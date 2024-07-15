Конор выиграл 2,2 млн евро, поставив на победы Испании и Аргентины на Евро-2024 и Кубке Америки
Конор Макгрегор выиграл крупную сумму, поставив на итоги Кубка Америки и Евро-2024.
Ирландский боец поставил 83,5 тысячи евро на победу Испании на Евро-2024 с коэффициентом 12.00, а также 430 тысяч евро на победу Аргентины на Кубке Америки с коэффициентом 2.75.
Обе ставки Макгрегора сыграли. Суммарный выигрыш составил 2,22 миллиона евро.
В финале Евро-2024 Испания победила Англию (2:1), а в финале Кубка Америки-2024 Аргентина была сильнее Колумбии (1:0).
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В России конечно с этим сложнее, но Американские или Азиатские букмекеры без проблем выплатят такие суммы. Любой букмекер в любом случае в выигрыше будет.
А в России у половины букмекеров максимальная выплата составляет в районе 30 млн туда никто не полезет с такими ставками.
Он еще ставил, что Роналду будет лучшим бомбардиром
В условном винлайне или пари да и в целом в рф конечно тебе не выплатят 2.3млн$ т.к у них ограничение стоит на 10-50млн
Зависит от события и исхода, но Винлайн и Лига ставок точно принимают до 50 млн. (а это выше 85к евро)