ISU в сентябре может рассмотреть вопрос о допуске российских спортсменов

Теги сборная России сборная России (коньки) ISU сборная России жен (коньки) сборная России (шорт-трек) сборная России жен (шорт-трек) Матч ТВ Фигурное катание

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) проведет следующее заседание 27-29 сентября в Лозанне.

По информации «Матч ТВ», участники заседания могут впервые за долгое время вернуться к обсуждению допуска российских спортсменов на соревнования.

Во время июньского конгресса ISU вопрос допуска официально не обсуждался.

Под эгидой ISU проводятся соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Россияне не допускаются к участию с 2022 года.

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41 комментарий
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А может и не рассмотреть
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Я даже знаю какое решение вынесут...
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Мм, свежая морковочка.
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Как в старом анекдоте.
-Ты что можешь делать?
-Могу яму копать.
- А что ещё?
- Могу не копать.
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Конечно допустят и квоту 10 человек в каждом виде сделают!
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Ответ Russ Ivan
Я даже знаю какое решение вынесут...
Так как мы ещё не закончили военную операцию на Украине, ничего не изменится. В прошлый раз они сказали, что рассмотрят вопрос о нашем допуске когда что то изменится, но ничего ещё не изменилось. Итог будет такой же как и в предыдущие разы.
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Ответ Сергей Орлов
"Военные операции" не длятся два с половиной года.
Они могут длиться и дольше. Нет установленного времени.
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да никуда нас не допустят. В следующем году только через немецкий турнир будут отбирать на ОИ, и то, как показывает, практика всех сильнейших МОК не допустит без объяснения причин
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Ответ rzqhbbqd4c
Конечно допустят и квоту 10 человек в каждом виде сделают!
Чернокожих. Сменивших пол
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Ответ АннаФ
Так как мы ещё не закончили военную операцию на Украине, ничего не изменится. В прошлый раз они сказали, что рассмотрят вопрос о нашем допуске когда что то изменится, но ничего ещё не изменилось. Итог будет такой же как и в предыдущие разы.
"Военные операции" не длятся два с половиной года.
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тупой наброс
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Ответ АннаФ
Они могут длиться и дольше. Нет установленного времени.
Помним была 100 летняя война. не хотелось бы.
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Максимально не понятная формулировка "могут вернуться к обсуждению допуска".
По факту мы все понимаем, что ISU минимум в ближайшие лет десять наших не допустят. Ситуация в Украине не меняется, ч чего бы тогда ISU допустит наших?
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Всё равно никуда нас не допустят
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Очередная сезонная новость, в прошлом году была точно такая же, не удивлюсь если это просто уважаемые люди попросили Конова немного повестку перебить, хорошая попытка, но нет.
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По информации «Матч ТВ».
Была бы идея допуска хотя бы юниоров - вопрос рассматривался бы летом.
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Когда у нас уже поймут, что нас никогда не допустят, и перестанут туда ломиться?
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Допустят юниоров со следующего года думаю и на Олимпиаду по одной карте дадут для того что бы показать что нет дискриминации
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Ответ Док Аксель
То, что ИСУ будет рассматривать вопрос о допуске наших фигуристов уже хорошо, вне зависимости от результата. Раньше этот вопрос и вовсе в повестке дня не стоял. Узнаем аргументы представителей разных стран за и против и будем делать выводы. Там есть кто понимает, что медали медалями, но без нас уровень самих соревнований не тот, как и интерес к ним со стороны болельщиков ФК.
Нет здесь ничего хорошего. Разглагольствовать можно сколь угодно долго. Допускать нас никто не собирается ибо тогда халяве - конец.
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Ответ Max Zdanov
Очередная сезонная новость, в прошлом году была точно такая же, не удивлюсь если это просто уважаемые люди попросили Конова немного повестку перебить, хорошая попытка, но нет.
В прошлом году мы надеялись на это, в этом году всем пофиг. У нас свои старты
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Ответ Ozz99
Дать может и дадут, но потом россияне откажутся перед самыми ои. Без флага не комильфо.
Три олимпиады без флага выступали и ничего.
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Ответ ДИОНИС
ИСУ может рассмотреть, а может и не рассмотреть допуск!
ИСУ может рассмотреть недопуск? - может
ИСУ не может рассмотреть допуск? - не может
ИСУ может рассмотреть допуск? - ЧТО?
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Ответ Defender64
Ну обалдеть огненная новость. Может быть, кто-то там и предложит подумать о допуске на несколько квот, а может и не предложит. Хотя даже если и предложит, то не факт, что подумают, а если и подумают, то не факт, что надумают, а если и надумают, то не факт, что допустят, а если и допустят, то не факт, что пустят, примут, дадут визы.
Польша так и сказала, что даже в случае допуска наших, они не горят желанием нас допускать. Не дадут визы и всё.
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Ответ Александр Шульгин
Допустят юниоров со следующего года думаю и на Олимпиаду по одной карте дадут для того что бы показать что нет дискриминации
Дать может и дадут, но потом россияне откажутся перед самыми ои. Без флага не комильфо.
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А, как в поганую европу ездить? Виз и самолетов нет же...
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ИСУ может рассмотреть, а может и не рассмотреть допуск!
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Было бы смешно если б не было так грустно.
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А что с командным золотом в фигурном катании на последней зимней Олимпиаде? Что-то решили?
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Хотелось бы ошибиться, но вряд ли рассмотрит, как это было уже не раз. Но даже если и рассмотрит, то очень сомневаюсь в положительном для спортсменов решении. Это будет для собственного оправдания: мы же хотели, а нас не поддержали.
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