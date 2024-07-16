Агент Кузнецова: «Обращение от СКА было, но говорить о возвращении еще рано. Евгений в первую очередь рассматривает варианты в НХЛ»

Теги СКА возможные переходы Каролина Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Чемпионат.com Хоккей

Агент Евгения Кузнецова прокомментировал информацию о возможном переходе в СКА.

Сообщалось, что нападающий «Каролины» подпишет четырехлетний контракт с петербургским клубом. 

«В этой жизни все возможно, но рано говорить о возвращении Евгения Кузнецова в Россию. Даже непонятно, почему эта информация возникла, ведь у него контракт с «Каролиной» еще на год.

Но обращение от СКА было. Они позвонили и сказали, что если Евгений будет возвращаться, то готовы разговаривать. Но обращение было не только от СКА, но и от других команд.

Понятное дело, что отрицать ничего нельзя, ведь все возможно. Вы даете информацию, что контракт со СКА будет на четыре года. Ясно, что в СКА длинные контракты. Я буду рад, если Евгений вернется, он усилит КХЛ, и он будет звездой в лиге.

Но рано говорить о том, что он вернется в СКА или какую-то другую команду. Мы дружим и общаемся постоянно, он голодный до хоккея и хочет получать удовольствие от игры. Поэтому он в первую очередь рассматривает варианты в НХЛ.

Если ему что-то не понравится или его не устроит вариант, то будут разговоры с клубами КХЛ. Но я пока не могу сказать, когда это произойдет», – заявил Шуми Бабаев

