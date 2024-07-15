Ральф Шумахер о каминг-ауте: «Семья и близкие друзья давно знали»

Ральф Шумахер прокомментировал каминг-аут.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мыслями о решении публично рассказать об однополых отношениях.

«Это не стало новостью для семьи и близких друзей, они давно знали. Но тем временем вовлекалось множество людей, и я хотел рассказать сам.

Мой сын Дэвид в воскресенье снова победил в GT Masters, это пока самый большой успех в его карьере. Я решил, что это подходящий момент.

[Реакция] не является большой проблемой для меня», – заявил брат семикратного чемпиона мира .

Ральф Шумахер сообщил, что находится в однополых отношениях