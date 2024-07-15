Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом» и хочет во «Фламенго». Хавбека не отпустят, пока не найдут замену (Вене Казагранде)

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо деньги Футбол

Клаудиньо не хочет оставаться в «Зените».

Сообщалось, что купить хавбека пытается «Фламенго».

Как передает FlaResenha со ссылкой на журналиста Вене Казагранде, еще до официального предложения от бразильского клуба полузащитник не согласился продлить контракт с «Зенитом». 27-летний футболист хочет играть только за «Фламенго».

Потенциальная сделка между российской и бразильской командами оценивается в 18 млн евро, они обсудили структуру выплат. Однако петербуржцы согласятся отпустить Клаудиньо только в том случае, если найдут ему замену.

Утверждается, что «Фламенго» хотел бы заплатить 14 или 15 млн евро и отдать одного из своих футболистов. «Зенит» пытался договориться о включении в сделку 18-летнего Матеуса Гонсалвеса.

Материалы по теме

44 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У него контракт до конца сезона 2026-27,какое продление.Казагранде с Карповым вместе бухают?
+31
-6
+25
Надо продавать. В таких ситуациях бразильцы быстро теряют мотивацию и перестают попадать в состав. Плюс ко всему будет отравлять рабочую атмосферу в команде.
+20
-1
+19
Он же вроде и так продлевал до 2027, куда ещё продлевать?
А у Зенита и так есть Глушенков, которого можно на эту позицию переместить, куда ещё замена?
+10
-3
+7
Чего они несут......у Клауда контрает еще 3 года действует))
+7
-1
+6
Да и ладно :)

У него еще три года контракта. Чем продавать за бесценок, лучше пусть доработает до конца.

