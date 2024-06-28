Александр Мостовой: «Зачем мне искать работу? Пускай занимаются этим всякие Абаскали, Тедеско. Я не буду выходить на дорогу и говорить: «Возьми». У меня есть достоинство»

Александр Мостовой заявил, что не занимается поисками футбольного агента.

– Не думали над тем, чтобы нанять футбольного агента, который вас продвинет?

– Нет, не думал. Мне не 30 лет. Зачем мне заниматься поисками работы? Мой телефон доступен для всех 24 часа в сутки. Пускай занимаются этим всякие , .

Они это всю жизнь и делают. А мы всегда надеялись на свои ноги и голову. Но в нашей стране вот так. Ко многим жизнь несправедлива.

Я не буду выходить на дорогу, поднимать руку и говорить: «Возьми». У меня есть достоинство, – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

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