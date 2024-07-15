Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом» и хочет во «Фламенго». Хавбека не отпустят, пока не найдут замену (Вене Казагранде)

Клаудиньо не хочет оставаться в «Зените».

Сообщалось, что купить хавбека пытается « ».

Как передает FlaResenha со ссылкой на журналиста Вене Казагранде, еще до официального предложения от бразильского клуба полузащитник не согласился продлить контракт с « ». 27-летний футболист хочет играть только за «Фламенго».

Потенциальная сделка между российской и бразильской командами оценивается в 18 млн евро, они обсудили структуру выплат. Однако петербуржцы согласятся отпустить только в том случае, если найдут ему замену.

Утверждается, что «Фламенго» хотел бы заплатить 14 или 15 млн евро и отдать одного из своих футболистов. «Зенит» пытался договориться о включении в сделку 18-летнего Матеуса Гонсалвеса.