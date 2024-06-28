Карпин продлил контракт со сборной России на 4 года

Валерий Карпин продолжит работу со сборной России.

Тренер национальной команды объявил, что продлил контракт на 4 года.

«Новое соглашение с главным тренером национальной сборной России заключено на четыре года – до июля 2028-го», – сообщили в РФС.

Валерий Карпин руководит сборной с июля 2021 года. Вместе с тренером «Ростова» команда провела семь официальных матчей отборочного турнира чемпионата мира и десять товарищеских игр, одержав 11 побед, сыграв пять ничьих и потерпев одно поражение.

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