Кузнецов перейдет в СКА из «Каролины» и подпишет контракт на 4 года («Чемпионат»)

Теги СКА возможные переходы Каролина НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Чемпионат.com Хоккей

Евгений Кузнецов вернется в Россию.

32-летний нападающий перейдет в СКА, сообщает «Чемпионат». Стороны заключат контракт на 4 года. 

Кузнецов выступает в НХЛ с сезона-2013/14. В минувшем чемпионате он играл за «Вашингтон» и «Каролину», набрав 24 (8+16) очка в 63 матчах регулярки. 

Соглашение игрока с «Харрикейнс» действует до 2025 года. Официально о переходе хоккеиста в СКА будет объявлено после того, как он решит контрактные вопросы с клубом НХЛ.

166 комментариев
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Натяжные потолки, дорого.

Роман Р.
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+197
А говорил, что в "Трактор" только вернётся. Ну-ну.
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Ответ Андрей Шилков
А говорил, что в "Трактор" только вернётся. Ну-ну.
Дацюк тоже только за Авто будет играть)))) А потом чек от ска перед глазами оказывается.
+115
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+113
Права СКА на него давно не действуют, сам он много раз в интервью говорил, что вернётся в родной Челябинск. Если он перейдет в Ску, то из любимого хоккеиста и кумира Челябы превратится в погнавшегося за баблом антигероя. Вообще не понимаю этого решения хоть убейте. Мда. Вот так и умирают кумиры. А ЧТЗ ведь помнит тебя, Женьку, совсем мелкого ещё...
+119
-11
+108
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как СКА делает вид, что легально вписывается в потолок зарплат
+83
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Позор Российского хоккея!!!
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В Питере лучшая соль, Кузя сделал правильный выбор!
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Перейдёт в СКА на 30-50 млн ₽ после 7.8 млн $ в Каролине :)
Прямо патриот СКА ! :)
+43
-1
+42
Ответ Мадина Уйгурова
Права СКА на него давно не действуют, сам он много раз в интервью говорил, что вернётся в родной Челябинск. Если он перейдет в Ску, то из любимого хоккеиста и кумира Челябы превратится в погнавшегося за баблом антигероя. Вообще не понимаю этого решения хоть убейте. Мда. Вот так и умирают кумиры. А ЧТЗ ведь помнит тебя, Женьку, совсем мелкого ещё...
то из любимого хоккеиста и кумира превратится в погнавшегося за баблом антигероя.

Пашку Дацюка это не сильно смутило в своё время.
+37
-2
+35
Ответ Caniball
У Ска на данный момент платежка 915 млн., из 900 разрешенных. Куда они еще будут Кузю впихивать?!
В зарплатной ведомости укажут -15 млн и как раз 900 млн)
+30
0
+30
Это печально. Было понятно, что Каролина, в которой нужно много двигаться и пахать, не его команда. Да и после всех его кокаиновых историй другие клубы к нему будут относиться с опаской. Но чтобы в 32 года совсем закончить с хоккеем высшего уровня? Жаль не его пустую голову, жаль его игроцкий потенциал, который так полностью и не раскрылся, мы, по сути, только фрагментами его видели.
+29
-3
+26
2 вопроса
1) Женя, зачем?
2) Роме финну нормально там вообще? Потолок зарплат не давит?
+26
-2
+24
Ну и держим в уме инфу, что Ротенберг платит зарплаты в конвертах. Это просто позор для всего КХЛ вот так закрывать глаза на то, что ска пылесосит просто все вокруг и укладывается в потолок
+22
-1
+21
Ответ Caniball
У Ска на данный момент платежка 915 млн., из 900 разрешенных. Куда они еще будут Кузю впихивать?!
Там ребята смышленные. Придумают куда.
+23
-2
+21
Лучший способ поставить жирную и уродливую точку на своей карьере.
+17
-1
+16
- Кузя почему не в Челябинск ? - В Челябинске уже места нет под потолком . Бггггг. Приедет в ска за кефир играть .
+16
0
+16
Ответ Гаврило Принцип
Натяжные потолки, дорого. Роман Р.
Чтобы не привысить потолок надо углублять дно
+15
-1
+14
Ответ ОттоДракула
Дацюк тоже только за Авто будет играть)))) А потом чек от ска перед глазами оказывается.
Тоже про это подумал, когда коммент писал.
+14
0
+14
Жека ты просто 🤡.
+16
-3
+13
Медведев на днях говорил о порядочности и корректности . Бгггг . Народ все видит .
+13
-1
+12
У Ска на данный момент платежка 915 млн., из 900 разрешенных. Куда они еще будут Кузю впихивать?!
+12
0
+12
Я в это не очень верю. Но если это так,то хоккеиста этого из Челябинска больше нет. Для меня-точно
+11
0
+11
Трактор : ну да, ну да, пошёл я *****…
+11
-1
+10
Ответ Гаврило Принцип
Натяжные потолки, дорого. Роман Р.
Ну хоть в натяжных потолках талантлив человек, хоть в чем-то)
+10
0
+10
Очередной перспективный воспитанник подъезжает,который рад играть и учиться у такого специалиста,как Р.Б.Ротенберг
Играть,конечно, он будет за знаменитую питерскую шаверму
+10
-1
+9
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий скрыт
Они из него хоккеиста сделали так-то. Но это мелочи, конечно.
+7
0
+7
Поздравляю, Шарик, ты балбес! (с) Матроскин
+7
-1
+6
Ответ Aleksey Dolmatov
Не люблю фразы по типу "вы не понимаете, это другое" но Дацюку для полной коллекции не хватало только кубка Гагарина, который с Питером было взять гораздо больше шансов, чем с Екб))
чего?)))
дацюку не хватало не кубка гагарина, а такой мелочи, как золото ои.
в сборную можно и из авто отобраться так-то. или в эту сборную таки нельзя?..
+6
0
+6
Слабым оказался по характеру. Жаль
+6
0
+6
Ответ ОттоДракула
Дацюк тоже только за Авто будет играть)))) А потом чек от ска перед глазами оказывается.
Наркоманам нельзя верить )
+5
0
+5
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