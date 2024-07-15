ISU в сентябре может рассмотреть вопрос о допуске российских спортсменов
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) проведет следующее заседание 27-29 сентября в Лозанне.
По информации «Матч ТВ», участники заседания могут впервые за долгое время вернуться к обсуждению допуска российских спортсменов на соревнования.
Во время июньского конгресса ISU вопрос допуска официально не обсуждался.
Под эгидой ISU проводятся соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Россияне не допускаются к участию с 2022 года.
-Ты что можешь делать?
-Могу яму копать.
- А что ещё?
- Могу не копать.
По факту мы все понимаем, что ISU минимум в ближайшие лет десять наших не допустят. Ситуация в Украине не меняется, ч чего бы тогда ISU допустит наших?
Была бы идея допуска хотя бы юниоров - вопрос рассматривался бы летом.
ИСУ не может рассмотреть допуск? - не может
ИСУ может рассмотреть допуск? - ЧТО?