Кузнецов перейдет в СКА из «Каролины» и подпишет контракт на 4 года («Чемпионат»)
Евгений Кузнецов вернется в Россию.
32-летний нападающий перейдет в СКА, сообщает «Чемпионат». Стороны заключат контракт на 4 года.
Кузнецов выступает в НХЛ с сезона-2013/14. В минувшем чемпионате он играл за «Вашингтон» и «Каролину», набрав 24 (8+16) очка в 63 матчах регулярки.
Соглашение игрока с «Харрикейнс» действует до 2025 года. Официально о переходе хоккеиста в СКА будет объявлено после того, как он решит контрактные вопросы с клубом НХЛ.
Роман Р.
Прямо патриот СКА ! :)
Пашку Дацюка это не сильно смутило в своё время.
1) Женя, зачем?
2) Роме финну нормально там вообще? Потолок зарплат не давит?
Играть,конечно, он будет за знаменитую питерскую шаверму
дацюку не хватало не кубка гагарина, а такой мелочи, как золото ои.
в сборную можно и из авто отобраться так-то. или в эту сборную таки нельзя?..