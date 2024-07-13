Медведев уступил Алькарасу в полуфинале «Уимблдона», «Ман Сити» – лидер рейтинга УЕФА, Байден не приедет на открытие ОИ в Париж и другие новости

1. Даниил Медведев уступил Карлосу Алькарасу в полуфинале «Уимблдона», Новак Джокович прошел Лоренцо Музетти.

2. УЕФА обновил рейтинг европейских клубов: «Манчестер Сити» третий год подряд стал первым, «Реал Мадрид» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Манчестер Юнайтед» – 14-й, «Барселона» – 18-я, «Зенит» – 104-й, «Спартак» – 106-й, «Динамо» – 290-е.

3. «Динамо» обыграло «Спартак» по пенальти в товарищеском матче.

4. Вингер Джейдон Санчо и тренер Эрик тен Хаг уладили разногласия. Англичанин получит еще один шанс в «Манчестер Юнайтед»?

5. Трансферы. «Спартак» согласовал переход Барко за 14 млн евро. «Атланта» и «Аталанта» договорились о трансфере Миранчука. «Зенит» согласился продать Клаудиньо во «Фламенго» за 18 млн евро. «Аль-Наср» хочет сохранить Роналду до ЧМ-2026, идут переговоры о новом контракте. «МЮ» заплатит за Зиркзе 42,5 млн евро. «Ювентус» предложил Кьезу «МЮ» в рамках сделки по переходу Санчо. «Милан» дает Морате 4-летний контракт на 5,5 млн евро в год и готов выплатить «Атлетико» 13 млн. Альварес попросил «Ман Сити» продать его.

«Челси» за 14 млн евро купил опорника «Базеля» и Португалии U21 Вейгу. «Краснодар» продал лучшего бомбардира Первой лиги Окоронкво в турецкий «Хатайспор». «Ман Сити» за 10 млн евро продал Гомеса «Сосьедаду».

6. Президент США Джо Байден не приедет на открытие Олимпиады в Париж. Церемонию посетит его супруга.

7. У новичка «Спартака» Виллиана Жозе есть проблемы с лишним весом, 32-летний бразильский форвард занимается индивидуально на велотренажере.

8. Женская сборная России по футболу проиграла команде КНДР (0:3) в товарищеском матче в Москве. Через несколько дней состоится вторая игра.

9. Разное. Расторжение контракта «Майнца» с Эль-Гази за поддержку Палестины признано неправомерным, клуб обязали выплатить игроку 1,7 млн евро. Левандовского обвинили в покупке дипломов бакалавра и магистра частного университета Лодзи. Эвра получил год тюрьмы условно за то, что бросил семью, Патрис должен выплатить 4 000 евро супруге и 2 000 за судебные издержки, у него также есть долг в 969 тысяч евро по алиментам.

10. Бывший глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи отказался от идеи перехода в «Феррари» и, скорее всего, продолжит карьеру в «Астон Мартин» или в «Макларене».

11. «Финикс» станет первой командой в истории НБА, которая заплатит 400 млн долларов за состав, 198 из них – налог на роскошь. Джейлен Брансон подпишет 4-летний контракт с «Никс» – на 113 млн меньше, чем мог бы получить следующим летом.

12. Бельгиец Яспер Филипсен выиграл 13-й этап веломногодневки «Тур де Франс».

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