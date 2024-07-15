«Челси» представил домашнюю форму на сезон-2024/25 – синюю с узором в виде языков пламени

«Челси» представил домашнюю форму на сезон-2024/25.

Комплект, разработанный брендом , выполнен в традиционном синем цвете с оранжево-голубым узором, напоминающим языки пламени.

«Наши мужская и женская команды представляют собой смесь отечественных и зарубежных молодых талантов, готовых заявить о себе.

Центральным элементом футболки является яркий синий цвет, символизирующий самую горячую часть пламени и пылающую страсть, объединяющую весь клуб ради общего стремления добиться успеха на поле и за его пределами.

Оранжевый акцент служит символом их кипучей энергии и потенциала. Узор, напоминающий жидкое золото и серебро, символизирует слияние богатого наследия « » с вечно актуальной молодежной культурой города.

Это символ прошлых достижений клуба и нашей приверженности будущему», – говорится в заявлении лондонского клуба.

Фото: chelseafc.com