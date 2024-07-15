Ротенберг о Евро и Кубке Америки: «Тщательно изучим опыт чемпионов. Душа Марадоны живет в футболе Аргентины, в игре Месси. Испанцы добавили сумасшедшие скорости в тики-таку»

Теги СКА МЛС Сборная Англии по футболу Лионель Месси Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Кубок Америки Евро-2024 КХЛ Роман Ротенберг Интер Майами Ламин Ямаль Хоккей

Роман Ротенберг будет использовать опыт Евро и Кубка Америки в тренерской работе.

«С огромным интересом следил за футбольными Евро и Копа Америка. Уверен, что хоккейный тренер может почерпнуть много полезного и полезного в других видах спорта, особенно в футболе.

Победы Аргентины и, особенно, Испании еще раз доказали, что на долгой дистанции можно добиться результата только если делаешь ставку на активную игру, на атаку.

Аргентинцы взяли свое еще и за счет железного характера – это еще одна черта чемпионских команд. В свое время к нам в Хоккейный город приезжал Диего Марадона, и я в личном общении убедился, какая мощная харизма, какой сильный характер у иконы аргентинского футбола. Душа Марадоны живет в футболе его сборной, в игре Месси.

Испанцы усовершенствовали тики-таку, добавили в нее сумасшедшие скорости Ямаля и Уильямса и забили рекордные 15 голов за один турнир. Это была настоящая феерия атакующего футбола!

Англичане с их оборонительным стилем боролись как могли, но шансов у них не было. Чуть больше везения в завершении – и победа Испании стала бы крупной.

Поздравляю всех ценителей красивого футбола с победами испанцев и аргентинцев!

Мы тщательно изучим опыт чемпионов, нужно использовать каждую возможность для того, чтобы стать лучше», – написал главный тренер СКА в телеграм-канале. 

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46 комментариев
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#####, какая же каша в голове у этого персонажа. Все то ему надо, все то он изучает. Ему бы тренинги по личностному росту для лохов вести, думаю там бы его бред был бы более востребован.
Как хоккеисты вообще его речи переносят, я понять не могу. Не, ну деньги конечно не пахнут, но не настолько же...
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Ответ Тимур Тимербаев
Сколько видел - все установки там давали Зубов и Корешков. Ротенберг там для красоты, общения с прессой и трансферов.
Вы серьёзно считаете, что он не лезет в тренировочный процесс со "своим уставом" и речи "мотивационные" в раздевалке не толкает? Мне кажется этого уж точно при возможности не заткнуть))
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А что он летом скучает, дайте ему Зенитом порулить. Он с Марадонной общался, в общем большой спец.
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Сказочный персонаж
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Ответ frol92
#####, какая же каша в голове у этого персонажа. Все то ему надо, все то он изучает. Ему бы тренинги по личностному росту для лохов вести, думаю там бы его бред был бы более востребован. Как хоккеисты вообще его речи переносят, я понять не могу. Не, ну деньги конечно не пахнут, но не настолько же...
Сколько видел - все установки там давали Зубов и Корешков.
Ротенберг там для красоты, общения с прессой и трансферов.
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Забыл добавить, что Аргентина победила благодаря приложению Онлайн-тренер СКА...
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Это говорит главный тренер профессионального клуба СКА, мужик , которому 43 года . Бгггг. Могу только порадоваться за болельщиков Зенита , если Роман Борисович станет главным тренером и тики таку будет крутить на тренировках . Бггггг. Душа Марадоны бла бла бла ….. Месси бла бла бла . Тики така … С ума сойти . Жаль не сказал , что после приезда в хоккейный город душа Марадоны живет в ска.
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Ответ fussballer
Так он футбольную тактику и стратегию применит в хоккее.
+ особый упор на тренировках СКА сделает на розыгрыш угловых и штрафных
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Мать вашу, зачем вы ЭТО печатаете?!
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Рома, успокойся)
Попей мяты и ложись спать.
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Ответ frol92
Вы серьёзно считаете, что он не лезет в тренировочный процесс со "своим уставом" и речи "мотивационные" в раздевалке не толкает? Мне кажется этого уж точно при возможности не заткнуть))
Думаю игроки к нему относятся как к маскоту...)))
+9
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+8
Да, ознакомьтесь, пожалуйста.
Особое внимание уделите вот каким моментам:
Смена тренера Испании в 2023 году: лига наций и Евро;
Смена тренера Аргентины в 2017 году: 2 КА и ЧМ.
+6
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Думаю, если Ротенберга заменить на Скалони, то толку будет больше.
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Хоккей он уже поднял ндо ранее невиданных высот, пора наводить порядок и в футболе. Какой Семак, о чем вы? Жозе Марино скоро наведёт порядок в Зените
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И ещё опыт Гарика Аутгайта и Леонида Салоника изучим - добавил Роттенберг
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О_о так он еще 700 нарезок с Марадоной на ютубе посмотрел
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Кака тики-така у испанцев, пьяный что ли
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Ученье - свет... а неучёных - тьма! :)
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Пора , пора Роману Борисовичу возглавить Зенит. Вижу, что уже давно созрел сместить Сергея Богдановича на этом посту . Да и как он работает без приложения он Лайн - тренер? Не профессионально . Там же полный контроль за спортсменом : когда кушать, когда по малой нужде , когда по большой , когда спать и с кем, когда киви скушать, когда кефира из Санкт-Петербургской фермы и т.д.
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В свое время к нам в Хоккейный город приезжал Диего Марадона, и я в личном общении убедился, какая мощная харизма, какой сильный характер у иконы аргентинского футбола.

