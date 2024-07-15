2Drots и «БроукБойз» играют в финале Медиалиги на «ВЭБ Арене» – 0:1, Яковлев открыл счет, онлайн-трансляция
В решающем матче пятого сезона Winline МФЛ встречаются 2Drots и «БроукБойз».
МФЛ
Финал
15 июля, понедельник
2Drots – «БроукБойз» – 0:1 (первый тайм)
Гол: 0:1 – Яковлев (16).
2Drots: Сычев, Гудай, Евтушенко, Лога, Сэмио, Мартусевич, Скоропуп, Манна, Газдан, Слон, Прош.
«БроукБойз»: Зириков, Рзаев, Давыдов, Киряков, Гриня, Мазур, Соснин, Черный, Алишер, Майрович, Яковлев.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Игра проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Я как Баджо: стоял, а внутри все разрывалось». Из-за его ошибки «Броуки» не выиграли лигу – теперь он снова в финале
Играл в финале Кубка против «Зенита», теперь – в Медиалиге. Считает, что она круче
А кто это?
очень много детей
но такой мат через слово от игроков тренеров стоит что уши вянут. и этим кажется даже кичатся
антураж к матчу броки поддерживают на уровне
футбол очень грязный
в РПЛ уже красная точно была бы
коры и фотики толпой вдоль всей бровки вплотную
при остановках на столкновения выбегают на поле
огрехи в мастеровитости футболисты компенсируют стараниями играть сверхжестко не щадя ни себя ни соперника