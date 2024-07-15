Шнякин о пользователях Sports: «Пупсики. Отношусь к ним с нежностью, много лет иду на контакт. Но там всегда много хейта, ненависти»

Дмитрий Шнякин рассказал о своем отношении к читателям Sports.

Отвечая на критику со стороны журналистки Алены Долецкой по поводу работы на финале , комментатор « » назвал посетителей сайта «пупсиками».

После этого ему написали: « , Вам не кажется, что про «пупсиков» со Спортса перегнули? Не? Неужели думаете, что там исключительно школьники собираются? Гордыня и ЧСВ – это к Вам».

Шнякин отреагировал на эту реплику.

«Филологический стык у нас. А вы с чего взяли, что я считаю читателей Спортса школьниками? Поверьте, общаюсь с ними много лет, иду на контакт, общаюсь насчет моей работы. Поэтому отношусь к ним с нежностью. Поэтому пупсики. Хотя знаю, что там всегда много хейта, ненависти.

Вы это откуда взяли? Про ЧСВ и гордыню? Мы с вами знакомы, общались, вызывались помогать друг другу? Пока нет. Где в своей работе я подсвечивал ЧСВ и гордыню? Когда самоиронизирую? Или когда иду на контакт со зрителями, общаюсь, выясняю их мнение?

Разве это ЧСВ? Чсвшный комментатор футбола скорее пошлет всех ### (к черту – ), закроет комменты и ни на чье мнение не будет обращать внимания.

Павел, похоже, у нас разное понимание слова «гордыня», – написал комментатор.

Позже он добавил: «Спортс и его острые комментарии – это большая любовь».