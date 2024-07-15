ISU: «Решения и позиции, связанные с участием российских спортсменов в соревнованиях, остаются неизменными»

Теги сборная России сборная России (коньки) ISU сборная России жен (коньки) сборная России (шорт-трек) сборная России жен (шорт-трек) Матч ТВ Спорт-Экспресс Фигурное катание

ISU прокомментировал ситуацию с недопуском российских спортсменов.

«В настоящее время решения и позиции, связанные с участием российских спортсменов в соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU), остаются неизменными», – заявили в пресс-службе ISU, чей ответ цитирует «СЭ».

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что ISU в сентябре может рассмотреть вопрос о возвращении россиян, которые отстранены с 2022 года.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

 

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25 комментариев
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Ближайшие 2-3 года наши спортивные чинуши: ниче-ниче скоро нас вернут и мы всем покажем что без нас им было плохо. Последующие годы - принятие...
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Не морочьте людям голову нам ни чего не светит.
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Плющенко вчера - фальстарт.И Тарасова. Нэту международных соревнований.
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Разумеется. А с чего им менятся?
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Никто и не сомневается что ничего не меняется.
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Захотели в наших играх Брикс участвовать? Ну уж нет
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Ответ Татьяна Садовская_1116180579
Ставлю плюс, считается минус. Что происходит?
На один плюс одновременно ставят два или больше минуса другие.
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Будут сдвигаться вместе с позициями ВС РФ. Наше дело правое, Победа будет за нами
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Позор
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Верность идеалам нацизма со стороны ИСУ остаётся непоколебимой.
Никто вроде и не сомневался, разве не так?
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Тогда получается, с неучастием
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Ответ Defender64
Верность идеалам нацизма со стороны ИСУ остаётся непоколебимой. Никто вроде и не сомневался, разве не так?
Ты знакОм с идеалами нацизма?
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Тут кстати вспоминаются утверждения некоторых журналистов и комментаторов, которые убеждали нас, что международное фк-сообщество ждёт вердикта по делу Камилы, а уж потом нас могут и вернуть.
И? Вердикт есть. Максимально жестокий. И наша сторона строго соблюдает этот вердикт.
Вернули наше фк на международку?
Нет, не вернули и возвращать не собираются.
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Ответ Armanda2020
Разумеется. А с чего им менятся?
-ться
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Ставлю плюс, считается минус. Что происходит?
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Ответ Dinamik1
Не морочьте людям голову нам ни чего не светит.
Обожаю таких провокаторов😁
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Ответ shahmur
Ближайшие 2-3 года наши спортивные чинуши: ниче-ниче скоро нас вернут и мы всем покажем что без нас им было плохо. Последующие годы - принятие...
Ты рад, я смотрю?
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что еще следовало ожидать от фашиков
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Какая неожиданность, кто бы мог подумать.

В сентябре будет ровно то же самое.
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ну чтож доживем до сентября. Сейчас все заняты ОИ в Париже.
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Да уж в курсе все, можно было бы и не напоминать))
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