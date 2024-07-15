ISU: «Решения и позиции, связанные с участием российских спортсменов в соревнованиях, остаются неизменными»

ISU прокомментировал ситуацию с недопуском российских спортсменов.

«В настоящее время решения и позиции, связанные с участием российских спортсменов в соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU), остаются неизменными», – заявили в пресс-службе ISU, чей ответ цитирует «СЭ».

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что ISU в сентябре может рассмотреть вопрос о возвращении россиян, которые отстранены с 2022 года.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.