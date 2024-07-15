Ральф Шумахер о каминг-ауте: «Семья и близкие друзья давно знали»

Теги Михаэль Шумахер Ральф Шумахер Формула-1 Дэвид Шумахер контент Авто

Ральф Шумахер прокомментировал каминг-аут.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мыслями о решении публично рассказать об однополых отношениях.

«Это не стало новостью для семьи и близких друзей, они давно знали. Но тем временем вовлекалось множество людей, и я хотел рассказать сам.

Мой сын Дэвид в воскресенье снова победил в GT Masters, это пока самый большой успех в его карьере. Я решил, что это подходящий момент.

[Реакция] не является большой проблемой для меня», – заявил брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

Ральф Шумахер сообщил, что находится в однополых отношениях

67 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мой сын Дэвид в воскресенье снова победил в GT Masters, это пока самый большой успех в его карьере. Я решил, что это подходящий момент.

Вот батя поддержал так поддержал!
+121
-10
+111
Ответ Алексей Мельников
Алонсо тоже гей.
Тот, который комменты тут строчит?
+79
0
+79
Сынок,поздравляю с победой.Кстати, я люблю глушаки не только на машине.
+81
-5
+76
Вошли как-то Шумахер и Хицльcпергер в бар…
+32
-2
+30
Ответ Алексей Мельников
Алонсо тоже гей.
Великий?
+25
-1
+24
У редакции спортса на ближайшие дня 3 работы с головой. А то тут какие-то непонятные чемпионаты Европы. Вот настоящие спортивные новости!
+22
-3
+19
О, мой сын победил! Кстати, я гей.

Не знаю, насколько это уместно...
+18
-1
+17
Ответ Водяра
Вошли как-то Шумахер и Хицльcпергер в бар…
в бар Голубая Устрица?
+17
-1
+16
А зачем трубить об этом на весь мир, зачем остальным знать что ты глиномес?
+34
-19
+15
Сын выиграл и пора объяснить, кто из двух пап мама)
+18
-4
+14
Перешел так сказать на задний привод и включил раздатку
+12
-2
+10
Ответ олдовый манк
А зачем трубить об этом на весь мир, зачем остальным знать что ты глиномес?
насколько это тебе интересно, что ты пишешь об этом комментарии ? :)
+13
-4
+9
Не осуждаю (мне в принципе пофиг кто с кем спит), но никак не могу понять что за химические процессы происходят в голове у человека, который вроде как всю юность и детство был парнем, вырос им, имел влечение к женскому полу, зачал сына (то есть физически его женщины привлекали)....и в итоге ему стали нравиться мужчины?
Или он изначально мог быть бисексуален?
+12
-3
+9
Пилот БМВ заднеприводный, какая неожиданность.
+9
-1
+8
Ответ Водяра
Вошли как-то Шумахер и Хицльcпергер в бар…
А там Дзюба с Азмуном
+9
-1
+8
Ответ Montenegro Serbian
Не осуждаю (мне в принципе пофиг кто с кем спит), но никак не могу понять что за химические процессы происходят в голове у человека, который вроде как всю юность и детство был парнем, вырос им, имел влечение к женскому полу, зачал сына (то есть физически его женщины привлекали)....и в итоге ему стали нравиться мужчины? Или он изначально мог быть бисексуален?
Изначально конечно. Общество в молодости Ральфа поощряло нормальные отношения и осуждало нетрадиционные, потому он и сам знать не мог о своей ориентации. У Фредди Меркьюри похоже было
+10
-2
+8
"Сынок,поздравляю с победой,я п..ор!"
+11
-3
+8
Ответ олдовый манк
А зачем трубить об этом на весь мир, зачем остальным знать что ты глиномес?
Ну тут скорее чтоб потом не шептались. Когда слишком многие знают кто-то да расскажет. А слухи быстро распространяются. Сыграл на опережение
+8
-2
+6
Ответ Святослав Федорович
Вот она, якобы "прогрессивная" Европа... мне было бы стыдно, если бы мой батька такое заявил. Да ещё и на весь мир... а тут сын поддержал... фи
Потому что в тебя вбили заниженную самооценку
+14
-9
+5
Тьфуйоптваимать
+6
-2
+4
Льюис Хэмилтон о камин ауте: "Семья и Роско давно знали"
+7
-3
+4
Ответ олдовый манк
А зачем трубить об этом на весь мир, зачем остальным знать что ты глиномес?
Потому что это до сих пор является информационным поводом (ты же это прокомментировал).
Никто не будет рассказывать, когда это станет (если станет) обыденным, как стрижка волос или новый маникюр и никому это не будет интересно.
+3
0
+3
Ответ Водяра
Вошли как-то Шумахер и Хицльcпергер в бар…
А Бар и не против, что в него вошли такие уважаемые люди
+3
0
+3
братского ремня не хватает
+3
-1
+2
Ответ Montenegro Serbian
Не осуждаю (мне в принципе пофиг кто с кем спит), но никак не могу понять что за химические процессы происходят в голове у человека, который вроде как всю юность и детство был парнем, вырос им, имел влечение к женскому полу, зачал сына (то есть физически его женщины привлекали)....и в итоге ему стали нравиться мужчины? Или он изначально мог быть бисексуален?
Глобально вы странно понимаете отношения людей. То, что описывается как ориентация, это такая констатация постфактум, а не догма.
На деле же, в общем случае, это некоторый спектр допусков и итоговое решение зависит от ряда факторов.

Допустим у Ральфа было обычное общение с обоими полами, в том числе близкое. Т.е. он видел в некотором количестве людей не просто кусок мяса, в который надо тыкать, а что-то более близкое, в том числе эмоционально. Доверие, понимание, открытость, вот это вот всё. В тот момент жизни он посчитал, что ему, как большому гонщику и брату звезды автогонок ок покрутить с моделью. Возможно дальше он так же пытался заводить отношения, но не видел в них того, что надо, а тут внезапно увидел и ему оказалось это не принципиально важно. Т.е. он не обязательно прям бисексуален, вполне возможно, что вот просто сейчас конкретный человек закрыл его потребности и создал комфорт и это не значит, что он до конца дней своих будет бегать за мужиками.

Да, не всем такое подходит. Лично я себя в подобных отношениях не вижу вообще никак. Но люди разные.
+4
-2
+2
Ответ For Beautiful Game4everr
Тот, который комменты тут строчит?
Алонсо, который комменты тут строчит, ещё и ощущает себя женщиной, судя по профилю на сайте.
+4
-2
+2
Ответ Diyas
в бар Голубая Устрица?
Пам па ра рам па па-а-а-а....Пам па ра рам пам пара-а-а-а!
+1
0
+1
То-то я думаю, чего у него всегда комментарии педерастичные, а оно вон чего )))
+2
-1
+1
Ответ For Beautiful Game4everr
Тот, который комменты тут строчит?
Не, этот в плохом смысле слова
+3
-2
+1
Ответ Джонатан Блантраун
Ну тут скорее чтоб потом не шептались. Когда слишком многие знают кто-то да расскажет. А слухи быстро распространяются. Сыграл на опережение
В 2003 году ещё писали.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий