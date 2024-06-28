«Зенит» может заплатить 6 млн евро агентских и подъемных за трансфер Соболева (Иван Карпов)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Павел Андреев агенты Александр Соболев Футбол

«Зенит» может заплатить 6 млн евро агентских и подъемных за Александра Соболева.

Петербургский клуб ведет переговоры о переходе нападающего «Спартака».

По информации журналиста Ивана Карпова, «Зенит» может заплатить 20 миллионов евро за футболиста, из которых 14 миллионов составит сумма трансфера, еще 6 миллионов – сумма подъемных футболисту и агентских представителю игрока Павлу Андрееву.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагает Александру Соболеву 4-летний контракт с зарплатой 3,6 миллиона евро в год. В «Спартаке» игрок получает 2 млн евро за сезон.

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121 комментарий
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Это сумасшествие какое-то!!!
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-9
+124
И ещё три миллиона Карпову на опохмел
+55
-9
+46
Ответ Кейси Райбек
Это Зенит
Это Карпов, а не Зенит.
+45
-6
+39
Гадание на кофейной гуще от Карпова
+36
-7
+29
Ответ Дядя ТУРА
Это сумасшествие какое-то!!!
Это Зенит
+53
-33
+20
Это не за Соболева борьба, а борьба Вани с зелёным змием. Пока соперник ведёт с явным преимуществом. Ну, уже 16 часов, в принципе могло и настолько накрыть.
+26
-10
+16
Ответ Kubinec_
питерские столько лет поливали грязью Соболева, а теперь он у них играет. ржака
И как играет? Успешно?
+22
-7
+15
кошмар!
+15
-5
+10
Карпов,это что за пьяные выходки?
+13
-5
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Карпов сегодня ужрался в салат! В начале постит новости про стоимость трансфера в 20-30 млн.евро, теперь какие то 6 млн. евро агентских, вообще невменяемые числа берет.
+9
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+6
Ручной карп сначала пишет, что Зенит предлагает Спартаку 20 и 3.6 в год дельфину. Через пару часов уже 14 Спартаку + 6 агентских и подъёмных.

Чемпионат в лице Панкова пишет, что Зенит предлагает 12.

СЭ пишет, что Спартак хочет 11 млн, а личка не превысит 2.5 млн в год. Но Зенит не готов платить 11 млн, и вообще это 3-4 кандидатура.

Один за другим лгут и лгут. А институт репутации просто нулевой. Ручной карп набрал уже 70к+ подписчиков на нелепых фейках, стал приглашаться на Матч ТВ. Спортс постоянно шлёт пуши именно с бреднями ручного карпа. Безумие...
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+4
Как фанат Зенита умоляю Вас не надо !!!!!!
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+4
Ответ Вячеслав Припузов
Гадание на кофейной гуще от Карпова
Ну на борще же, ну
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0
+4
У этого алкаша хотя бы один "инсайд" за последнее время зашёл?
+2
0
+2
когда вы видите в одной новости карп и Зенит не воспринимайте это серьезно
+5
-3
+2
Ответ Kubinec_
питерские столько лет поливали грязью Соболева, а теперь он у них играет. ржака
Уже играет? Сколько матчей провел, какая стата?
+2
0
+2
забирайте уже Соболева да и всех кого хотите и играйте 30 туров двухсторонку. оставьте РПЛ .так интереснее будет
+12
-10
+2
Фантазии Карпова. Когда писать не о чем и эта информация вроде как сойдет
+2
0
+2
Когда поймали на фейке про 20 мио и пытаешься извернутся. Как карп на сковородке.
+2
0
+2
Знаете, а я уже жду с нетерпением этот трансфер.)
+2
0
+2
раньше был балабол Арутянян,шас Карпов. ну на фига он пишет всякую хрень?
+2
0
+2
Ответ Дмитрий9779
Карпов,это что за пьяные выходки?
"Я на вас жалобу подам! Коллективную!"
+3
-2
+1
Ответ заблокированному пользователю
если во всех сферах одно и то же, почему в футболе должно быть по другому?
Ясно, фантазия разыгралась. Ожидаемо. =)
+2
-1
+1
Интересно, если бы таким "инсайдерам" давали +1 млн за правдивую новость и -1млн за враньё, сколько бы таких постов публиковал этот "гений"?
+1
0
+1
Спортс,как отключиться от алкогольного бреда карпова?!
+4
-3
+1
Ответ Kubinec_
питерские столько лет поливали грязью Соболева, а теперь он у них играет. ржака
ожидаем срочный лимит на легионеров
+5
-4
+1
А можно не надо?
+3
-2
+1
Ответ Святой Патрик
А Вы что употребляете?
Он заначку Промеса нашел, пока тот в Дубае чалится.
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+1
Бревно за 20 миллионов долларов.. Поистине кощунство(((
+1
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+1
Ответ евГений
Какие будут у вас отговорки в случае если трансфер действительно произойдет?)
Сам напьюсь. =)
Но не верю в такую глупость со стороны руководства клуба. Они же понимают реакцию общественности.
+1
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