Родри – фаворит «Золотого мяча» в финальном рейтинге Goal. Винисиус, Беллингем, Лаутаро и Карвахаль – в топ-5, Мбаппе – 7-й, Ямаль – 12-й, Месси – 16-й
Родри стал главным фаворитом «Золотого мяча» по версии Goal.
После окончания Евро-2024 и Кубка Америки портал Goal представил финальный рейтинг фаворитов на завоевание награды в 2024 году.
Полузащитник сборной Испании, признанный лучшим игроком чемпионата Европы, вышел в лидеры списка, опередив Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. Родри («Манчестер Сити»)
2. Винисиус Жуниор («Реал»)
3. Джуд Беллингем («Реал»)
4. Даниэль Карвахаль («Реал»)
5. Лаутаро Мартинес («Интер»)
6. Тони Кроос («Реал», завершил карьеру)
7. Килиан Мбаппе («Реал»)
8. Харри Кейн («Бавария»)
9. Филип Фоден («Манчестер Сити»)
10. Нико Уильямс («Атлетик»)
11. Флориан Виртц («Байер»)
12. Ламин Ямаль («Барселона»)
13. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
14. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
15. Альваро Мората («Атлетико»)
16. Лионель Месси («Интер Майами»)
17. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
18. Дани Ольмо («РБ Лейпциг»)
19. Букайо Сака («Арсенал»)
20. Родриго («Реал»).
Пусть бы наконец кто-то из таких трудяг, как Родри и Карвахаль, выиграл ЗМ.
Но что-то мне подсказывает, что этого не будет. Есть более распиаренные персонажи.
Меня уж точно нельзя назвать поклонником Реала, но я вижу, что тот же Карвахаль заслуживает награды не меньше Винисиусов и Беллингемов.
То же самое касается Родри.
Этот игрок для того же Сити куда важнее того же Холанда, но того постоянно ставят выше, а Родри даже в тройку не попадает.
Родри и в сборной Испании один из важнейших игроков.
Просто несправедливо по отношению к таким игрокам.
Родри ещё успеет 😆
Два гола (первый в группе и спасительный в 1/8), голевая передача в финале. Не хватило геройства в финале, но этот точно не провал. На фоне блеклой Англии он и там был лучшим.
Итоговый выбор будет во многом определен пиар продвижением игроков со стороны клубов и федераций. А здесь у Беллингема и Винисиуса явное преимущество — Реал как никто другой умеет продвигать своих игроков на индивидуальные награды.
Неймар тоже ещё успевал, как и Ван Дейк, как и Левандовски. А в итоге так и остались без награды. Тот же Холанд тоже ещё успевал, а дали Месси, в итоге Холанд может так и не взять ЗМ
Разница с другими клубами колоссальная.
У меня всё