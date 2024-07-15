Шнякин о пользователях Sports: «Пупсики. Отношусь к ним с нежностью, много лет иду на контакт. Но там всегда много хейта, ненависти»
Дмитрий Шнякин рассказал о своем отношении к читателям Sports.
Отвечая на критику со стороны журналистки Алены Долецкой по поводу работы на финале Евро-2024, комментатор «Матч ТВ» назвал посетителей сайта «пупсиками».
После этого ему написали: «Дмитрий, Вам не кажется, что про «пупсиков» со Спортса перегнули? Не? Неужели думаете, что там исключительно школьники собираются? Гордыня и ЧСВ – это к Вам».
Шнякин отреагировал на эту реплику.
«Филологический стык у нас. А вы с чего взяли, что я считаю читателей Спортса школьниками? Поверьте, общаюсь с ними много лет, иду на контакт, общаюсь насчет моей работы. Поэтому отношусь к ним с нежностью. Поэтому пупсики. Хотя знаю, что там всегда много хейта, ненависти.
Вы это откуда взяли? Про ЧСВ и гордыню? Мы с вами знакомы, общались, вызывались помогать друг другу? Пока нет. Где в своей работе я подсвечивал ЧСВ и гордыню? Когда самоиронизирую? Или когда иду на контакт со зрителями, общаюсь, выясняю их мнение?
Разве это ЧСВ? Чсвшный комментатор футбола скорее пошлет всех ### (к черту – Sports), закроет комменты и ни на чье мнение не будет обращать внимания.
Павел, похоже, у нас разное понимание слова «гордыня», – написал комментатор.
Позже он добавил: «Спортс и его острые комментарии – это большая любовь».
Неплохо так Шнякин охарактеризовал Генича, который банит всех, кто указывает ему на ошибки в репортажах))
99% хейт
1% оскорбления мамы ригоберги
Он часто пускается в рассказы о не представляющих важности деталях про футболистов, о том, что происходило за пределами поля. Можно попытаться оправдать это тем, что он пытается разнообразить комментирование, чтобы не было скучно и однообразно, но почему-то эти рассказы часто вызывают чувство неловкости, чем больше таких рассказов, тем больше занудством начинает попахивать.
Еще он перебарщивает в "выпендрёже словесами". Шнякину очевидно нравится придумывать новые слова, каламбуры, это его слабость, но уровень комментаторского дела от этого не становится лучше, а наоборот опошляется. У Уткина это было в меру, а Шнякин этим злоупотребляет. Это выглядит именно как выпендрёж ради выпендрёжа. Как позёрство. Всё это слушателю неизбежно начинает надоедать.
В случае с Шнякиным, это как раз было бы адекватно. Просто помолчать, проанализировать свою работу, но чел сразу понёсся в твиттеры и прочее строчить всем "ответки". Хотя, что ожидать от человека, который кого-то на "стрелку" зовёт.
Можешь продолжать играть в комментатора, всё равно у тебя даже играть в него плохо получается)
Люди теряют эмпатию, соцсети свели все до уровня мемов и тупых шуток по любому поводу.