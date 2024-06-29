Соболев нужен «Зениту», Бразилия забила 4 Парагваю, контракт Карпина со сборной России на 4 года, 4 россиянина в 1-м раунде драфта НХЛ, проверки в клубе Хабиба и другие новости

1. «Зенит» может купить Александра Соболева у «Спартака». Версия первая: «Зенит» готов заплатить 20 млн евро, «Спартак» хочет 30 млн, форвард «ведет себя токсично». Версия вторая: клубы обсуждают трансфер форварда за 12 млн евро. Версия третья: «Спартак» не решил, отпустит ли Соболева в «Зенит», игрок тренируется и не демонстрирует недовольства. Версия четвертая: «Зенит» может заплатить 6 млн евро агентских и подъемных. Версия пятая: трансфер Соболева – не приоритет «Зенита», «Спартак» готов продать за 11 млн евро, петербуржцы не хотят столько платить. Версия шестая: Станкович готов отпустить Соболева в «Зенит», тренер видит, что футболист потерял мотивацию. Так где же правда?

2. Драфт НХЛ. В первом раунде второй год подряд были выбраны 4 россиянина – форвард Иван Демидов (5-й номер, «Монреаль»), защитник Антон Силаев (10-й, «Нью-Джерси»), форвард Егор Сурин (22-й, «Нэшвилл») и форвард Матвей Гридин (28-й, «Калгари»). Первым номером ожидаемо стал канадец Макклин Селебрини («Сан-Хосе»), вторым – белорус Артем Левшунов («Чикаго»). Впервые за 14 лет в первом раунде не оказалось ни одного шведа, зато клубы – впервые в истории – выбрали сразу двух норвежцев.

3. Валерий Карпин и РФС продлили контракт на 4 года. Тренер остается в сборной России.

4. Кубок Америки. Бразилия разгромила Парагвай (4:1), Винисиус сделал дубль и стал лучшим игроком матча. Колумбия крупно победила Коста-Рику (3:0).

5. Станислав Черчесов, возглавивший сборную Казахстана, на пресс-конференции возмутился из-за вопроса на казахском: «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?» Бывший тренер сборной России затем начал учить казахский и посетил первый урок.

6. МОК допустил еще 8 россиян до Олимпиады в Париже: теннисистов Котова и Калинскую, каноистов Коровашкова и Петрова, дзюдоистов Махмадбекова, Ендовицкого, Старцеву и Лилуашвили. Но Федерация дзюдо России отказалась ехать на Игры. А вот российские борцы не откажутся от участия в Олимпиаде.

7. В бойцовском клубе Хабиба Нурмагомедова прошли проверки из-за терактов в Махачкале и Дербенте. Конор Макгрегор отреагировал на это хештегом «Конор был прав».

8. В Лондоне прошла жеребьевка «Уимблдона». У женщин Касаткина и Андреева попали в четверть с Соболенко, Рыбакина – в четверть Жабер и половину Швентек. У мужчин Медведев попал в четверть с Синнером и в половину с Алькарасом, Рублев – в четверть со Зверевым и в половину с Джоковичем, Хачанов сыграет с Карацевым.

9. Трансферы. Хоселу перешел из «Реала» в катарскую «Аль-Гарафу» за 1,5 млн евро. «Челси» продал Матсена «Астон Вилле» за 37,5 млн фунтов и отпустил Зиеша в «Галатасарай» бесплатно.

«Зенит» готов заплатить 25 млн евро за хавбека Сербии и «Торино» Илича. «Динамо» не продлит контракт с Шуниным, вратарь провел в клубе все 17 лет карьеры. «Бавария» хочет 70 млн евро за де Лигта. «МЮ» не планирует платить больше 35 млн. Лучший бомбардир Евро Микаутадзе близок к переходу в «Монако».

10. Макс Ферстаппен выиграл поул в квалификации к спринту на Гран-при Австрии, Ландо Норрис – 2-й, Оскар Пиастри – 3-й.

11. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев пообещал провести Спартакиаду сильнейших атлетов России и Белоруссии в 2025 году и по летним видам, и по зимним видам, высоко оценил Игры Брикс: «Первый блин однозначно не комом, а очень хорошо пропекся, аппетитный, для всех привлекательный». А также высказался о россиянах на Олимпиаде-2024: «Ну а как за них не болеть? Они не перестают быть нашими».

12. Новости фигурного катания. 36-летняя японка Мики Андо ходила на свидание с 16-летним учеником. Камила Валиева будет учиться в Московском государственном университете спорта и туризма.

13. Антидопинговое агентство США дисквалифицировало 72-летнего легкоатлета Роберта Куоллса за допинг.

Цитаты дня:

Александр Мостовой: «Зачем мне искать работу? Пускай занимаются этим всякие Абаскали, Тедеско. Я не буду выходить на дорогу и говорить: «Возьми». У меня есть достоинство»

Тарасова о медалях ОИ-2022: «Канадцы хотят у нас отобрать бронзу – видимо, знают правила. А чего мы‑то ничего не знаем и не занимаемся? Мы‑то где? В жопе»

«Путин решил показать, что даже в зрелом возрасте можно научиться кататься и играть прилично. Пример главы государства крайне важен». Буре о Ночной лиге

Каменев о США: «В Колорадо везде травой пахло. Это легализовано, так что было нормой для всех. В гетто я никогда не заезжал»

Вратарь Грузии Мамардашвили: «Хвича лучше, чем вся сборная Испании»