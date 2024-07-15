Шнякин о пользователях Sports: «Пупсики. Отношусь к ним с нежностью, много лет иду на контакт. Но там всегда много хейта, ненависти»

Теги премьер-лига Россия телевидение Sports.ru Евро-2024 Дмитрий Шнякин Матч ТВ Алена Долецкая Футбол

Дмитрий Шнякин рассказал о своем отношении к читателям Sports.

Отвечая на критику со стороны журналистки Алены Долецкой по поводу работы на финале Евро-2024, комментатор «Матч ТВ» назвал посетителей сайта «пупсиками».

После этого ему написали: «Дмитрий, Вам не кажется, что про «пупсиков» со Спортса перегнули? Не? Неужели думаете, что там исключительно школьники собираются? Гордыня и ЧСВ – это к Вам».

Шнякин отреагировал на эту реплику.

«Филологический стык у нас. А вы с чего взяли, что я считаю читателей Спортса школьниками? Поверьте, общаюсь с ними много лет, иду на контакт, общаюсь насчет моей работы. Поэтому отношусь к ним с нежностью. Поэтому пупсики. Хотя знаю, что там всегда много хейта, ненависти.

Вы это откуда взяли? Про ЧСВ и гордыню? Мы с вами знакомы, общались, вызывались помогать друг другу? Пока нет. Где в своей работе я подсвечивал ЧСВ и гордыню? Когда самоиронизирую? Или когда иду на контакт со зрителями, общаюсь, выясняю их мнение?

Разве это ЧСВ? Чсвшный комментатор футбола скорее пошлет всех ### (к черту – Sports), закроет комменты и ни на чье мнение не будет обращать внимания.

Павел, похоже, у нас разное понимание слова «гордыня», – написал комментатор.

Позже он добавил: «Спортс и его острые комментарии – это большая любовь».

113 комментариев
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Это он нам, друзья
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Какое великое одолжение делает этот святой человек. Идет на контакт с местными пупсиками. Исполинское эго в 8-16 передается воздушно-капельным путем? Откуда у этих людей такое самомнение? Почему человек, не способный и десяти минут провести вне компании собственных каламбуров, до сих пор считает, что он достоин чего-то другого, кроме хейта в комментах?
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Дима, ты бы после своей работы на финале промолчал бы уж
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Ответ QWertY
Это он нам, друзья
Это он нам, пупсики
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+32
Ответ QWertY
Это он нам, друзья
Он сам-то, типа, большой пупс ;) Предлагаю зафиксировать за ним это погоняло :)
+34
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+28
Чсвшный комментатор футбола скорее пошлет всех ###, закроет комменты и ни на чье мнение не будет обращать внимания (с)

