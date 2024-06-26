Англия, Австрия и Словения в плей-офф Евро, Хорватия и Сербия вылетели, Мичков в «Филадельфии», Начо ушел из «Реала», Дацюк введен в Зал славы и другие новости

1. Во вторник на Евро-2024 Австрия прихлопнула Нидерланды (3:2), Франция сыграла вничью с Польшей (1:1), а Англия, Словения, Дания и Сербия на четверых забили 0 голов.

Австрия благодаря победе выиграла группу D с 6 очками, Франция – вторая (с 1 голом с пенальти и 1 автоголом!), а Нидерланды вышли в плей-офф с 3-го места с 4 очками. В группе C первой стала Англия (забив всего 2 гола!), второй – Дания. Словения набрала 3 очка и также вышла с 3-го места. Польша и Сербия заняли 4-е места соответственно.

Дания сыграет с Германией в 1/8 финала , а Хорватия вылетела с Евро после 0:0 в матче Словении и Англии.

2. Форвард Матвей Мичков перешел в «Филадельфию» из СКА.

3. «Реал» объявил об уходе Начо. Защитник провел 364 матча за клуб и выиграл 26 трофеев.

4. ИИХФ не упомянула Бобровского, Куликова и Тарасенко в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли.

5. МОК поддержал призыв ООН к олимпийскому перемирию во время Игр-2024 в Париже.

6. Кубок Америки. Аргентина одолела Чили (1:0) за счет гола Лаутаро на 88-й минуте и вышла в 1/4 финала, Канада обыграла Перу (1:0).

7. Трансферные новости. «Зенит» близок к трансферу Жедсона из «Бешикташа» за 18 млн евро. С хавбеком согласован контракт до 2028-го с зарплатой 3 млн евро в год. Гиу согласился перейти в «Челси». «Барса» предлагала 18-летнему форварду 2 млн евро в год до налогов, «синие» – в три раза больше. «МЮ» предложил «Барсе» Санчо. Каталонцы готовы арендовать вингера, но не купить.

8. «МЮ» и Эрик тен Хаг почти согласовали новый контракт. Переговоры выходят на завершающую стадию.

9. Павел Дацюк будет введен в Зал хоккейной славы.

10. Мгер Гандилян назначен заместителем министра спорта РФ. Ранее он был вице‑губернатором Хабаровского края.

11. Ростовцева, Барнашова, Пака наградили медалями за вклад в подготовку к Олимпиаде в Сочи, где Россию лишили двух медалей в биатлоне из-за допинга. А Ирина Слуцкая и Ольга Зайцева выдвинули свои кандидатуры на выборы в Мосгордуму.

12. Около 3000 атлетов из РФ и Беларуси выступят на Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского.

13. Коннор Макдэвид доигрывал плей-офф с травмой брюшной полости – возможна операция. У Драйзайтля сломано ребро и палец.

14. Алина Загитова создала официальное сообщество «ВКонтакте», пообещав выкладывать много «эксклюзивовного» контента.

15. У тренеров Швейцарии украли 3 ноутбука на Евро. Данные о подготовке к матчу с Италией не пропали.

16. Криштиану Роналду и Джорджина за 25 млн евро купили землю на острове в форме морского конька в Дубае. Пара построит там особняк.

Цитаты дня.

Саньоль о Роналду: «Один из лучших игроков в истории футбола – на одном уровне с Пеле, Марадоной, Зиданом. Он достиг вершины, но до сих пор играет и показывает результаты»

Фетисов о Евро: «Я считаю предательством показ этих соревнований. Какого хрена вы надеетесь, что вас вернут на эту площадку, если вы показываете матчи»

Борис Игнатьев: «Пенсия должна быть достойной, давать повод говорить: «Я работал не зря, и государство меня поощрило». Не вижу радости у пенсионеров от прибавки»

Роман Ротенберг: «Надеюсь, Бобровский еще раз победит Макдэвида – уже на Олимпиаде за Россию, как и на Кубке мира-2016. Тогда он играл как раз с Куликовым, Тарасенко, я входил в штаб»

Дмитрий Губерниев: «Промес должен выступать за ФК «Тюрьма». С ужасом думаю: неужели российский футбол превращается в отстойник таких людей»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?