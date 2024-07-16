Агент Кузнецова: «Обращение от СКА было, но говорить о возвращении еще рано. Евгений в первую очередь рассматривает варианты в НХЛ»

Агент Евгения Кузнецова прокомментировал информацию о возможном переходе в СКА.

Сообщалось, что нападающий «Каролины» подпишет четырехлетний контракт с петербургским клубом.

«В этой жизни все возможно, но рано говорить о возвращении в Россию. Даже непонятно, почему эта информация возникла, ведь у него контракт с «Каролиной» еще на год.

Но обращение от было. Они позвонили и сказали, что если Евгений будет возвращаться, то готовы разговаривать. Но обращение было не только от СКА, но и от других команд.

Понятное дело, что отрицать ничего нельзя, ведь все возможно. Вы даете информацию, что контракт со СКА будет на четыре года. Ясно, что в СКА длинные контракты. Я буду рад, если Евгений вернется, он усилит КХЛ, и он будет звездой в лиге.

Но рано говорить о том, что он вернется в СКА или какую-то другую команду. Мы дружим и общаемся постоянно, он голодный до хоккея и хочет получать удовольствие от игры. Поэтому он в первую очередь рассматривает варианты в .

Если ему что-то не понравится или его не устроит вариант, то будут разговоры с клубами . Но я пока не могу сказать, когда это произойдет», – заявил .