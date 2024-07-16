Канчельскис о драке в баре: «Футбол есть футбол. Мы болели за одну команду, люди за другую. Все живы и здоровы, ничего страшного не случилось, что раздувать?»

Андрей Канчельскис прокомментировал инцидент с дракой в баре.

Сообщалось, что бывший полузащитник « » и сборной России рано утром 15 июля повздорил с еще одним посетителем заведения на 1-й Тверской-Ямской. Экс-футболисту пришлось вызвать скорую помощь, однако от госпитализации он отказался.

«Со мной все в порядке, все хорошо, бывали случаи похуже.

Вчера был футбол, финал есть финал, слово за слово, подрались, потасовки всегда бывают в этой жизни, ничего страшного нет. С моим здоровьем все хорошо, без больницы, никаких серьезных травм нет», – сказал Канчельскис ТАСС.

«Чувствую себя хорошо. Все живы и здоровы. Все нормально. Ничего страшного не случилось. Да, стычка действительно была, подрались. Но что раздувать? Разберемся.

Я себя чувствую хорошо. Надеюсь, у него все нормально. Футбол есть футбол. Мы болели за одну команду, люди за другую – ничего страшного нет», – добавил экс-футболист для « ».

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