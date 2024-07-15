Конор выиграл 2,2 млн евро, поставив на победы Испании и Аргентины на Евро-2024 и Кубке Америки

выиграл крупную сумму, поставив на итоги Кубка Америки и Евро-2024.

Ирландский боец поставил 83,5 тысячи евро на победу Испании на Евро-2024 с коэффициентом 12.00, а также 430 тысяч евро на победу Аргентины на Кубке Америки с коэффициентом 2.75.

Обе ставки Макгрегора сыграли. Суммарный выигрыш составил 2,22 миллиона евро.

В финале Евро-2024 Испания победила Англию (2:1), а в финале Кубка Америки-2024 Аргентина была сильнее Колумбии (1:0).

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