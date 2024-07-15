Рудковская о Парсеговой и ее матери: «Лютая неблагодарность за нашу доброту. Плюнули всей команде академии в душу, придумали на ходу причины и ушли»

Теги сборная России женское катание Яна Рудковская Спорт-Экспресс деньги Арина Парсегова Фигурное катание

Рудковская назвала «лютой неблагодарностью» уход Парсеговой из академии Плющенко.

Академия «Ангелы Плющенко» требует с семьи Арины Парсеговой 1,9 млн рублей после ухода фигуристки в группу Этери Тутберидзе.

«Конечно, лютая неблагодарность за нашу доброту. Первый такой случай в нашей академии за семь лет работы. Плюнули всей команде академии в душу, придумали на ходу причины и ушли.

Ушли и ушли, но возместите то, что в вас вложили, – и идите куда хотите. Либо платите как все. Без каких-либо обязательств перед школой, тем более у них был льготный абонемент, когда они платили сами 30 тысяч рублей.

Пришли они с недокрученным акселем два с половиной – ушли с каскадами 3-3. И в четверть с четверным тулупом.

Вопрос в чем – и я думаю, что со мной согласятся все владельцы частных клубов, которые сами финансируют свои школы, – когда вы катаетесь в госшколе, то да, тут понятно. Букет принесли и красиво ушли.

А вот когда в тебя частный клуб вкладывал, минуя других талантливых детей, когда поверили в вашего ребенка, да и вы клялись в верности и писали благодарности с сердечками... Ну это в корне меняет дело.

Мы могли, кстати, эти деньги распределить минимум на 4-5 детей. Сейчас, кстати, так и делаем. Большую спонсорскую поддержку от академии уже не даем. Жизнь научила.

Мне жаль, что очень хорошая девочка Ариша, которую мы все любили, стала предметом обсуждения не благодаря ее спортивным успехам, а из-за непорядочности ее мамы в отношении огромного количества людей, которые сделали им столько добра. 

А судебный иск – вопрос не денег. Вопрос исключительно принципа», – сказала продюсер, совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская.

Мама Арины Парсеговой об иске в 1,9 млн от «Ангелов Плющенко»: «Нас просят оплатить услуги, которые уже оплачены академии спонсором»

Яна Рудковская: «Академия Плющенко тратила на Парсегову не одну сотню тысяч рублей в месяц. Мама хотела много подкаток, лучшие программы, самые красивые платья»

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24 комментария
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Зная Рудковскую, охотнее веришь маме Парсеговой
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Ой, не готова была янка, ой не готова. Много слов и все панические)
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О какой частной школе вещает эта продюсерка? Никто больше не купится на эту фигню. Вы грантоеды, отмывщики бюджетного бабла, проворачивающие мошеннические схемки с контрактами. Надеялись, что никто не узнает об этом иске и скандала не будет, но не прокатило))
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А вы когда ее переманивали, сколько заплатили?
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Если вдруг надо вызвать тошноту, рекомендую: этот опус очень способствует
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Очаровательно Яна Диоровна,просто очаровательно.Тутберидзе и букетом обойдется ,когда вы от нее Трусову с Косторной уводили.А вот когда от вас к ней убежали,тут только мешком денег можно откупиться при побеге.Если вы уж такие принципиальные,то Парсегову надо понять и простить.
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Как старательно Яна Александровна обходит тему Сарновских, что поневоле задумаешься что нет дыма без огня ...
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Ни один по-настоящему добрый человек не ходит и не кричит на каждом углу о своей доброте
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"И в четверть с четверным тулупом"
Знающие люди, объясните, пожалуйста, это что еще за зверь? 🤔
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А когда Яна сманивала толпой детей из Хрустального во главе с Розановым, не задумывалась о том, что плюет тренерам в душу? ТШТ, кстати, никаких счетов не выставлял ушедшим и всех обратно принимает. Потому что Тутберидзе понимает, что дети за глупых родителей не в ответе.
"Ушли и ушли, но возместите то, что в вас вложили, – и идите куда хотите". Полностью согласен и предлагаю выставить счет Плющенко и Рудковской за переходы Жилиных, Парсеговой, Трусовой, Косторной, Костылевой, Михайловой, Таракановой и далее по списку. Пусть возмещают их предыдущим штабам всю стоимость подготовки этих спортсменов. А то ишь развели односторонний капитализм. Как нам спортсменов, так бесплатно, а как уходить они будут, то с компенсацией. Нет уж, трансферы в обе стороны должны работать. Выплачивайте в бюджеты школ стоимость подготовки этих спорстменов
+11
-3
+8
"О тебе, о подлеце,
Слава аж в Череповце!
Ты всему народу в душу
Наплевал в моем лице!"
Знатно полыхнуло у бабы Яны))
+8
-1
+7
Нет, ну, я просто ржу с Рудковской.... "плюнули...в душу"😂
+7
0
+7
Остапа понесло, проект нью васюки может рухнуть))
+8
-2
+6
Перспективная ветка
+6
-1
+5
Мама Парсеговой выглядит пострадавшей стороной.
+9
-5
+4
Вот совсем не хочется верить Рудковской.
Совсем-совсем.
+6
-2
+4
Затянулись носом с обстреляли зелеными
+4
0
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У меня экран медовым сиропом замироточил.
+4
0
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Выбор очевиден,что Парсегова права.
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Ответ Ебздрогыч
Зная Рудковскую, охотнее веришь маме Парсеговой
Зная Рудковскую, ничего Парсеговой в суде не светит
+5
-2
+3
Ответ Ебздрогыч
Зная Рудковскую, охотнее веришь маме Парсеговой
Ну, как говорится: "Ты сказал — я поверил, ты повторил — я засомневался, ты стал настаивать — и я понял, что ты лжешь".
+1
0
+1
Хороша доброта, заключай кабальный контракт на 10 лет или пошли вон, чисто манеры продюссеров шоу биза в 90е, когда всех заставляли подписывать такие контоакты на 10 лет, прекрасно зная что за 10 лет раб с лихвой отработает все вложения, хорошо что сейчас яна просто подает в суд, тогда бы просто инвалидом сделали или того хуже
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Ответ Екатерина Прекрасная
Нет, ну, я просто ржу с Рудковской.... "плюнули...в душу"😂
Куда-куда? 😀
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