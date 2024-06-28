Карпин продлил контракт со сборной России на 4 года

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин продолжит работу со сборной России.

Тренер национальной команды объявил, что продлил контракт на 4 года.

«Новое соглашение с главным тренером национальной сборной России заключено на четыре года – до июля 2028-го», – сообщили в РФС.

Валерий Карпин руководит сборной с июля 2021 года. Вместе с тренером «Ростова» команда провела семь официальных матчей отборочного турнира чемпионата мира и десять товарищеских игр, одержав 11 побед, сыграв пять ничьих и потерпев одно поражение.

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111 комментариев
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У Карпина самая лучшая работа в мире, никаких задач, сидишь бабки получаешь раз в 3 месяца ездишь поиграть никому не нужный товарняк, повезло Валере в жизни
+250
-12
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Ответ onegin2007
За отличные результаты, заслужил! 😃
Не считали расклады перед третьим туром на Евро, успех однозначно!
+108
-4
+104
За отличные результаты, заслужил! 😃
+76
-6
+70
Ответ евГений
Комментарий скрыт
Да хоть 10 тысяч рублей, вот у нас любят говорить , что блогеры ничем не занимаются, так вот есть Карпин, еще более халявный вид деятельности
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Великолепная должность. Она вроде есть, а вроде и нет. *Без личной неприязни к Валерию Георгиевичу*
+43
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То есть бан до 2030
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На безптичье и жопа - соловей
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Неплохо Валера устроился на двух работах, где нет особого спроса и руководство мозги не би-би
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-1
+21
Ответ Эдуард Романов
У Карпина самая лучшая работа в мире, никаких задач, сидишь бабки получаешь раз в 3 месяца ездишь поиграть никому не нужный товарняк, повезло Валере в жизни
А ведь есть ещё Писарев, Никифоров, Онопко. Вот где кайфарики)
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На ближайшие 4 года вообще плевать, кто будет тренером сборной.
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Его можно, в принципе, сделать главным тренером во всех видах спорта, куда нас не допустили
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побьет рекорды черчеса и романцева по продолжительности работы на посту тренера
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+13
Через 4 года по предложению Терюшковой перепишут устав РФС и Валерий Георгиевич пойдет на новый срок.
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Сборная России под его руководством пока не проиграла ни одного матча на Евро-24.
+11
-1
+10
кто то обещал же в эстонию слинять осенью на пмж
+14
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+9
Ответ onegin2007
За отличные результаты, заслужил! 😃
Мы поднялись в таблице коэффициентов вообще-то))
+8
0
+8
Ответ onegin2007
За отличные результаты, заслужил! 😃
Ни одного матча не проиграл)
+14
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"Где бы не работать, только бы не работать" (кинокомедия Весна).
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А сборную нужно тренировать? К чему? Почему? И зачем?)
+6
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Ответ Ностальгическое
То есть бан до 2030
глава Олимпийского комитета России: "К 2032 году российские спортсмены будут снова выступать"
+6
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+6
Ответ евГений
Комментарий скрыт
Ну уж миллион евро платят за год, к гадалке не ходи.
+5
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Ответ евГений
«свою Нарву» Город с 90% русских жителей для тебя чужой? Или уже пофиг на все взгляды, главное на Валеру накинуть?)
Его семья живёт в Таллине.
+5
-1
+4
Для чего, кроме пафоса и показухи, эта команда вообще существует?
+5
-2
+3
Конго и Танзания поняли, что теперь точно без шансов обыграть сборную-гегемона, Северная Корея не сдается и обещала бросить вызов чемпионам на следующих играх брикс
+4
-1
+3
Франция с Германией к нам не поедут ёпт
+3
0
+3
Ответ ZenitFan
Любимое занятие дураков и бездельников это считать чужие деньги
Даже не удивлён, что это написал болельщик Зенита
+3
0
+3
Ответ selso99
А ведь есть ещё Писарев, Никифоров, Онопко. Вот где кайфарики)
Кайфарики))
+2
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+2
Ответ Илья Сутурин
Мы поднялись в таблице коэффициентов вообще-то))
В таблице для стран которые не участвует в международных соревнованиях?
+2
0
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продлили бездельника
+2
0
+2
Дали бы Царю попрактиковаться так сказать,отдали бы дань уважения за все его былые заслуги ✨все равно со сборной щас спросу никакого нет , нигде не выступают а так бы хоть доброе сделали дело для нашего великого Мостового царя
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