Если надоест - возьмёт "семейную ипотеку" и выкупит свой трансферный лист у Зенита.
+11
-7
+4
Ответ Любитель шоколада
Клаудиньо понял что еще сезон такого тошнотворного футбола который ставит Семак он не выдержит. в Бразилии его учили играть по другому. С девятью бразильцами в составе удерживать минимальное преимущество. Думаю матчи Зенита занимают достойное место в коллекции Саутгейта.
Не стоит набрасывать 💩 на вентилятор, Клаудиньо в Зените все устраивает. Ему не нравится РПЛ, где всяким Мойзесам позволяют безнаказанно охотиться за его ногами.
+6
-2
+4
Ответ Дмитрий9779
У него контракт до конца сезона 2026-27,какое продление.Казагранде с Карповым вместе бухают?
Раз ве что по Скайпу. А так, один в Москве горькую пьёт, а второй при "Фламенго" тамошнее зелье потребляет.
+5
-2
+3
так я думал Глушенкова и брали ему на замену или Зенит на всякий случай хочет 3 состава собрать?
+4
-2
+2
Ответ OldRedWhite
Это ещё ладно , если просто соскучился , Док ! Мог влюбиться в простую русскую девчонку , как наш Луис Адриану в свое время и уже с ней домой уехать . Подчас , когда люди решают свои финансовые проблемы, в голову им начинает лезть всякая дрянь ))
Предлагаю перестать им платить!
+3
-1
+2
По дому соскучился?
+2
-1
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Не будет. Он знает судьбу Кругового. Зенит отправит в его в дочерний клуб, если Клаудиньо полезет на рожон. Невелика птица, хоть и хороший футболист. Вон Вендел тоже стал артачиться в прошлом сезоне, ему быстро вправили мозги.
Круговой не игрок старта, поэтому с ним было проще. Легионера ты так просто во вторую команду не отправишь, во второй лиге нельзя легам играть, к тому же у легионеров почти у всех пункты в контрактах, где прописано, что ни в дубль, ни во вторую команду из нельзя отправить.
+1
0
+1
Захотел в Бразилию, где все поголовно ходят в белых штанах
+1
0
+1
Ответ Omega-2
Раз ве что по Скайпу. А так, один в Москве горькую пьёт, а второй при "Фламенго" тамошнее зелье потребляет.
По Скайпу тоже норм😁
+3
-2
+1
Ответ Виталик Украинский
Не стоит набрасывать 💩 на вентилятор, Клаудиньо в Зените все устраивает. Ему не нравится РПЛ, где всяким Мойзесам позволяют безнаказанно охотиться за его ногами.
Справедливости ради, в Бразилии за ногами охотятся чаще и жёстче...
0
0
0
Ответ Доктор Верховцев
Предлагаю перестать им платить!
Девчонкам ?
Так мы с Вами, надеюсь , и не платим , у нас с ними только по любви !
0
0
0
Ответ korysh
так я думал Глушенкова и брали ему на замену или Зенит на всякий случай хочет 3 состава собрать?
можно ротировать со СКА
0
0
0
Ответ Доктор Верховцев
По дому соскучился?
Это ещё ладно , если просто соскучился , Док !
Мог влюбиться в простую русскую девчонку , как наш Луис Адриану в свое время и уже с ней домой уехать .
Подчас , когда люди решают свои финансовые проблемы, в голову им начинает лезть всякая дрянь ))
+1
-1
0
Ответ Amalfitano
Надо продавать. В таких ситуациях бразильцы быстро теряют мотивацию и перестают попадать в состав. Плюс ко всему будет отравлять рабочую атмосферу в команде.
Мож он просто экзамен по русскому языку провалил и ему вручили повестку... Повторит судьбу Ивана Федотова - послужит Родине❓🤔
0
0
0
Ответ korysh
так я думал Глушенкова и брали ему на замену или Зенит на всякий случай хочет 3 состава собрать?
Глушенков играет второго форварда, Клаудиньо в центре поля, вы вообще о чем? Игроки абсолютно разных позиций
0
0
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Не будет. Он знает судьбу Кругового. Зенит отправит в его в дочерний клуб, если Клаудиньо полезет на рожон. Невелика птица, хоть и хороший футболист. Вон Вендел тоже стал артачиться в прошлом сезоне, ему быстро вправили мозги.
Так может лучше продать его и заработать деньги чем доводить до открытого конфликта. Ну и прошлый сезон был показателен в этом плане. Выиграли чемпионство только в последнем туре. Может не стоит доводить до таких сложностей?
0
0
0
Ответ Pelerin
А с другой стороны - Малкома так и не смогли заменить ни за какие деньги. С Клаудиньо тоже будет потеря в качестве. Лучшие игроки не хотят прозябать без еврокубков.
Во Фламенго Клаудиньо пойдет за еврокубками ))

Либералы это нечто, конечно )
+1
-1
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Не будет. Он знает судьбу Кругового. Зенит отправит в его в дочерний клуб, если Клаудиньо полезет на рожон. Невелика птица, хоть и хороший футболист. Вон Вендел тоже стал артачиться в прошлом сезоне, ему быстро вправили мозги.
« Невелика птица, хоть и хороший футболист»

Клаудиньо это ключевой игрок у Семака. Без него игра рассыпется.
+1
-1
0
Веня же только что писал, что объявят после Суперкубка, этот матч будет последним. А теперь начинает отмазываться, то сначала замена, то форма выплат. Обычный балабол.
0
0
0
Закрыли Клаудиньо.
0
0
0
Этот тот же человек, который регулярно рассказывает, что Клаудиньо перейдёт во Фламенго за 18 лямов, он же заявил, что Клауд уйдёт после матча с Краснодаром.

Спортс, можно пожалуйста не постить сюда этого индивида, уже слишком желтушная пресса.
+3
-3
0
вот что значит с Марио пообщался...
как бы он потом, после Бразилии, гол ЦСКА в матче с Зенитом рекордным ускорением не отпраздновал...
+1
-1
0
Может быть, хочет быть на виду и попасть в состав сборной? Смотрел их на Копе Америки - это просто ужас, такой слабой Бразилии вообще никогда не видел
0
0
0
это все Карпов придумал
0
0
0
Хочет только во Фламенго. Т.е. если поступит предложение из условного Байера или Астон Виллы, то откажется?
0
0
0
Ничего страшного. С его прической он еще три года ершиком будет работать в туалете Миллера.
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий