во мнениях относительно оценок финального матча », в котором одолела Англию (2:1).

Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash передает, что Канчельскис ударил оппонента в челюсть, после чего последовал ответный удар, отправивший «в нокаут».

Сотрудники бара полчаса пытались привести бывшего футболиста в чувство и вызвали скорую. У Канчельскиса диагностировали травму головы и оказали помощь на месте.

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