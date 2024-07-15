2Drots и «БроукБойз» играют в финале Медиалиги на «ВЭБ Арене» – 0:1, Яковлев открыл счет, онлайн-трансляция

Теги 2Drots Winline Медиалига БроукБойз результаты Медиафутбол

В решающем матче пятого сезона Winline МФЛ встречаются 2Drots и «БроукБойз».

МФЛ

Финал

15 июля, понедельник

2Drots – «БроукБойз» – 0:1 (первый тайм)

Гол: 0:1 – Яковлев (16).

2Drots: Сычев, Гудай, Евтушенко, Лога, Сэмио, Мартусевич, Скоропуп, Манна, Газдан, Слон, Прош.

«БроукБойз»: Зириков, Рзаев, Давыдов, Киряков, Гриня, Мазур, Соснин, Черный, Алишер, Майрович, Яковлев.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

Игра проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Я как Баджо: стоял, а внутри все разрывалось». Из-за его ошибки «Броуки» не выиграли лигу – теперь он снова в финале

Играл в финале Кубка против «Зенита», теперь – в Медиалиге. Считает, что она круче

7 комментариев
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Всем пофиг. Это не футбол🤮
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Серьезно? Лично сами Прош, Слон и Алишер??? Круто!!!

А кто это?
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стадион практически полностью заполнен
очень много детей
но такой мат через слово от игроков тренеров стоит что уши вянут. и этим кажется даже кичатся
антураж к матчу броки поддерживают на уровне
футбол очень грязный
в РПЛ уже красная точно была бы
коры и фотики толпой вдоль всей бровки вплотную
при остановках на столкновения выбегают на поле
огрехи в мастеровитости футболисты компенсируют стараниями играть сверхжестко не щадя ни себя ни соперника
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Еще не подрались?)) Пора бы.
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У меня за окном ребята играют в квадрат, новостник спортса не спи
+2
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+1
Какие серьёзные погоняла, братва взялась мячик попинать?
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Ответ ivankr8
Серьезно? Лично сами Прош, Слон и Алишер??? Круто!!! А кто это?
Усманов наверно
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