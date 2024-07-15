Ротенберг о Евро и Кубке Америки: «Тщательно изучим опыт чемпионов. Душа Марадоны живет в футболе Аргентины, в игре Месси. Испанцы добавили сумасшедшие скорости в тики-таку»
Роман Ротенберг будет использовать опыт Евро и Кубка Америки в тренерской работе.
«С огромным интересом следил за футбольными Евро и Копа Америка. Уверен, что хоккейный тренер может почерпнуть много полезного и полезного в других видах спорта, особенно в футболе.
Победы Аргентины и, особенно, Испании еще раз доказали, что на долгой дистанции можно добиться результата только если делаешь ставку на активную игру, на атаку.
Аргентинцы взяли свое еще и за счет железного характера – это еще одна черта чемпионских команд. В свое время к нам в Хоккейный город приезжал Диего Марадона, и я в личном общении убедился, какая мощная харизма, какой сильный характер у иконы аргентинского футбола. Душа Марадоны живет в футболе его сборной, в игре Месси.
Испанцы усовершенствовали тики-таку, добавили в нее сумасшедшие скорости Ямаля и Уильямса и забили рекордные 15 голов за один турнир. Это была настоящая феерия атакующего футбола!
Англичане с их оборонительным стилем боролись как могли, но шансов у них не было. Чуть больше везения в завершении – и победа Испании стала бы крупной.
Поздравляю всех ценителей красивого футбола с победами испанцев и аргентинцев!
Мы тщательно изучим опыт чемпионов, нужно использовать каждую возможность для того, чтобы стать лучше», – написал главный тренер СКА в телеграм-канале.
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Как хоккеисты вообще его речи переносят, я понять не могу. Не, ну деньги конечно не пахнут, но не настолько же...
Ротенберг там для красоты, общения с прессой и трансферов.
Попей мяты и ложись спать.
Особое внимание уделите вот каким моментам:
Смена тренера Испании в 2023 году: лига наций и Евро;
Смена тренера Аргентины в 2017 году: 2 КА и ЧМ.
Открываем новости и что мы видим:
Санкт-петербургская журналистка Екатерина Надольская обвинила бывшего аргентинского футболиста Диего Марадону в сексуальных домогательствах. По словам девушки, Марадона попытался снять с нее платье, когда они остались в номере отеля наедине.
Марадона не мог самостоятельно покинуть своё место на трибуне после финального свистка. Буквально за несколько минут до этого он показал два средних пальца, и эти жесты попали в телетрансляцию поединка. Кроме того, в ходе встречи камера выхватила момент, когда Диего спал.
Тоже перенимает зарубежный опыт, чтобы возглавить Локо и сборную?😎
Еще как лезет с речами и мотивацией.
А еще музыку ставит какую хочет.
Любэ и другое.