Мамиашвили об отказе борца Мамедова от Олимпиады: «У Шамиля травма. О каком возможном давлении вы говорите – я не понимаю»

Теги Олимпийская сборная России Михаил Мамиашвили ФСБР Олимпиада-2024 Шамиль Мамедов Борьба

Михаил Мамиашвили отверг домыслы о давлении на борца, отказавшегося от Олимпиады.

Сообщалось, что россиянин Шамиль Мамедов решил не участвовать в Олимпийских играх в Париже из-за травмы.

«У Шамиля Мамедова травма. О каком возможном давлении вы говорите – я не понимаю. С чьей стороны? Миллионы спортсменов во всем мире травмируются или не травмируются, борются или не борются. Если у вас есть сомнения, уточните у самого спортсмена», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Ранее ФСБР отказалась отправлять спортсменов на Игры из-за несогласия с критериями отбора. После этого среди российских борцов, допущенных Международным олимпийским комитетом (МОК), только Мамедов не отклонял приглашение на соревнования. Однако позже это сделал и он.

Мамедову 23 года, он бронзовый призер чемпионата мира-2023 по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

Еще минус олимпиец у России: он хотел в Париж, но боссы возмутились – и возникла травма

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16 комментариев
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Взрослый мужик включает дуру 🤡
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Моральная травма после общения с Мамиашвили?
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Для Мамиашвили с его прошлым "давление" - это пистолет к голове.
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Теперь у всей команды борцов травма головного мозга. Шамиль получил ее последним.
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Мамиашвили: у Тражуковой травма лица. О каком возможном давлении вы говорите - я не понимаю
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"– Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро! Шамиль Мамедович за все время экзекуции не издал ни звука." ©
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Ой как «внезапно»
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эту травму я сам ему нанёс, сказал михаил. а с травмой куда, какие соревнования? какое ещё давление на спортсмена?
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Мамиашвили: - Не смейте говорить мне правду: это оскорбляет мои убеждения!
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Да, ладно???!!! Неужели?! Травма?! У него, говоришь, спросите? Он уверенно стремился на ОИ, и вдруг...Конечно он скажет то, что ему указали, приказали...
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Все кто не верят в травму, латентные бандеровцы)))
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Клоун
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- А про случившуюся травму Мамедова - это правда?
- Да нет, просто новости!
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правильно нафига ему выступать, тут и так насыпят денег
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О внутричерепном
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