Товарищеский матч. «Спартак» разгромил узбекский «Насаф»
«Спартак» разгромил «Насаф» (3:0) в товарищеском матче перед стартом сезона.
Товарищеский матч
«Лукойл Арена»
«Спартак» Россия – «Насаф» Узбекистан – 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Денисов (13), 2:0 – Мелешин (43), 3:0 – Зорин (45).
«Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Денисов (Мартинс, 46), Литвинов, Гузиев (Никифоров, 78), Рябчук, Умяров (Плотников, 46), Пруцев, Зорин (Угальде, 63), Игнатов (Джебов, 63), Зиньковский (Сысоев, 78), Мелешин (Виллиан Жозе, 78).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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