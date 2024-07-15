Родри – фаворит «Золотого мяча» в финальном рейтинге Goal. Винисиус, Беллингем, Лаутаро и Карвахаль – в топ-5, Мбаппе – 7-й, Ямаль – 12-й, Месси – 16-й

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Родри стал главным фаворитом «Золотого мяча» по версии Goal.

После окончания Евро-2024 и Кубка Америки портал Goal представил финальный рейтинг фаворитов на завоевание награды в 2024 году.

Полузащитник сборной Испании, признанный лучшим игроком чемпионата Европы, вышел в лидеры списка, опередив Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Родри («Манчестер Сити»)

2. Винисиус Жуниор («Реал»)

3. Джуд Беллингем («Реал»)

4. Даниэль Карвахаль («Реал»)

5. Лаутаро Мартинес («Интер»)

6. Тони Кроос («Реал», завершил карьеру)

7. Килиан Мбаппе («Реал»)

8. Харри КейнБавария»)

9. Филип Фоден («Манчестер Сити»)

10. Нико Уильямс («Атлетик»)

11. Флориан Виртц («Байер»)

12. Ламин Ямаль («Барселона»)

13. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

14. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

15. Альваро Мората («Атлетико»)

16. Лионель Месси («Интер Майами»)

17. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

18. Дани Ольмо («РБ Лейпциг»)

19. Букайо Сака («Арсенал»)

20. Родриго («Реал»).

174 комментария
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Я бы еще и Карвахаля в первую двойку поднял.
Пусть бы наконец кто-то из таких трудяг, как Родри и Карвахаль, выиграл ЗМ.
Но что-то мне подсказывает, что этого не будет. Есть более распиаренные персонажи.
+127
-17
+110
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
Я хочу, чтобы подобные награды давали справедливо, а не по принципу, как часто упоминается тот или иной игрок и сколько у него подписчиков.
Меня уж точно нельзя назвать поклонником Реала, но я вижу, что тот же Карвахаль заслуживает награды не меньше Винисиусов и Беллингемов.
То же самое касается Родри.
Этот игрок для того же Сити куда важнее того же Холанда, но того постоянно ставят выше, а Родри даже в тройку не попадает.
Родри и в сборной Испании один из важнейших игроков.
Просто несправедливо по отношению к таким игрокам.
+72
-4
+68
Ставлю на Месси.
+88
-24
+64
Обидно если Родри опять опрокинут,давно наиграл на ЗМ
+59
-13
+46
До Евро/Копа Америка фаворитами были Беллингем, Винисиус, Мбаппе, а сейчас Родри и Карвахаль... За месяц все поменялось:)
+34
-5
+29
Родри за последние 2-3 сезона заслужил, абсолютно лучший полузащитник мира.
+36
-8
+28
Родри или Карвахаль.
+24
-4
+20
Ответ 72bp4cq2tr
6 игроков Мадрида и 4 Сити. Разница с другими клубами колоссальная.
Два лучших клуба на данный момент.
+20
-4
+16
Адекватно. Родри заслужил. Лучший полузащитник мира!
+21
-7
+14
Довольно справедливый рейтинг на данный момент
+24
-13
+11
Дайте уже ЗМ защитнику, Карва за всю карьеру заслужил. А последний сезон вообще практически все выиграл и на уровне клуба и сборной.
Родри ещё успеет 😆
+20
-10
+10
Ответ Krauvec Cool
Бред какой-то. Холанд был лучшим бомбардиром в Сити, сборной Норвегии, АПЛ, ЛЧ. С ним выиграли первую ЛЧ. Вот это был уровень для ЗМ, сейчас до достижений Холанда вообще никто не дотягивает.
А стоило Родри травмироваться, Сити тут же в серию без побед угодил
+7
-1
+6
Что тут забыли кейн мбаппе жуни фоден?
+8
-2
+6
Родри наконец то признали, заслужил.
+5
-1
+4
Ответ Ian Curtis
После клубного сезона бытовало мнение, что турниры сборных определят победителя ЗМ. Родри был хорош весь сезон. Джуд блистал осенью, провел довольно ровную вторую половину и провалил Евро. Вини провел невзрачную первую половину, великолепную вторую, но провалил Копу. Мбаппе провел невзрачный сезон. Пока по уму ЗМ должен уходить Родри
Беллингем точно не провалил Евро.
Два гола (первый в группе и спасительный в 1/8), голевая передача в финале. Не хватило геройства в финале, но этот точно не провал. На фоне блеклой Англии он и там был лучшим.

