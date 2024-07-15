Елена Вяльбе: «Я так рада, что мы отказались от показа ОИ в Париже. Мне кажется, это будет какое-то убожество, а не Олимпиада»

Теги телевидение лыжные гонки Олимпийская сборная России ФЛГР Елена Вяльбе Олимпиада-2024 Р-Спорт Лыжи

Елена Вяльбе назвала убожеством Олимпийские игры-2024 в Париже.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне допускаются индивидуально в нейтральном статусе, но участие на данный момент подтвердили лишь 15 спортсменов.

«Я так рада, что мы отказались от показа Олимпийских игр в Париже. Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада. Я не буду следить за выступлениями российских спортсменов.

Я никого не обсуждаю и не осуждаю, участие – это личное дело каждого человека. Наверное, у спортсменов были какие-то мотивы, чтобы принимать такое решение. Смотреть Олимпийские игры я не буду», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?

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62 комментария
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От создателей «Если не он — людей на земле не останется»
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Убожество - это то, что подавали, как альтернативу Олимпиаде. А на деле - пшик, с какими-то студентами из РУДН и восьмым составом сборной Китая.
Не знаю, что там будет в Париже, но уж точно не хуже.
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мда, мадам совсем стыд потеряла
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Вяльбе уже поря возглавить "Отряд Путина", надеть такую же майку и у подъезда кричать лозунги из серии "Слава Богу, что мы живем в России, а не в Америке!". А федерацию лыж пусть кто-то другой возглавит
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Последний раз Олимпиаду не показывали в 1984 г. Через семь лет Союз прекратил существование.
Думается, что благодаря Вяльбе и вяльбеподобным процессы идут куда как быстрее, семи лет не понадобится.
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Ответ megoBaks
мда, мадам совсем стыд потеряла
мозг
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Ответ Ебздрогыч
Вяльбе уже поря возглавить "Отряд Путина", надеть такую же майку и у подъезда кричать лозунги из серии "Слава Богу, что мы живем в России, а не в Америке!". А федерацию лыж пусть кто-то другой возглавит
У них маек такого размера нет.
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Олимпиада как олимпиада, еще и наверняка сама мадам втихаря будет посматривать.
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Не знаю, как это переживут олимпийские трансляции, ведь их целая Вяльбе не будет смотреть!
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Ответ dimonivanov
ну тогда наоборот надо было показать, чтобы все увидели и сделали такие же выводы. или есть вероятность, что будет достойная Олимпиада? тогда тем более надо было показывать
Думаю, есть очень высокая вероятность того, что будет Олимпиада как Олимпиада. Просто без нас.

Поэтому-то её и не хотят показывать.
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Ответ WORONEZH 36
Комментарий скрыт
А тебе куда ? В тундру ?
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Ответ WORONEZH 36
Комментарий скрыт
зачем за кого то болеть? спорт - это развлекаловка. вы когда кино смотрите - тоже за актеров болеете?
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Это клиника?!
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"Значит, хорошие сапоги, надо брать" ©
+11
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+11
ну тогда наоборот надо было показать, чтобы все увидели и сделали такие же выводы. или есть вероятность, что будет достойная Олимпиада? тогда тем более надо было показывать
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Ответ WORONEZH 36
Комментарий скрыт
Не позорь город
+6
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Ответ Vasily Ivanov
А тебе куда ? В тундру ?
В Африку, там у них теперь друзья))
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Ещё один повод посмотреть Олимпиаду))
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Ну кончено, там же лыжи не показывают
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Ответ WORONEZH 36
Комментарий удален модератором
В тундре можно за чукчей на оленях болеть, если вам олимпиада не нравится.
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Ответ Moffo
От создателей «Если не он — людей на земле не останется»
Гениально !!!
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Никогда особо летние ОИ не любил, но эти буду смотреть от и до)
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С такими, как Вяльбе, мы будем серийно от показа Олимпиад отказываться. Как и от участия в них
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Ответ WORONEZH 36
Комментарий скрыт
Не позорьте Воронеж.
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Олимпиада, по мнению Вяльбе, это убожество. А игры БРИКС, видимо, нет. И не надо здесь искать логику, она отсутствует.
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Ответ Pertinax Gandi
Ну без наших смотреть действительно неинтересно. Но не потому, что это будет "убожество". Просто олимпийские виды спорта сами по себе интересны только в период Олимпиады и только потому, что там выступает твоя страна. В неолимпийские годы греблю или там тяжёлую атлетику смотрят в основном специалисты.
Ну так не смотри ,если тебе и Вяльбе не интересно.Кому интересно ,будут смотреть.А спортивные специалисты и тренеры смотреть обязаны.А если не будут смотреть - грош им цена .
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Ответ Beriya
Это клиника?!
Крематорий сразу лучше.
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А ведь когда-то была отличной спортсменкой и в такое превратится 🤦‍♂️🤦‍♂️
То она не будет смотреть выступление РОССИЙСКИХ спортсменов , потому что сверху не велят.
И еще считает себя патриотом )))
О времена , о нравы.
БРИКС наверное взахлеб смотрела 🤣🤣🤣
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Какая же она тупая…
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Её когда в тюрьму будут сажать она тоже будет "ЗА" и очень радоваться.
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