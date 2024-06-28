«Челси» продал Матсена «Астон Вилле» за 37,5 млн фунтов. Контракт с защитником – до 2030 года
«Астон Вилла» сообщила о приобретении Иана Матсена.
Бирмингемцы заключили с защитником контракт, рассчитанный до лета 2030 года, передает инсайдер Фабрицио Романо.
«Челси» получит за футболиста сборной Нидерландов 37,5 млн фунтов.
Вторую половину завершившегося сезона Матсен провел в «Боруссии» Дортмунд и забил 2 гола в 16 матчах в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: avfc.co.uk
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К тому же ещё Льюиса Холла за 28 млн фунтов продал Челси.
Продать Холла и Матсэна за 70 миллионов - это искусство.