Итоговый выбор будет во многом определен пиар продвижением игроков со стороны клубов и федераций. А здесь у Беллингема и Винисиуса явное преимущество — Реал как никто другой умеет продвигать своих игроков на индивидуальные награды.
+6
-2
+4
Ответ Пирс Морган
Довольно справедливый рейтинг на данный момент
Поэтому ЗМ и вручают по осени, чтобы было время остыть после Евро/ЛЧ и спокойно оценить весь сезон, а не последний акт.
+11
-7
+4
Ответ Федя Букин
Его вообще кто-нибудь на поле видел, этого Родри?
Федя Букин, футбол это не твое!
+7
-3
+4
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Поэтому ЗМ и вручают по осени, чтобы было время остыть после Евро/ЛЧ и спокойно оценить весь сезон, а не последний акт.
После клубного сезона бытовало мнение, что турниры сборных определят победителя ЗМ. Родри был хорош весь сезон. Джуд блистал осенью, провел довольно ровную вторую половину и провалил Евро. Вини провел невзрачную первую половину, великолепную вторую, но провалил Копу. Мбаппе провел невзрачный сезон. Пока по уму ЗМ должен уходить Родри
+9
-5
+4
Ответ 72bp4cq2tr
Дайте уже ЗМ защитнику, Карва за всю карьеру заслужил. А последний сезон вообще практически все выиграл и на уровне клуба и сборной. Родри ещё успеет 😆
Про КДБ тоже думали, что успеет. Но я не против ЗМ Карвахалю)
+4
-1
+3
Ответ МаксСемак
Родри, Беллингем, Лаутаро.. Винисиус полностью провались копу.. Лаутаро выстрелил..
Ага, и за один турнир - бахнем ЗМ
+3
0
+3
Ответ 72bp4cq2tr
Дайте уже ЗМ защитнику, Карва за всю карьеру заслужил. А последний сезон вообще практически все выиграл и на уровне клуба и сборной. Родри ещё успеет 😆
Ещё успеет
Неймар тоже ещё успевал, как и Ван Дейк, как и Левандовски. А в итоге так и остались без награды. Тот же Холанд тоже ещё успевал, а дали Месси, в итоге Холанд может так и не взять ЗМ
+5
-2
+3
Ответ Отец Абду
До Евро/Копа Америка фаворитами были Беллингем, Винисиус, Мбаппе, а сейчас Родри и Карвахаль... За месяц все поменялось:)
Это очевидно было, что победитель ЧЕ и Копы или финалист будет ключевым фаворитом за ЗМ. Непонятно как давали Винни и Джуду до окончания главных турниров сборных, хотя Винни правда провел хороший сезон в Ла Лиге и шикарно играл в ЛЧ.
+4
-1
+3
6 игроков Мадрида и 4 Сити.
Разница с другими клубами колоссальная.
+6
-3
+3
Месси есть, Вальверде нет
У меня всё
+4
-2
+2
Ответ ZamoRano
То есть у гениального Иньесты нет ЗМ, а у этого бруска будет?!?!?
Ну Родри не играет при праймовом Месси, да и брусок здесь только ты, Родри топчик
+4
-2
+2
Ответ ZamoRano
То есть у гениального Иньесты нет ЗМ, а у этого бруска будет?!?!?
То есть, Родри-брусок?)) Хороший наброс. И где связь вообще? Родри виноват, что Иньесте не дали зм?))
+2
0
+2
Футбол выиграет, если ЗМ получит Родри. Его позиция и функции в таких наградах не пользуются популярностью
+3
-1
+2
Ответ Федя Букин
перемешать не взбалтывая, убрать до лучших времён. Винисиус 100% 🥂
винисиус отдыхает, его даже в тройке не будет ааххааха
+5
-3
+2
еще пол года? пиар машина выкинет всех лишних.
+3
-1
+2
Ответ superbro
Карвахаль взял Ла лигу, ЛЧ и Евро, а Родри только АПЛ и Евро
Так в ЛЧ Родри не провалился. Проиграли Реалу по пенкам, Родри не виноват в вылете.
+3
-1
+2
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