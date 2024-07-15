Чалов интересен «Алавесу» и «Страсбуру». Трансфер в ПАОК сорвался из-за долгого ожидания ответа – форварду предлагали около 1,5 млн евро в год (Иван Карпов)

Федор Чалов может продолжить карьеру в Испании или в Франции.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, нападающий ЦСКА интересен « » и « », однако ни один из этих клубов еще не делал официальных предложений.

Греческий ПАОК, об интересе которого сообщалось ранее, решил отказаться от подписания Чалова в пользу экс-игрока «Барселоны» , находящегося в статусе свободного агента.

Утверждается, что причиной срыва трансфера россиянина стало слишком долгое ожидание ответа от стороны игрока. Греческий клуб предлагал Чалову 1,5 млн евро в год, включая бонусы за забитые голы.

Срок контракта Чалова с истекает следующим летом. В Мир РПЛ-2023/24 форвард отметился 12 голами и 3 ассистами в 29 матчах, его подробная статистика доступна здесь.