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28 комментариев
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У него агент Бабаев? о_О
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+11
А почему не получить сначала те 7.8, что зеленые, а потом ехать? Никакого другого варианта, как уверенности Кузи, что не пройдет "допинг тест" как то в голову не приходит. Какие еще могут быть причины нормальному здоровому человеку отказаться от 8 миллионов долларов?
+4
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+4
У него агент бабай, это о многом говорит.
+4
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+3
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Здравый смысл.
Не верю в массовый альтруизм игроков, которые могут везде получить контракт на 100+, но предпочитают сидеть в СКА за 40-50.
Бек и Андреофф в аутсайдере Сибири получают больше, чем Никишин Зайцев Григоренко Хайруллин Глотов, по моему смешно.
Но грустно, что лигу убили.
Хотелось модель лиги что то вроде НХЛ, где реальный потолок зарплат и все с одинаковым бюджетом. Но амбиции и ненасытность Миллеров и Ротенбергов не дали состояться такой модели лиги.
Потом удивляемся почему пустые трибуны на матчах на новеньких аренах к ЧМ-2018.
+3
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+3
Ответ Дмитрий9779
Ну годик-то как минимум может в НХЛ попылить.
Что скажешь про потолок зарплат?
Ты же доказывал, что СКА играет честно)
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-2
+3
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Конечно не конверты.
Недвижка, по 50 миллионов за участие в рекламе G-Drive от Газпромнефть и прочей фигни.
+3
0
+3
Ответ j_jms
А почему не получить сначала те 7.8, что зеленые, а потом ехать? Никакого другого варианта, как уверенности Кузи, что не пройдет "допинг тест" как то в голову не приходит. Какие еще могут быть причины нормальному здоровому человеку отказаться от 8 миллионов долларов?
Прочитал статью, что Зайцев отказался от 4,5 млн долларов ради целых 50 млн рублей. Что сказать, с детства за СКА, плюс мечтают поиграть под руководством такого прославленного тренера, как Рома.
+2
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+2
Ответ Дмитрий9779
Спасибо вам за беседу,успехов,даст Бог спишемся ещё.
И вам спасибо! Прошлой ночью (и утром) смотрел Кубок Америки по футболу, имел неосторожность невыспаться) Извините, утром на работу, отключаюсь.
+2
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+2
Ответ Дмитрий9779
Я болею за команду,а не за Ротенберга. Считаю,что всем клубам надо снижать зарплаты игрокам и прописывать большие бонусы,за хорошо выполненную работу.А то получается Кадейкин получил 75 млн,Гальченюк...,а по факту и на 10 не наиграл и таких примеров в КХЛ в каждом клубе не по одному. В НХЛ потолок повышают,а у нас за эти годы инфляция 20-30 процентов минимум(в других сферах и того больше) и все на месте топчемся. В СКА действительно отличные условия созданы,здесь спорить бессмысленно.
Соглашусь с вами, что условия в Питере отличные, а, также с тем, что оплаты завышены в целом в КХЛ. Но, почему, только в СКА цены рубят пополам, а в остальных клубах не могут? Вас это не настораживает?
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Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Согласен, очень хочется, чтобы всё и везде было по-честному. Сам по этому принципу живу. Но, реальность такова, что, глобальную честность сузили до мелкой, личной. Можешь, хочешь, - живи, в мелочах, лишнюю сдачу в кассе верни. На большее не претендуй. Се ля ви. Мерзко всё это, но, так.
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Ответ Дмитрий9779
Я не спорю,я на ваши мантры о нечестности даю свою точку зрения,мы же здесь обмениваемся мнениями.У вас мнение,что в СКА жульё,основанное на догадках и предположениях,я лишь высказал свою версию событий.Я вот серьёзно не знаю разрешено ли регламентом половинить зарплаты или нет.Опять же, почему другие клубы ничего не предпринимают в связи с такими действиями СКА если они незаконны и не по регламенту?
Да какие споры, мантры и жульё? Ну, в самом деле..вы какими-то, прям, крайними эпитетами сыплете. Я не обвиняю СКА ни в чём, абсолютно, они делают всё правильно, по закону и регламенту. Просто мы живём в такое время, где право на "чуть больше" есть у "чуть меньшего" количества людей. И, это реальность, это не изменить, от этого не уйти.
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Ответ Дмитрий9779
Почему тогда все молчат?Почему не проводится расследование по этому вопросу?Это же серьёзные нарушения.По простому говоря это уголовка в чистом виде.
Да какое расследование? Какая уголовка? Вы о чём? Миллион способов, вполне законных, одарить человека мимо кассы. Просто у кого-то есть это право, одарить, а у остальных нет. Ну, в самом деле, взрослый человек, а туда же, за честность какую-то.
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Считай подтвердил
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ааааа ясно. его агент бабай. Значит о тракторе точно речи быть не может. От туда всех его клиентов гонят
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Ответ Дмитрий9779
Так было всегда,даже в СССР,кто-то имел чуть больше...людей,кто-то чуть меньше.
Так было и так будет. Но, по сравнению с временем СССР, это не было так явно.
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Ответ A. Kolchak
Согласен, очень хочется, чтобы всё и везде было по-честному. Сам по этому принципу живу. Но, реальность такова, что, глобальную честность сузили до мелкой, личной. Можешь, хочешь, - живи, в мелочах, лишнюю сдачу в кассе верни. На большее не претендуй. Се ля ви. Мерзко всё это, но, так.
Спасибо вам за беседу,успехов,даст Бог спишемся ещё.
+1
-1
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Ответ A. Kolchak
Да какие споры, мантры и жульё? Ну, в самом деле..вы какими-то, прям, крайними эпитетами сыплете. Я не обвиняю СКА ни в чём, абсолютно, они делают всё правильно, по закону и регламенту. Просто мы живём в такое время, где право на "чуть больше" есть у "чуть меньшего" количества людей. И, это реальность, это не изменить, от этого не уйти.
Так было всегда,даже в СССР,кто-то имел чуть больше...людей,кто-то чуть меньше.
+1
-1
0
Ответ A. Kolchak
Да какое расследование? Какая уголовка? Вы о чём? Миллион способов, вполне законных, одарить человека мимо кассы. Просто у кого-то есть это право, одарить, а у остальных нет. Ну, в самом деле, взрослый человек, а туда же, за честность какую-то.
Комментарий удален пользователем
Ответ Тимур Тимербаев
Что скажешь про потолок зарплат? Ты же доказывал, что СКА играет честно)
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий9779
Если это не запрещено регламентом то не знаю. Есть клубы,которые не выиграют КХЛ при любых раскладах,есть всё же Москва и Питер куда игроки стремятся перейти(особенно молодёжь и их родители)и кто там пойдет на половинчатые зарплаты?У Спартака другая стратегия,некоторые покинули клуб из-за этого,в Динамо пошли по пути легионеров,сколько там у них вместе с натурализованными...7.Авангард спонсирует тот же Газпром. Вот за ММг было радостно,все сработали супер. А как Трактор вынес Динамо,песня. У каждого клуба своя стратегия,но поверьте,видеть каждый год новый состав лично мне не нравится.
С вами трудно спорить, правда. Но, какие-то постулаты у вас, как у Кожевникова, Третьяка и Фетисова, вместе взятых. Адекватный бред, на который трудно ответить.
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Ответ A. Kolchak
Соглашусь с вами, что условия в Питере отличные, а, также с тем, что оплаты завышены в целом в КХЛ. Но, почему, только в СКА цены рубят пополам, а в остальных клубах не могут? Вас это не настораживает?
Если это не запрещено регламентом то не знаю.
Есть клубы,которые не выиграют КХЛ при любых раскладах,есть всё же Москва и Питер куда игроки стремятся перейти(особенно молодёжь и их родители)и кто там пойдет на половинчатые зарплаты?У Спартака другая стратегия,некоторые покинули клуб из-за этого,в Динамо пошли по пути легионеров,сколько там у них вместе с натурализованными...7.Авангард спонсирует тот же Газпром.
Вот за ММг было радостно,все сработали супер.
А как Трактор вынес Динамо,песня.
У каждого клуба своя стратегия,но поверьте,видеть каждый год новый состав лично мне не нравится.
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Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Вот реально, вы в одном направлении смотрите..."а где факты?, чем докажете?" Вам, как минимум, 50 лет, как и мне. Но, я кое-что вижу без доказательств.
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То есть, Кузнецов завершает карьеру в нхл. Каролина ему ничего не платит, а компенсирует ему потерю 8$млн. Рома. При потолке в кхл 900млн. рублей? Как то цифры не сходятся. Либо Кузнецов очередной альтруист, тогда всё сходится..
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Ответ Тимур Тимербаев
Конечно не конверты. Недвижка, по 50 миллионов за участие в рекламе G-Drive от Газпромнефть и прочей фигни.
Комментарий удален пользователем
Ответ A. Kolchak
Вы какой-то зомбированный болельщик, если честно. У меня тёща так же за Путина топит.
Я болею за команду,а не за Ротенберга.
Считаю,что всем клубам надо снижать зарплаты игрокам и прописывать большие бонусы,за хорошо выполненную работу.А то получается Кадейкин получил 75 млн,Гальченюк...,а по факту и на 10 не наиграл и таких примеров в КХЛ в каждом клубе не по одному.
В НХЛ потолок повышают,а у нас за эти годы инфляция 20-30 процентов минимум(в других сферах и того больше) и все на месте топчемся.
В СКА действительно отличные условия созданы,здесь спорить бессмысленно.
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-2
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