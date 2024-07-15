Товарищеский матч. «Спартак» разгромил узбекский «Насаф» 

Теги Спартак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) результаты высшая лига Узбекистан Насаф Футбол

«Спартак» разгромил «Насаф» (3:0) в товарищеском матче перед стартом сезона.

Товарищеский матч

«Лукойл Арена»

«Спартак» Россия – «Насаф» Узбекистан – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Денисов (13), 2:0 – Мелешин (43), 3:0 – Зорин (45).

«Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Денисов (Мартинс, 46), Литвинов, Гузиев (Никифоров, 78), Рябчук, Умяров (Плотников, 46), Пруцев, Зорин (Угальде, 63), Игнатов (Джебов, 63), Зиньковский (Сысоев, 78), Мелешин (Виллиан Жозе, 78).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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118 комментариев
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Ответ Kit Belleu
В такую жару в 14 часов.Однако.
нормально, мы хоть на Дальнем Востоке посмотрим, а то всё ночью приходится смотреть..
+51
-2
+49
В такую жару в 14 часов.Однако.
+16
-1
+15
Вперёд Спартак! В любом матче только победа!
+13
-7
+6
Жду матч Спартака и узбекской сборной Яндек-такси
+16
-11
+5
Ответ Стас Вор
Спартак проиграет.
гонишь
+9
-4
+5
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Состав не сбалансирован на мой взгляд есть довольно большой объём балласта который как известно не приносит пользы. Один крайний защитник точно лишний, хотя если пробовать играть с Рябчуком на фланге защиты, а Хлусевича отправить в полузащиту слева (где он кстати, на мой взгляд смотрится шикарно и результативно в сравнении с остальными). Но приезжает Барка, понятно что это его позиция и тогда получается 3 кандидата на позицию ЛЗ это много. В центре полузащиты без изменений и это удручает, т.к. Мартинс по хускоред лучший в прошлом сезоне, хотелось бы усилиться опытным игроком именно на эту позицию (вопрос нафига брали нападающего). Лишним видеться Умяров сейчас уже точно понятно, что никакого потенциала роста уже нет + крайне не стабильный игрок. Зобнин не смотря на возраст будет полезен у него есть варианты игры практически на любой позиции, универсальность это хорошо. Пруцев и Игнатов видятся сомнительными скорее всего уже без перспективными элементами. Кого-то наверное лучше убрать и дать тем самым шанс Зорину. По атакующим игрокам фланговым то же вопрос, если справа Богонда, слева Барка, то зачем там Зиньковский? Он уже всем всё доказал, надеятся, что в 28 он раскроется по другому не вижу смысла. Медину не трогаю, так как он универсальный игрок и может выйти с лавки и усилить хоть право, хоть лево, хоть центр, такого игрока найти сложно. Центральные напы их много, тут нет видиния никакого, т.к. непонятно вообще кто уйдет. По мне так оставил бы пару Угальде, Шамар Мелешин на замене. Но так как пришёл Бразил, кто то уйдет точно, там перебор. По вратарям я не знаю, если Селихов остаётся, то ничего и не надо, рынке +/- такие же паспортисты.
А что такого показал Милешин чтобы его оставить в основе?Зорину рано в основу,пусть играет где есть гарантия играть.Сидя на лавке пропадёт.А вообще молодых надо отправлять зарубеж,чтобы их там прокачали.Как Месси прокачать в Чехии и все быстро поняли,а так бы долго всем мозги срал.
+6
-1
+5
Ответ MikGera
Трансляция где-то будет?
На Матч тв в программе стоит
+5
-1
+4
