Ральф Шумахер о каминг-ауте: «Семья и близкие друзья давно знали»
Ральф Шумахер прокомментировал каминг-аут.
Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мыслями о решении публично рассказать об однополых отношениях.
«Это не стало новостью для семьи и близких друзей, они давно знали. Но тем временем вовлекалось множество людей, и я хотел рассказать сам.
Мой сын Дэвид в воскресенье снова победил в GT Masters, это пока самый большой успех в его карьере. Я решил, что это подходящий момент.
[Реакция] не является большой проблемой для меня», – заявил брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.
Вот батя поддержал так поддержал!
Не знаю, насколько это уместно...
Или он изначально мог быть бисексуален?
Никто не будет рассказывать, когда это станет (если станет) обыденным, как стрижка волос или новый маникюр и никому это не будет интересно.
На деле же, в общем случае, это некоторый спектр допусков и итоговое решение зависит от ряда факторов.
Допустим у Ральфа было обычное общение с обоими полами, в том числе близкое. Т.е. он видел в некотором количестве людей не просто кусок мяса, в который надо тыкать, а что-то более близкое, в том числе эмоционально. Доверие, понимание, открытость, вот это вот всё. В тот момент жизни он посчитал, что ему, как большому гонщику и брату звезды автогонок ок покрутить с моделью. Возможно дальше он так же пытался заводить отношения, но не видел в них того, что надо, а тут внезапно увидел и ему оказалось это не принципиально важно. Т.е. он не обязательно прям бисексуален, вполне возможно, что вот просто сейчас конкретный человек закрыл его потребности и создал комфорт и это не значит, что он до конца дней своих будет бегать за мужиками.
Да, не всем такое подходит. Лично я себя в подобных отношениях не вижу вообще никак. Но люди разные.