Родри – фаворит «Золотого мяча» в финальном рейтинге Goal. Винисиус, Беллингем, Лаутаро и Карвахаль – в топ-5, Мбаппе – 7-й, Ямаль – 12-й, Месси – 16-й

Родри стал главным фаворитом «Золотого мяча» по версии Goal.

После окончания Евро-2024 и Кубка Америки портал Goal представил финальный рейтинг фаворитов на завоевание награды в 2024 году.

Полузащитник сборной , признанный лучшим игроком чемпионата Европы, вышел в лидеры списка, опередив и .

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Родри («Манчестер Сити»)

2. Винисиус Жуниор («Реал»)

3. Джуд Беллингем («Реал»)

4. («Реал»)

5. («Интер»)

6. («Реал», завершил карьеру)

7. («Реал»)

8. (« »)

9. («Манчестер Сити»)

10. Нико Уильямс («Атлетик»)

11. Флориан Виртц («Байер»)

12. Ламин Ямаль («Барселона»)

13. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

14. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

15. Альваро Мората («Атлетико»)

16. Лионель Месси («Интер Майами»)

17. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

18. Дани Ольмо («РБ Лейпциг»)

19. Букайо Сака («Арсенал»)

20. Родриго («Реал»).