«Челси» представил домашнюю форму на сезон-2024/25 – синюю с узором в виде языков пламени

Теги Челси премьер-лига Англия Nike игровая форма стиль Футбол

«Челси» представил домашнюю форму на сезон-2024/25.

Комплект, разработанный брендом Nike, выполнен в традиционном синем цвете с оранжево-голубым узором, напоминающим языки пламени.

«Наши мужская и женская команды представляют собой смесь отечественных и зарубежных молодых талантов, готовых заявить о себе.

Центральным элементом футболки является яркий синий цвет, символизирующий самую горячую часть пламени и пылающую страсть, объединяющую весь клуб ради общего стремления добиться успеха на поле и за его пределами.

Оранжевый акцент служит символом их кипучей энергии и потенциала. Узор, напоминающий жидкое золото и серебро, символизирует слияние богатого наследия «Челси» с вечно актуальной молодежной культурой города.

Это символ прошлых достижений клуба и нашей приверженности будущему», – говорится в заявлении лондонского клуба.

Фото: chelseafc.com

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53 комментария
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Хрень полная.
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Это Дно, бассейна...
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Всегда кринжую с этих пояснений где что значит в форме или чем вдохновлялись)
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Ну хоть оригинально) но на моей памяти самая стилёвая с необычным принтом у Интера со змеями была)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну хоть оригинально) но на моей памяти самая стилёвая с необычным принтом у Интера со змеями была)
Моя любимая у Интера белая с красным крестом.😎😎😎
+19
0
+19
Норм для борьбы за десятку
+16
-8
+8
Ответ Максим Черкашин
Моя любимая у Интера белая с красным крестом.😎😎😎
Тоже помню) дизайнеры форм для Интера не зря свой хлеб едят)
+7
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+7
Офигеть пафосное описание для такого шлака. Странно даже, что Nike экофрендли повестку сюда не засунул. В духе "нам так важно заботиться об окружающей среде, поэтому вот вам форма, состоящая на 5% из коктейльных трубочек и с принтом нефтяных разводов".
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Колхоз
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Чисто как паль с рынка… ужас
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Или пролитую краску, или следы, скажем, жира в УФ излучении)
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Что за детский сад?😃
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Помойка!!!
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Вроде оригинальная, но выглядит немного аляповато.
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Cамопальная варёнка из 80-х. 😄
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Ответ Willy Kambwala
Всегда кринжую с этих пояснений где что значит в форме или чем вдохновлялись)
100%. В видео еще розу показали, тут уже и медали и молодежь и т.д. Чистый СПГС, как объяснить то, что наваяли.
+1
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+1
Ууу - уета
+1
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верните классику из 2006-го
0
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Ответ onsigne
Офигеть пафосное описание для такого шлака. Странно даже, что Nike экофрендли повестку сюда не засунул. В духе "нам так важно заботиться об окружающей среде, поэтому вот вам форма, состоящая на 5% из коктейльных трубочек и с принтом нефтяных разводов".
Как правило, чем хуже вышла форма, тем пафоснее её маркетинг.
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Теперь это не аристократы, теперь это медузы. Гимн клуба исполняет Матранг
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Прополоскайте от стирального порошка!!!
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верните классику из 2006-го
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второй справа это транс надеюсь?
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Хрень какая-то. Пижама детская
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Найки разочаровали.
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Мда,верните Челси 2005-2014
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Ответ Максим Черкашин
Моя любимая у Интера белая с красным крестом.😎😎😎
На которую потом мусульмане взъелись =)))
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Тоже помню) дизайнеры форм для Интера не зря свой хлеб едят)
Они просто скопировали форму Пармы...
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну хоть оригинально) но на моей памяти самая стилёвая с необычным принтом у Интера со змеями была)
мне больше всего вот эта зашла https://i0.wp.com/footballfashion.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/inter-milan-2021-nike-fourth-special-editio-jersey-1.jpg?ssl=1
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Ответ Федя-гол
мне больше всего вот эта зашла https://i0.wp.com/footballfashion.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/inter-milan-2021-nike-fourth-special-editio-jersey-1.jpg?ssl=1
Ну у всех вкусы разные) и это ведь замечательно)
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