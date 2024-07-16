Агент Кузнецова: «Обращение от СКА было, но говорить о возвращении еще рано. Евгений в первую очередь рассматривает варианты в НХЛ»
Агент Евгения Кузнецова прокомментировал информацию о возможном переходе в СКА.
Сообщалось, что нападающий «Каролины» подпишет четырехлетний контракт с петербургским клубом.
«В этой жизни все возможно, но рано говорить о возвращении Евгения Кузнецова в Россию. Даже непонятно, почему эта информация возникла, ведь у него контракт с «Каролиной» еще на год.
Но обращение от СКА было. Они позвонили и сказали, что если Евгений будет возвращаться, то готовы разговаривать. Но обращение было не только от СКА, но и от других команд.
Понятное дело, что отрицать ничего нельзя, ведь все возможно. Вы даете информацию, что контракт со СКА будет на четыре года. Ясно, что в СКА длинные контракты. Я буду рад, если Евгений вернется, он усилит КХЛ, и он будет звездой в лиге.
Но рано говорить о том, что он вернется в СКА или какую-то другую команду. Мы дружим и общаемся постоянно, он голодный до хоккея и хочет получать удовольствие от игры. Поэтому он в первую очередь рассматривает варианты в НХЛ.
Если ему что-то не понравится или его не устроит вариант, то будут разговоры с клубами КХЛ. Но я пока не могу сказать, когда это произойдет», – заявил Шуми Бабаев.
Не верю в массовый альтруизм игроков, которые могут везде получить контракт на 100+, но предпочитают сидеть в СКА за 40-50.
Бек и Андреофф в аутсайдере Сибири получают больше, чем Никишин Зайцев Григоренко Хайруллин Глотов, по моему смешно.
Но грустно, что лигу убили.
Хотелось модель лиги что то вроде НХЛ, где реальный потолок зарплат и все с одинаковым бюджетом. Но амбиции и ненасытность Миллеров и Ротенбергов не дали состояться такой модели лиги.
Потом удивляемся почему пустые трибуны на матчах на новеньких аренах к ЧМ-2018.
Ты же доказывал, что СКА играет честно)
Недвижка, по 50 миллионов за участие в рекламе G-Drive от Газпромнефть и прочей фигни.
Есть клубы,которые не выиграют КХЛ при любых раскладах,есть всё же Москва и Питер куда игроки стремятся перейти(особенно молодёжь и их родители)и кто там пойдет на половинчатые зарплаты?У Спартака другая стратегия,некоторые покинули клуб из-за этого,в Динамо пошли по пути легионеров,сколько там у них вместе с натурализованными...7.Авангард спонсирует тот же Газпром.
Вот за ММг было радостно,все сработали супер.
А как Трактор вынес Динамо,песня.
У каждого клуба своя стратегия,но поверьте,видеть каждый год новый состав лично мне не нравится.
Считаю,что всем клубам надо снижать зарплаты игрокам и прописывать большие бонусы,за хорошо выполненную работу.А то получается Кадейкин получил 75 млн,Гальченюк...,а по факту и на 10 не наиграл и таких примеров в КХЛ в каждом клубе не по одному.
В НХЛ потолок повышают,а у нас за эти годы инфляция 20-30 процентов минимум(в других сферах и того больше) и все на месте топчемся.
В СКА действительно отличные условия созданы,здесь спорить бессмысленно.