Открываем новости и что мы видим:

Санкт-петербургская журналистка Екатерина Надольская обвинила бывшего аргентинского футболиста Диего Марадону в сексуальных домогательствах. По словам девушки, Марадона попытался снять с нее платье, когда они остались в номере отеля наедине.

Марадона не мог самостоятельно покинуть своё место на трибуне после финального свистка. Буквально за несколько минут до этого он показал два средних пальца, и эти жесты попали в телетрансляцию поединка. Кроме того, в ходе встречи камера выхватила момент, когда Диего спал.
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Ты не хоккейный тренер, ты туповатый мажор.
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Эх, зря Семака продлили — такой футбольный тренер пропадает
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Ответ Алексей Скамейчук
Хоккей он уже поднял ндо ранее невиданных высот, пора наводить порядок и в футболе. Какой Семак, о чем вы? Жозе Марино скоро наведёт порядок в Зените
Так он футбольную тактику и стратегию применит в хоккее.
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Если Евро и Копа это длинная дистанция, то как же тогда назвать Кубок Стэнли и Кубок Гагарина? Непонятно как логика Ротенберга работает.
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Ответ КЕША
Это говорит главный тренер профессионального клуба СКА, мужик , которому 43 года . Бгггг. Могу только порадоваться за болельщиков Зенита , если Роман Борисович станет главным тренером и тики таку будет крутить на тренировках . Бггггг. Душа Марадоны бла бла бла ….. Месси бла бла бла . Тики така … С ума сойти . Жаль не сказал , что после приезда в хоккейный город душа Марадоны живет в ска.
Марадона как игрок конечно великий. Но как тренер абсолютно никакой был. если применять его тактику в ска-все кроме вратаря в атаку-то ска будет на последнем посте в кхл. ромка ляпнул это неподумавши. видно же, что он блаженный и у него с флягой явные проблемы. паять бесполезно
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Да всё просто, скоро он станет министром спорта.
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По-моему не прикидывается, действительно блаженный
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Кстати, как там легенда российского футбола Борька Ротенберг?
Тоже перенимает зарубежный опыт, чтобы возглавить Локо и сборную?😎
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🤡💊
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Ответ Тимур Тимербаев
Сколько видел - все установки там давали Зубов и Корешков. Ротенберг там для красоты, общения с прессой и трансферов.
Посмотрите интервью Задорова.
Еще как лезет с речами и мотивацией.
А еще музыку ставит какую хочет.
Любэ и другое.
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