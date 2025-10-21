Мареска о красных карточках «Челси»: «Когда мои дети делают что-то не так – я их не наказываю. С футболистами – так же. Игроки сами регулируют систему штрафов»

Энцо Мареска высказался о частых удалениях «Челси».

Лондонский клуб получал красные карточки в пяти из шести предыдущих матчей.

«У меня четверо детей. И когда они что-то делают не так, я их не наказываю. Я стараюсь научить их поступать правильно. Стараюсь делать то же самое с игроками. Мне нравится такой подход.

Конечно, нам есть над чем поработать, когда мы получаем пять-шесть красных карточек. И мы собираемся исправлять это.

Футболисты сами регулируют систему штрафов, которая действует как в раздевалке, так и за ее пределами», – сказал главный тренер «Челси » Энцо Мареска .