Кузнецов перейдет в СКА из «Каролины» и подпишет контракт на 4 года («Чемпионат»)

Евгений Кузнецов вернется в Россию.

32-летний нападающий перейдет в СКА, сообщает « ». Стороны заключат контракт на 4 года.

выступает в НХЛ с сезона-2013/14. В минувшем чемпионате он играл за «Вашингтон» и «Каролину», набрав 24 (8+16) очка в 63 матчах регулярки.

Соглашение игрока с «Харрикейнс» действует до 2025 года. Официально о переходе хоккеиста в будет объявлено после того, как он решит контрактные вопросы с клубом .