Неплохо так Шнякин охарактеризовал Генича, который банит всех, кто указывает ему на ошибки в репортажах))
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ну давай, поплачь
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Так реакция пользователей на спортсе и есть отношение к комментатору в обществе в целом. Трудно найти более объективный ресурс для снятия обратной связи. Дмитрию вчера накидали в комментах его «гениальных» перлов с финала, он нам спасибо должен сказать, что указываем на минусы в его трансляциях, а он обижается. Или он собирается собирать фидбек только положительный на его работу? Хотя найти его дело не тривиальное…
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Ответ Рома Политов
В целом спортс это хороший срез общества. Тут сидят очень разные люди, всех возрастов. При этом фактически анонимно. Соответственно все показывают настоящих себя без всяких масок.
Вот уж вряд ли. Навоша с Дудём здесь создали весьма специфическую атмосферу, которая, к счастью, не отражает состояние общества.
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у Шнякина бомбануло снова, такой же злой как и Генич)
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комменты на спортсы:
99% хейт
1% оскорбления мамы ригоберги
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Почему я считаю, что Шнякина слушать тяжело.
Он часто пускается в рассказы о не представляющих важности деталях про футболистов, о том, что происходило за пределами поля. Можно попытаться оправдать это тем, что он пытается разнообразить комментирование, чтобы не было скучно и однообразно, но почему-то эти рассказы часто вызывают чувство неловкости, чем больше таких рассказов, тем больше занудством начинает попахивать.
Еще он перебарщивает в "выпендрёже словесами". Шнякину очевидно нравится придумывать новые слова, каламбуры, это его слабость, но уровень комментаторского дела от этого не становится лучше, а наоборот опошляется. У Уткина это было в меру, а Шнякин этим злоупотребляет. Это выглядит именно как выпендрёж ради выпендрёжа. Как позёрство. Всё это слушателю неизбежно начинает надоедать.
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Да ладно, хотя бы тот факт, что он может поговорить с хейтерами уже говорит о нем, как об адекватном человеке, это не истеричка Генич, который сначала полтвиттера перебанил, а теперь, наверное, половину Телеграма
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Не понравилась правда, видимо! А пупсиком называй свою жену, убогий, а не незнакомых людей! И научись на чистом русском языке изъясняться, комментатор хренов! Это твоя обязанность, а ты пишешь в свои посты, к тому же, в крайне неуважительном тоне к оппонентам! )
+9
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уважаемый товарищ Шнякин. если ты это читаешь. Я с 2004 года обозреваю футбол с экранов. Так вот последние несколько лет, я смотрю без звука.
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> Чсвшный комментатор футбола скорее пошлет всех ### (к черту – Sports), закроет комменты и ни на чье мнение не будет обращать внимания.

В случае с Шнякиным, это как раз было бы адекватно. Просто помолчать, проанализировать свою работу, но чел сразу понёсся в твиттеры и прочее строчить всем "ответки". Хотя, что ожидать от человека, который кого-то на "стрелку" зовёт.
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Чтобы понять, что молоко прокисло, не надо быть коровой, пупсик :)
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0
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Шнякин - бастард Губерниева от Канделаки
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на спортсру и пикабу самые злые люди сидят
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Привет уважаемым пупсикам 😎
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А ты, как я посмотрю - лакировщик, а? Конъюктурщик ты! (с)
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Ответ Ллб
Ну да, остальные 99 процентов комментаторов вообще не идут на контакт с хейтерами спортса, но "эго" именно у Шнякина. "И 10 минут не может прожить без компании собственных каламбуров" -- так это не так уж и много, учитывая хронометраж матча . Бывают удачные , бывают -- нет. По мне, если даже будет всего 1-2 удачных каламбура , которые улыбнут, а остальные -- шлак, то это уже хорошо. Это все займет секунд 30 эфирного времени и никак не испортит впечатление от матча
Шняк, разлогинься
+5
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Нет хейта, нет ненависти, просто уйди и не раздражай своими непрофессиональными комментариями
+4
0
+4
Всё так, жирочек ты мой пушистенький
+3
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+3
Ответ Циник Петербургский
Он сам-то, типа, большой пупс ;) Предлагаю зафиксировать за ним это погоняло :)
лучше телепузик - и с тв связано, и с его комплекцией, и довольно мило)
+3
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+3
Сидит же и читает про себя на спортсе, и ненависть подступает, которую он маскирует шуточками-прибауточками и жимами в спортзале. Нарциссизм он такой
+3
0
+3
Ответ Домоседов
Да ладно, хотя бы тот факт, что он может поговорить с хейтерами уже говорит о нем, как об адекватном человеке, это не истеричка Генич, который сначала полтвиттера перебанил, а теперь, наверное, половину Телеграма
Так для него это не про поговорить, не про диалог. Это просто еще один способ потешить себя.
+4
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+3
Высокомерный, надменный и безграмотный сноб ты, Шнякин)
Можешь продолжать играть в комментатора, всё равно у тебя даже играть в него плохо получается)
+3
0
+3
Ответ Hitgoe Himgob
Дима, ты бы после своей работы на финале промолчал бы уж
Если б только после неё
+2
0
+2
Да, хейта много. Даже без учета глупых ботов.
Люди теряют эмпатию, соцсети свели все до уровня мемов и тупых шуток по любому поводу.
+2
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