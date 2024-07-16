Канчельскис о драке в баре: «Футбол есть футбол. Мы болели за одну команду, люди за другую. Все живы и здоровы, ничего страшного не случилось, что раздувать?»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия происшествия Андрей Канчельскис Евро-2024 Матч ТВ ТАСС Футбол

Андрей Канчельскис прокомментировал инцидент с дракой в баре.

Сообщалось, что бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России рано утром 15 июля повздорил с еще одним посетителем заведения на 1-й Тверской-Ямской. Экс-футболисту пришлось вызвать скорую помощь, однако от госпитализации он отказался.

«Со мной все в порядке, все хорошо, бывали случаи похуже.

Вчера был футбол, финал есть финал, слово за слово, подрались, потасовки всегда бывают в этой жизни, ничего страшного нет. С моим здоровьем все хорошо, без больницы, никаких серьезных травм нет», – сказал Канчельскис ТАСС.  

«Чувствую себя хорошо. Все живы и здоровы. Все нормально. Ничего страшного не случилось. Да, стычка действительно была, подрались. Но что раздувать? Разберемся.

Я себя чувствую хорошо. Надеюсь, у него все нормально. Футбол есть футбол. Мы болели за одну команду, люди за другую – ничего страшного нет», – добавил экс-футболист для «Матч ТВ». 

У Канчельскиса «пробито веко и сильно разбита голова» после драки в московском баре («РЕН ТВ»)

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19 комментариев
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- Если драка неизбежна, надо бить первым!
- А как понять, что драка неизбежна?
- Если бить первым, то драка неизбежна
+18
0
+18
Ну этот то понятно, болел за Англию. После второго гола бокал в бармена бросил что ли или в телевизор?))
+10
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+8
Еще один алкаш. Скоро на спортсру интервью раздавать регулярно начнет, здесь таких любят
+6
0
+6
Ответ NNM
Ударил первым я тогда, так было надо (Высоцкий)
Они стояли молча в ряд...
+6
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+6
Ударил первым я тогда, так было надо (Высоцкий)
+4
0
+4
Зачем заяву тогда накатал, если ничего страшного не случилось? Судом ещё грозит.
+4
-1
+3
Обиделся, наверное, что не узнали во время вопросов: «Ты кто такой? Нет, ты кто такой?»
+3
0
+3
Ответ NNM
Ударил первым я тогда, так было надо (Высоцкий)
А я все помню - я был не пьяный.
+3
0
+3
Ответ Андоррский почтальон
А я все помню - я был не пьяный.
И вот я уходить решил, она сказала не спеши...
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Интересно, конечно, разобраться с заявлениями, кто начал, кто получил и кто написал. Как-то некрасиво пока что выходит.
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Заяву то написал
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Ответ chupakabras72
Зачем заяву тогда накатал, если ничего страшного не случилось? Судом ещё грозит.
Вообще, в целом, зачем заяву накатал, если это была драка, а не нападение/избиение..? Не дрался бы, было логично. А так, проиграл в драке и победжал заяву писать. Низковато. В его стиле
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Ответ Человек1991
Болеть надо за Россию ! Адекватный человек не сможет болеть за Англию в нынешних политических, геополитических и жизненных реалиях.
Наверное за это, в бубен и настучали на самом деле))
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Ответ Lisnil
Обиделся, наверное, что не узнали во время вопросов: «Ты кто такой? Нет, ты кто такой?»
Ty to kurwa kto?)
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Ответ Юрий Троянов
И вот я уходить решил, она сказала не спеши...
Она сказала не спеши, мол слишком рано
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Давая интервью, он видимо, не протрезвел ещё.
Повторяет одни и те же слова, в разных формах. Такой своеобразный тремор)
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Болеть надо за Россию ! Адекватный человек не сможет болеть за Англию в нынешних политических, геополитических и жизненных реалиях.
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"Надеюсь у него все нормально"
Ахахаха
Забыл добавить: "Надеюсь он не травмировал руку о мою пропитую голову".
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