Рудковская о Парсеговой и ее матери: «Лютая неблагодарность за нашу доброту. Плюнули всей команде академии в душу, придумали на ходу причины и ушли»

Рудковская назвала «лютой неблагодарностью» уход Парсеговой из академии Плющенко.

Академия «Ангелы Плющенко» требует с семьи 1,9 млн рублей после ухода фигуристки в группу Этери Тутберидзе.

«Конечно, лютая неблагодарность за нашу доброту. Первый такой случай в нашей академии за семь лет работы. Плюнули всей команде академии в душу, придумали на ходу причины и ушли.

Ушли и ушли, но возместите то, что в вас вложили, – и идите куда хотите. Либо платите как все. Без каких-либо обязательств перед школой, тем более у них был льготный абонемент, когда они платили сами 30 тысяч рублей.

Пришли они с недокрученным акселем два с половиной – ушли с каскадами 3-3. И в четверть с четверным тулупом.

Вопрос в чем – и я думаю, что со мной согласятся все владельцы частных клубов, которые сами финансируют свои школы, – когда вы катаетесь в госшколе, то да, тут понятно. Букет принесли и красиво ушли.

А вот когда в тебя частный клуб вкладывал, минуя других талантливых детей, когда поверили в вашего ребенка, да и вы клялись в верности и писали благодарности с сердечками... Ну это в корне меняет дело.

Мы могли, кстати, эти деньги распределить минимум на 4-5 детей. Сейчас, кстати, так и делаем. Большую спонсорскую поддержку от академии уже не даем. Жизнь научила.

Мне жаль, что очень хорошая девочка Ариша, которую мы все любили, стала предметом обсуждения не благодаря ее спортивным успехам, а из-за непорядочности ее мамы в отношении огромного количества людей, которые сделали им столько добра.

А судебный иск – вопрос не денег. Вопрос исключительно принципа», – сказала продюсер, совладелец академии «Ангелы Плющенко» .

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