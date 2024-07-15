ISU: «Решения и позиции, связанные с участием российских спортсменов в соревнованиях, остаются неизменными»
ISU прокомментировал ситуацию с недопуском российских спортсменов.
«В настоящее время решения и позиции, связанные с участием российских спортсменов в соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU), остаются неизменными», – заявили в пресс-службе ISU, чей ответ цитирует «СЭ».
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что ISU в сентябре может рассмотреть вопрос о возвращении россиян, которые отстранены с 2022 года.
Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.
Никто вроде и не сомневался, разве не так?
И? Вердикт есть. Максимально жестокий. И наша сторона строго соблюдает этот вердикт.
Вернули наше фк на международку?
Нет, не вернули и возвращать не собираются.
В сентябре будет ровно то же самое.