27 472 зрителя посетили финал Медиалиги на «ВЭБ Арене». Это рекорд стадиона с момента введения Fan ID и рекорд МФЛ
Установлен новый рекорд посещаемости «ВЭБ Арены» с момента введения Fan ID.
На стадионе ЦСКА сегодня проходит финал Winline Медиалиги – «БроукБойз» играют с 2Drots (2:0, второй тайм).
Матч посетили 27 472 зрителя. Это лучший результат для «ВЭБ Арены» после того, как в российском футболе ввели Fan ID.
Предыдущий рекорд был установлен 7 июля этого года на товарищеском матче ЦСКА – «Партизан» – 23 158 зрителей.
Если учитывать все матчи, рекорд был установлен на матче между ЦСКА и «Спартаком» в сентябре 2018 года. На него пришли 29 361 человек.
Сегодняшний финал «БроукБойз» – 2Drots вошел в топ-7 самых посещаемых матчей в истории «ВЭБ Арены».
Также на этой игре был установлен рекорд посещаемости Медиалиги. Предыдущий был зафиксирован на финале четвертого сезона между «БроукБойз» и «Титаном» в Волгограде – 23 500 зрителей.
А тут финал медиалиги собирает почти 30 тыс,шикардос же просто 🔥🔥🔥
Футбол там жив,и он интересен!!!!!!