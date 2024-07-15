Елена Вяльбе: «Я так рада, что мы отказались от показа ОИ в Париже. Мне кажется, это будет какое-то убожество, а не Олимпиада»
Елена Вяльбе назвала убожеством Олимпийские игры-2024 в Париже.
Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне допускаются индивидуально в нейтральном статусе, но участие на данный момент подтвердили лишь 15 спортсменов.
«Я так рада, что мы отказались от показа Олимпийских игр в Париже. Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада. Я не буду следить за выступлениями российских спортсменов.
Я никого не обсуждаю и не осуждаю, участие – это личное дело каждого человека. Наверное, у спортсменов были какие-то мотивы, чтобы принимать такое решение. Смотреть Олимпийские игры я не буду», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.
Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?
Не знаю, что там будет в Париже, но уж точно не хуже.
Думается, что благодаря Вяльбе и вяльбеподобным процессы идут куда как быстрее, семи лет не понадобится.
Поэтому-то её и не хотят показывать.
То она не будет смотреть выступление РОССИЙСКИХ спортсменов , потому что сверху не велят.
И еще считает себя патриотом )))
О времена , о нравы.
БРИКС наверное взахлеб смотрела 🤣🤣🤣