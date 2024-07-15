27 472 зрителя посетили финал Медиалиги на «ВЭБ Арене». Это рекорд стадиона с момента введения Fan ID и рекорд МФЛ

Установлен новый рекорд посещаемости «ВЭБ Арены» с момента введения Fan ID.

На стадионе ЦСКА сегодня проходит финал – « » играют с 2Drots (2:0, второй тайм).

Матч посетили 27 472 зрителя. Это лучший результат для «ВЭБ Арены» после того, как в российском футболе ввели Fan ID.

Предыдущий рекорд был установлен 7 июля этого года на товарищеском матче – «Партизан» – 23 158 зрителей.

Если учитывать все матчи, рекорд был установлен на матче между ЦСКА и «Спартаком» в сентябре 2018 года. На него пришли 29 361 человек.

Сегодняшний финал «БроукБойз» – 2Drots вошел в топ-7 самых посещаемых матчей в истории « ».

Также на этой игре был установлен рекорд посещаемости Медиалиги. Предыдущий был зафиксирован на финале четвертого сезона между «БроукБойз» и «Титаном» в Волгограде – 23 500 зрителей.