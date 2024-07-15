Конор выиграл 2,2 млн евро, поставив на победы Испании и Аргентины на Евро-2024 и Кубке Америки

Теги Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Евро-2024 Ставки на спорт Конор Макгрегор Ставки на футбол Ставки на сегодня деньги Ставки

Конор Макгрегор выиграл крупную сумму, поставив на итоги Кубка Америки и Евро-2024.

Ирландский боец поставил 83,5 тысячи евро на победу Испании на Евро-2024 с коэффициентом 12.00, а также 430 тысяч евро на победу Аргентины на Кубке Америки с коэффициентом 2.75.

Обе ставки Макгрегора сыграли. Суммарный выигрыш составил 2,22 миллиона евро.

В финале Евро-2024 Испания победила Англию (2:1), а в финале Кубка Америки-2024 Аргентина была сильнее Колумбии (1:0).

Ставки на Спортсе

Конор ставит лучше, чем дерется: зарядил на победу Испании на Евро-2024 и ждет миллион от Месси

58 комментариев
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Такой лютый зашквар в новостях лудоманство освещать, редакторам сайта отдельный котел в аду готов, они хоть представляют что из-за рекламы всех этих контор, столько людей уже потеряли кучу квартир, семей и смысл жизни? Вот пусть и задумаются
+163
-11
+152
Дрейк поставил на победу Канады и Англии и как обычно выиграл дырку от бублика 😁
+70
-4
+66
Ответ ruslan_bimbasov@icloud.com
Такой лютый зашквар в новостях лудоманство освещать, редакторам сайта отдельный котел в аду готов, они хоть представляют что из-за рекламы всех этих контор, столько людей уже потеряли кучу квартир, семей и смысл жизни? Вот пусть и задумаются
люди потеряли квартиры из-за своей жадности и тупости. но за рекламу ставок я с вами согласен. это отсой.
+45
-6
+39
На Испанию давали кэф 12 перед Евро? Странно, явно завышенный, в российских конторах был в районе 8 вроде
+31
-1
+30
Ответ Александр Исаев
На Испанию давали кэф 12 перед Евро? Странно, явно завышенный, в российских конторах был в районе 8 вроде
Для Конора специальный коэффициент дали, премиум.
+20
-1
+19
А теперь его контора заблокирует и не выплатит деньги. Не играйте пацаны, конторы зло
+18
-2
+16
Рядовому игроку букмекер никогда в жизни не выплатил бы такой выигрыш. Российский букмекер, по крайней мере
+11
-3
+8
Ямаль - самый молодой футболист, названный в честь Российского полуострова, обогатил Конора своей игрой на этом Евро!
+5
0
+5
Ответ ruslan_bimbasov@icloud.com
Такой лютый зашквар в новостях лудоманство освещать, редакторам сайта отдельный котел в аду готов, они хоть представляют что из-за рекламы всех этих контор, столько людей уже потеряли кучу квартир, семей и смысл жизни? Вот пусть и задумаются
дураки и на ровном месте найдут куда все свои деньги слить.
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Испания за 12? Серьёзно?
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Ответ Koltroty
Рядовому игроку букмекер никогда в жизни не выплатил бы такой выигрыш. Российский букмекер, по крайней мере
Также, такие суммы обычно не принимаются. Уверен, это изначально пиар компания. Ему сами букмекеры и дали денег))
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Ответ Александр Исаев
На Испанию давали кэф 12 перед Евро? Странно, явно завышенный, в российских конторах был в районе 8 вроде
11 к 1,но это как я понял бонус уже от конторы за большую ставку
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Лучше бы написали,что сотни тысяч проиграли сотни миллионов евро,долларов,рублей которые поставили на победу Германии,Франции и Англии,доверившись суперкомпу.
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Ответ ruslan_bimbasov@icloud.com
Такой лютый зашквар в новостях лудоманство освещать, редакторам сайта отдельный котел в аду готов, они хоть представляют что из-за рекламы всех этих контор, столько людей уже потеряли кучу квартир, семей и смысл жизни? Вот пусть и задумаются
Ставки зло. Но зло сложноизкоренимое. К тому же реклама контор из каждого утюга. Так что не спортс виноват, а законодательство.
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Вот мудак, 😂 надо было экспрессом)
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Ответ V12twinturbo
Как бы обосновали? Если ставку приняли - должны выплачивать по-идее
Не слушай их.
В России конечно с этим сложнее, но Американские или Азиатские букмекеры без проблем выплатят такие суммы. Любой букмекер в любом случае в выигрыше будет.
А в России у половины букмекеров максимальная выплата составляет в районе 30 млн туда никто не полезет с такими ставками.
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Ответ Александр Исаев
На Испанию давали кэф 12 перед Евро? Странно, явно завышенный, в российских конторах был в районе 8 вроде
Ну так он ставит на конторе с которой у него рекламный контракт) можно только для него нарисовали такой кэф)
Он еще ставил, что Роналду будет лучшим бомбардиром
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Ну Испанией круто вышло
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Вот и надо ему после этого в ринг выходить
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Заманивают дурачков
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МистерМак вернулся! Предсказать победу Испании месяц назад ещё, это круто было.
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И зачем ему бои?
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Рекламная интеграция. Везде выигрывает и выкладывает скрины конкретной букмекерской конторы.
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Ответ Alimoff84
Я же написал «обычно». Конечно зависит от события, лиги и тд, но, например у Виллиам Хилл прописано в условиях, что максимальная выплата онлайн ставки что-то в районе одного миллиона. А на лигу Австралии, например, £10к
Он скорее всего ставил на Stake, а там я видел 1 игрок и 300млн ставил на один матч АПЛ, правда несколькими ставками.
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Ответ Koltroty
Рядовому игроку букмекер никогда в жизни не выплатил бы такой выигрыш. Российский букмекер, по крайней мере
Как бы обосновали? Если ставку приняли - должны выплачивать по-идее
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Ответ Alimoff84
Также, такие суммы обычно не принимаются. Уверен, это изначально пиар компания. Ему сами букмекеры и дали денег))
Всё принимается) нужно просто знать места.
В условном винлайне или пари да и в целом в рф конечно тебе не выплатят 2.3млн$ т.к у них ограничение стоит на 10-50млн
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Ответ Koltroty
Рядовому игроку букмекер никогда в жизни не выплатил бы такой выигрыш. Российский букмекер, по крайней мере
Часто читаю такие комменты в новостях про букмекеров. Реально так прям?
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Ответ Koltroty
Рядовому игроку букмекер никогда в жизни не выплатил бы такой выигрыш. Российский букмекер, по крайней мере
Всё спокойно выплачивают. Не надо выдумывать.
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Ответ Alimoff84
Также, такие суммы обычно не принимаются. Уверен, это изначально пиар компания. Ему сами букмекеры и дали денег))
Принимают и гораздо бОльшие суммы.
Зависит от события и исхода, но Винлайн и Лига ставок точно принимают до 50 млн. (а это выше 85к евро)
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Ответ shellnikolai
Всё принимается) нужно просто знать места. В условном винлайне или пари да и в целом в рф конечно тебе не выплатят 2.3млн$ т.к у них ограничение стоит на 10-50млн
Я же написал «обычно». Конечно зависит от события, лиги и тд, но, например у Виллиам Хилл прописано в условиях, что максимальная выплата онлайн ставки что-то в районе одного миллиона. А на лигу Австралии, например, £10к
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