Чалов интересен «Алавесу» и «Страсбуру». Трансфер в ПАОК сорвался из-за долгого ожидания ответа – форварду предлагали около 1,5 млн евро в год (Иван Карпов)
Федор Чалов может продолжить карьеру в Испании или в Франции.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, нападающий ЦСКА интересен «Алавесу» и «Страсбуру», однако ни один из этих клубов еще не делал официальных предложений.
Греческий ПАОК, об интересе которого сообщалось ранее, решил отказаться от подписания Чалова в пользу экс-игрока «Барселоны» Мартина Брэйтуэйта, находящегося в статусе свободного агента.
Утверждается, что причиной срыва трансфера россиянина стало слишком долгое ожидание ответа от стороны игрока. Греческий клуб предлагал Чалову 1,5 млн евро в год, включая бонусы за забитые голы.
Срок контракта Чалова с ЦСКА истекает следующим летом. В Мир РПЛ-2023/24 форвард отметился 12 голами и 3 ассистами в 29 матчах, его подробная статистика доступна здесь.
Страсбурчалова
Олсо, Федя за здрасьте уже в Швейцарию ездил
-ПАОК
Я сказал в Европу!
-Страссбур,Алавес
Я говорю настоящую Европу!
-ЦСКА Москва.
Превосходно!