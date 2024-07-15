ISU в сентябре может рассмотреть вопрос о допуске российских спортсменов

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) проведет следующее заседание 27-29 сентября в Лозанне.

По информации «Матч ТВ», участники заседания могут впервые за долгое время вернуться к обсуждению допуска российских спортсменов на соревнования.

Во время июньского конгресса ISU вопрос допуска официально не обсуждался.

Под эгидой ISU проводятся соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Россияне не допускаются к участию с 2022 года.