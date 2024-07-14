«Зенит» взял Суперкубок, Крейчикова выиграла «Уимблдон», Глушенков против хейтеров и «клоунов», министр спорта Франции искупалась в Сене, 557 штрафов Соболева и другие новости

1. «Зенит» выиграл OLIMPBET Суперкубок России, победив «Краснодар» в результативном матче – 4:2. Петербуржцы взяли трофей в рекордный девятый раз, Сергей Семак выиграл 13-й титул во главе команды. «Краснодар» остается без трофеев.

Перед матчем Глушенков ответил хейтерам через видео, которое опубликовала его девушка: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо». Максим отметил первый из двух голов жестом клоуна и объяснил, что показал его хейтерам. Семак поддержал игрока.

После замены хавбек «Зенита» Клаудиньо отказался пожимать руку Семаку, но тренер объяснил, что проблем нет.

2. Барбора Крейчикова обыграла в финале «Уимблдона» Жасмин Паолини. Чешская теннисистка выиграла второй турнир «Большого шлема» и вернется в топ-10.

3. Борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпиаде из-за рецидива травмы, заявили в Федерации спортивной борьбы России. Узнать о внезапном повреждении на фоне отказа всей команды от поездки на Игры можно здесь.

4. Кубок Америки. В матче за 3-е место Уругвай обыграл Канаду (2:2, по пенальти 4:3), Суарес сравнял счет на 92-й минуте.

5. Министр спорта Франции искупалась в Сене накануне Олимпиады в Париже.

6. Сафонов написал 2-е заявление на экс-жену – из-за кражи контракта с «Краснодаром» и разглашения данных. Вратарь «ПСЖ» обвиняет и сестру Анастасии, утверждает Baza. Также сообщается, что Матвей платил по 500 тысяч рублей алиментов по договоренности, но экс-жена не объясняла траты, и он снизил сумму до 250 тысяч. Футболист больше года не виделся с дочерью.

7. Матч Бельгия – Израиль пройдет на нейтральном поле. Бельгийские города не хотят принимать игру из-за политической ситуации и по соображениям безопасности.

8. «Шанхай» Леонида Слуцкого продлил серию без поражений до 21 матча, обыграв «Чанчунь Ятай» – 3:2. Отставание от «Шанхай Порт» – 2 очка.

9. На «Гелендвагене» Александра Соболева числится 557 штрафов на 547 000 рублей, утверждает Mash. За три года форвард «Спартака» 450 раз превысил скорость.

10. «Реал» продал 7 000 футболок Мбаппе в первый день на 800 000 евро – на 450% больше, чем в случае с Беллингемом.

11. Перерыв в финале Кубка Америки может продлиться 25 минут из-за выступления Шакиры.

12. Шотландская газета вышла с обложкой, где Родри пинает фаната с шарообразным животом, и призвала Испанию «отомстить» англичанам за поведение на отдыхе: «Избавьте нас от их победы».

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