Александр Мостовой: «Зачем мне искать работу? Пускай занимаются этим всякие Абаскали, Тедеско. Я не буду выходить на дорогу и говорить: «Возьми». У меня есть достоинство»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой заявил, что не занимается поисками футбольного агента.

– Не думали над тем, чтобы нанять футбольного агента, который вас продвинет?

– Нет, не думал. Мне не 30 лет. Зачем мне заниматься поисками работы? Мой телефон доступен для всех 24 часа в сутки. Пускай занимаются этим всякие Абаскали, Тедеско.

Они это всю жизнь и делают. А мы всегда надеялись на свои ноги и голову. Но в нашей стране вот так. Ко многим жизнь несправедлива.

Я не буду выходить на дорогу, поднимать руку и говорить: «Возьми». У меня есть достоинство, – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

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131 комментарий
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Пора заканчивать карьеру тренера, нет команды, достойной царского внимания...
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Ну а че ноешь тогда каждый день.Если есть достоинство ,то сиди ,кайфуй,а если ты плачешься постоянно ,то это не достоинство , а бессилие
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Парни, это Мостовой сидит минусует что ли?
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- Никогда еще Воробьянинов не протягивал руки!
- Так протянете ноги, старый дурак! (с)
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Разблокирован новый ник: "Достоинство Мостового"
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Ну поэтому они и работают тренерами, а мостовой клоуном
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Ответ Александр Охотко
Ну а че ноешь тогда каждый день.Если есть достоинство ,то сиди ,кайфуй,а если ты плачешься постоянно ,то это не достоинство , а бессилие
Согласен) учиться не хочет, ничего не хочет ) думает, что все знает, хотя закончил 30 лет назад))
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+15
Саша, Тедеско между прочим тренирует не дворовую сборную
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Ответ закрыт по беспределу
Разблокирован новый ник: "Достоинство Мостового"
"Где оно сейчас".
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смотрю сразу всем по минусу прилетело)) Мостовой откликнись, какой твой ник на спортс?
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Соглашусь. Работает раб. Царь работать не может. Царь царствует. Потому что у него достоинство, да ещё какое - ого-го!
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Да что ты такое черт побери несешь?
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Мостовой в спорте это как Юрий Лоза в музыке
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Это было смешно сначала, потом неловко, теперь просто грустно.
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Александр "Было у матери три сына" Мостовой
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"Всякий Тедеско" тренирует третью сборную мира, великий больной Мостовой на### не нужен даже условным Химкам.
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Ответ Омичёв
Парни, это Мостовой сидит минусует что ли?
А кто же? А что ему ещё делать?)))
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Мой телефон свободен для всех 23 часа в сутки. Еще час он чеканит.
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Ответ Угараю_с_вас
Согласен) учиться не хочет, ничего не хочет ) думает, что все знает, хотя закончил 30 лет назад))
Уместный подкол насчёт 30 лет)
+5
-2
+3
искать работу недостойно? какой же шут...
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+3
Ответ Омичёв
Парни, это Мостовой сидит минусует что ли?
Я вчера ещё об этом писал. И, видимо, не с одного аккаунта.
+11
-8
+3
У меня тоже есть достоинство. И я так же как Мостовой делал одно время.
В итоге голод сожрал моё достоинство и пришлось резюме рассылать.
+7
-4
+3
Хотелось бы услышать мнение специалиста. Такая фиксация это явно не нормально.
+5
-3
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Ответ Mihei4
"Где оно сейчас".
В Виго
+3
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+2
Я уверен, Абаскаль снится по ночам Мостовому 😂
+5
-3
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Ответ ПупсикАмфилд
смотрю сразу всем по минусу прилетело)) Мостовой откликнись, какой твой ник на спортс?
Чую, что приврал Мостовой насчёт своего агента - он есть. Просто всё на что хватает агента Мостового - ставить минусы комментариям, которые критикуют его клиента))
+6
-4
+2
«Позвони мне, позвони» сквозит во всех вью этой нейросети Мостовой
+2
0
+2
Да «корона» у Мостового прочно сидит
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Ответ mold-cel
Мостовой в спорте это как Юрий Лоза в музыке
"Мой маленький клуб!"
+2
-1
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Ну и сиди без работы. Мостовой надоел. Думает мяч погонял и тренером везде возьмут, нет. Этому надо учиться и иметь стремление
+3
-2
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