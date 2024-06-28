«Челси» продал Матсена «Астон Вилле» за 37,5 млн фунтов. Контракт с защитником – до 2030 года

«Астон Вилла» сообщила о приобретении Иана Матсена.

Бирмингемцы заключили с защитником контракт, рассчитанный до лета 2030 года, передает инсайдер .

« » получит за футболиста сборной Нидерландов 37,5 млн фунтов.

Вторую половину завершившегося сезона провел в «Боруссии» Дортмунд и забил 2 гола в 16 матчах в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: avfc.co.uk

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?