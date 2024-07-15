Чалов интересен «Алавесу» и «Страсбуру». Трансфер в ПАОК сорвался из-за долгого ожидания ответа – форварду предлагали около 1,5 млн евро в год (Иван Карпов)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Алавес Страсбур Мартин Брэйтуэйт Федор Чалов Футбол

Федор Чалов может продолжить карьеру в Испании или в Франции.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, нападающий ЦСКА интересен «Алавесу» и «Страсбуру», однако ни один из этих клубов еще не делал официальных предложений.

Греческий ПАОК, об интересе которого сообщалось ранее, решил отказаться от подписания Чалова в пользу экс-игрока «Барселоны» Мартина Брэйтуэйта, находящегося в статусе свободного агента.

Утверждается, что причиной срыва трансфера россиянина стало слишком долгое ожидание ответа от стороны игрока. Греческий клуб предлагал Чалову 1,5 млн евро в год, включая бонусы за забитые голы.

Срок контракта Чалова с ЦСКА истекает следующим летом. В Мир РПЛ-2023/24 форвард отметился 12 голами и 3 ассистами в 29 матчах, его подробная статистика доступна здесь.

22 комментария
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Страсбур Чалова
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Во Францию надо, там уже и Головина знают, и Сафонов там
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Ответ Данил Попов
Страсбур Чалова
Без пробела будет выглядеть ещё внушительнее.

Страсбурчалова
+6
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Ответ Никита Никитин
Выбор очевиден: остается в ЦСКА с зарплатой 3 млн
У чалова в частности и в ЦСКА вообще ни у кого 3 миллионов нет за
Олсо, Федя за здрасьте уже в Швейцарию ездил
+6
-1
+5
Я хочу в Европу.
-ПАОК
Я сказал в Европу!
-Страссбур,Алавес
Я говорю настоящую Европу!
-ЦСКА Москва.
Превосходно!
+6
-3
+3
Ответ Данил Попов
Страсбур Чалова
мог бы зарубиться с Гавром Кузяева😐
+4
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Выбор очевиден: остается в ЦСКА с зарплатой 3 млн
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ну, видимо, дотянет до свободного...
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Ответ Михаил Братковский
Во Францию надо, там уже и Головина знают, и Сафонов там
Кузяев для тебя какая-то шутка?))))
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Ответ SMART789
На 300к в год поедет?
Он же не Далер
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