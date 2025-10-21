«Спартак» после ошибки Гузиева пропустил от «Динамо» Махачкала. 20-летний защитник потерял мяч в центре поля
«Спартак» пропустил гол в результате ошибки 20-летнего футболиста.
На 25-й минуте матча с «Динамо» Махачкала в FONBET Кубке России Егор Гузиев, оставшийся последним защитником, в центральном круге не попал как следует по мячу и допустил потерю.
Форвард Хазем Мастури подхватил мяч и, добежав до штрафной, перебросил голкипера Илью Помазуна – 1:0.
«Динамо» Махачкала – «Спартак». 1:1 – Маркиньос сравнял ударом со штрафного. Онлайн-трансляция
