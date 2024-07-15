Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом» и хочет во «Фламенго». Хавбека не отпустят, пока не найдут замену (Вене Казагранде)
Клаудиньо не хочет оставаться в «Зените».
Сообщалось, что купить хавбека пытается «Фламенго».
Как передает FlaResenha со ссылкой на журналиста Вене Казагранде, еще до официального предложения от бразильского клуба полузащитник не согласился продлить контракт с «Зенитом». 27-летний футболист хочет играть только за «Фламенго».
Потенциальная сделка между российской и бразильской командами оценивается в 18 млн евро, они обсудили структуру выплат. Однако петербуржцы согласятся отпустить Клаудиньо только в том случае, если найдут ему замену.
Утверждается, что «Фламенго» хотел бы заплатить 14 или 15 млн евро и отдать одного из своих футболистов. «Зенит» пытался договориться о включении в сделку 18-летнего Матеуса Гонсалвеса.
А у Зенита и так есть Глушенков, которого можно на эту позицию переместить, куда ещё замена?
У него еще три года контракта. Чем продавать за бесценок, лучше пусть доработает до конца.
Если надоест - возьмёт "семейную ипотеку" и выкупит свой трансферный лист у Зенита.
Так мы с Вами, надеюсь , и не платим , у нас с ними только по любви !
Мог влюбиться в простую русскую девчонку , как наш Луис Адриану в свое время и уже с ней домой уехать .
Подчас , когда люди решают свои финансовые проблемы, в голову им начинает лезть всякая дрянь ))
Либералы это нечто, конечно )
Клаудиньо это ключевой игрок у Семака. Без него игра рассыпется.
Спортс, можно пожалуйста не постить сюда этого индивида, уже слишком желтушная пресса.
как бы он потом, после Бразилии, гол ЦСКА в матче с Зенитом рекордным ускорением не отпраздновал...