Насаф не был сильным спаррингом, поэтому есть смысл поделиться не радостью от победы, а игровым негативом, который заметил. Странную игру, исключительно руками, а не ногами, традиционно продолжает показывать Умяров. Зиньковский приложил все силы, чтобы старательно продемонстрировать себя несостоятельным игроком для команды, совершенно далеким от собственных амбиций. Угальде смог еще раз уверенно подтвердить репутацию назабивающего форварда. Не понятной для меня продолжает оставаться покупка Рябчука. Приберегу критику на потом, понравились каждый по своему все молодые. Всех с победой!
+6
-2
+4
Ответ MikGera
Трансляция где-то будет?
По матч тв
+6
-3
+3
Ответ Александр Кудрявцев
По матч тв
Спасибо
+3
-1
+2
Узбекский Нафнаф повержен, на очереди таджикский Нуфнуф🥳
+4
-2
+2
Ну наконец то Спартаку, попался клуб по его уровню)))
+7
-6
+1
Ну с такой игрой мы бы чемпионами Узбекистана стали спокойно.
+2
-1
+1
такими темпами скоро будут товарняки с клубами из Монголии гонять
+3
-2
+1
Если что Чернов забьет в очередной раз, за себя и за того парня, реально возмужал, как футболист....
+6
-5
+1
Говорят, что Станкович раздает воду болельщикам на трибунах, вот это красиво! 👍
+2
-1
+1
состав не понятный. второй тайм вообще дерьмо, а не игра
+2
-1
+1
Хороший первый тайм. Полное преимущество Спартака и счёт по игре. Удивляет низкое качество игры соперника. Похоже, Насаф сильно распиарили.
+3
-3
0
Ответ Стас Вор
Спартак проиграет.
Потому что Соболев за тонировку не заплатил
+2
-2
0
Ответ Kit Belleu
А что такого показал Милешин чтобы его оставить в основе?Зорину рано в основу,пусть играет где есть гарантия играть.Сидя на лавке пропадёт.А вообще молодых надо отправлять зарубеж,чтобы их там прокачали.Как Месси прокачать в Чехии и все быстро поняли,а так бы долго всем мозги срал.
извини , но ты не тренер и я тоже , но думаю Зорин , Мелёшин должны остаться в основе , испано - Бразил уже старый ,это его судьба сидеть в запасе , согласен с тобой, Мартинес , Умяров ,Рябчук ,Угальде , Игнатов , лишнии
0
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Всё я понял, вы играли в футбол на высочайшем уровне:))) вопросов нет вам виднее.
Конечно виднее.Только через игру можно рости,а не тренеровки.Раньше все росли через дубль,что Черенков,что Титов.Это на последнем этапе они вживаются в коллектив и в игру основнова состава.
0
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Ответ Kit Belleu
Вы в футбол не играли ни на каком уровне,поэтому так говорите.Тренеровка и игра это две большие разницы.Я кучу ребят видал которые на тренерове не хуже Месси и Рональдо,а в игре нуль полный.
Всё я понял, вы играли в футбол на высочайшем уровне:))) вопросов нет вам виднее.
+2
-2
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Ответ Spartakus1984
Ага,бегать в жару на искусственном поле Оренбурга,проходной календарь,как же.
Условия одинаковые
0
0
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А Станкович создает хорошее впечатление. Может у игроков не все пока получается, но мысль есть, и достаточно хорошая.
+4
-4
0
Ответ Yallonen
Вообще четко. Всем хейтерам назло
У середнячков с пятого места, не может быть хейтеров априори, запомни это на всю жизнь. 🤣🤣🤣
+3
-3
0
3-0 Зорин!
+4
-4
0
Ответ Dizzod
Зря вы так. Насаф обладатель еврокубка (зачернуто) кубка АФК. А может ли Спартак похвастать континентальными кубками?
У меня нет негатива к Насафу
+2
-2
0
Ответ Three Days Grace
Деревня, не знал, что ты еще жив
Зря вы так. Насаф обладатель еврокубка (зачернуто) кубка АФК. А может ли Спартак похвастать континентальными кубками?
+3
-3
0
ХЗ кому три забили, это разгром))))
+1
-1
0
половина состава просто отправить куда угодно...
+1
-1
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