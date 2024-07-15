27 472 зрителя посетили финал Медиалиги на «ВЭБ Арене». Это рекорд стадиона с момента введения Fan ID и рекорд МФЛ

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ВЭБ Арена рекорды стадионы Fan ID 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Установлен новый рекорд посещаемости «ВЭБ Арены» с момента введения Fan ID.

На стадионе ЦСКА сегодня проходит финал Winline Медиалиги – «БроукБойз» играют с 2Drots (2:0, второй тайм).

Матч посетили 27 472 зрителя. Это лучший результат для «ВЭБ Арены» после того, как в российском футболе ввели Fan ID.

Предыдущий рекорд был установлен 7 июля этого года на товарищеском матче ЦСКА – «Партизан» – 23 158 зрителей.

Если учитывать все матчи, рекорд был установлен на матче между ЦСКА и «Спартаком» в сентябре 2018 года. На него пришли 29 361 человек.

Сегодняшний финал «БроукБойз» – 2Drots вошел в топ-7 самых посещаемых матчей в истории «ВЭБ Арены».

Также на этой игре был установлен рекорд посещаемости Медиалиги. Предыдущий был зафиксирован на финале четвертого сезона между «БроукБойз» и «Титаном» в Волгограде – 23 500 зрителей.

14 комментариев
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позор РПЛ, уберите fan id
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Ну вот, без фануйди нормально поболели люди, никого не убили, не зарезали, но куда там, у нас депутатам госдурки лучше знать о мнении других людей🤡
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Ответ Raman Juve
позор РПЛ, уберите fan id
Закон о фанайди принимает Госдума, подписывает президент. Как РПЛ может убрать
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Ответ Whiskeyman
Как же много дебилов в нашей стране! Это печально...
Правильно сделал что отметил себя.
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Как же часто здесь пишут - да кому интересен этот медиа футбол,а кто такой прокоп,хватит писать про ноунеймов и никому не интересных людей….
А тут финал медиалиги собирает почти 30 тыс,шикардос же просто 🔥🔥🔥
Футбол там жив,и он интересен!!!!!!
+7
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+4
Ответ Whiskeyman
Как же много дебилов в нашей стране! Это печально...
А где вы собираетесь?
+3
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+3
Ответ svistoplyakslavs
Как же часто здесь пишут - да кому интересен этот медиа футбол,а кто такой прокоп,хватит писать про ноунеймов и никому не интересных людей…. А тут финал медиалиги собирает почти 30 тыс,шикардос же просто 🔥🔥🔥 Футбол там жив,и он интересен!!!!!!
Братан билет 100 рублей, финал, баста в перерыве, в такой обёртке интересен, а в группе 100 человек не приходит) Не надо тоже приукрашивать)
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Ответ deligy
А почему фанайди на такое скопление людей не распространяется. Где безопасность. Там каждому второму 15 суток надо давать, и на поле каждому первому.
Журова, отдохни, а.
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Ответ CoMoBo3
Люди пришли на концерт переобувасты за 100 рублей. О популярности медиалиги говорят целых 11 комментов в ветке про их суперфинал, вывешенной в главные новости 😎
О популярности медиалиги говорят телеграм каналы по 100+ тысяч подписчиков. О популярности медиалиги говорят пацаны, которые идут фоткаться с Радимовым не из-за того, что он был отличным игроком, а из-за того, что он тренер ЧП. Это то же самое, что если сейчас здесь написать пост о Тейлор Свифт, наберется 20 комментов, но это же не будет перечеркивать всю ее невероятнейшую популярность.
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+1
А почему фанайди на такое скопление людей не распространяется. Где безопасность. Там каждому второму 15 суток надо давать, и на поле каждому первому.
+5
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Билеты 100 рублей, баста в перерыве, люди просто пришли время провести, на медиалигу им фиолетово)
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