«Челси» продал Матсена «Астон Вилле» за 37,5 млн фунтов. Контракт с защитником – до 2030 года

Теги Челси Сборная Нидерландов по футболу Астон Вилла премьер-лига Англия трансферы Иан Матсен деньги Фабрицио Романо Футбол

«Астон Вилла» сообщила о приобретении Иана Матсена.

Бирмингемцы заключили с защитником контракт, рассчитанный до лета 2030 года, передает инсайдер Фабрицио Романо.

«Челси» получит за футболиста сборной Нидерландов 37,5 млн фунтов.

Вторую половину завершившегося сезона Матсен провел в «Боруссии» Дортмунд и забил 2 гола в 16 матчах в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: avfc.co.uk

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11 комментариев
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Маатсен+Хатчинсон 57 лямов)) Вот и не надо Коннора теперь продавать
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Ответ Игорь Новиков
Так Челси же там пару молодых берет при этом за 20+ млн, не?
Их распишут на длину контракта, а с продаж воспитанников сразу чистую прибыль получат. Так что в любом случае большой плюс.
К тому же ещё Льюиса Холла за 28 млн фунтов продал Челси.
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Топ подписание, красавцы! Должен раскрыться в АВ и выйти на новый уровень.
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Боули и спорт диры все таки гении, отдаю должное.
Продать Холла и Матсэна за 70 миллионов - это искусство.
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За последние несколько лет АВ потратила не мало денег на подписание левых защитников - Динь и Морено. Надеюсь, наконец, Матсен закроет надолго
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Ответ Aristokratt
Маатсен+Хатчинсон 57 лямов)) Вот и не надо Коннора теперь продавать
51. Треть суммы за Хатчинсона ушла Арсеналу
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Ответ Денис Давыдов
51. Треть суммы за Хатчинсона ушла Арсеналу
Уже есть 50 лямов, которые и хотели выручить за Галахера
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Ответ Aristokratt
Маатсен+Хатчинсон 57 лямов)) Вот и не надо Коннора теперь продавать
Всё ещё могут, там хотели форварда брать нормального (не Гиу), центрального защитника и возможно вингера.
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Ответ Aristokratt
Маатсен+Хатчинсон 57 лямов)) Вот и не надо Коннора теперь продавать
Все равно продадут
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