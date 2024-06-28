«Зенит» может заплатить 6 млн евро агентских и подъемных за трансфер Соболева (Иван Карпов)

«Зенит» может заплатить 6 млн евро агентских и подъемных за Александра Соболева.

Петербургский клуб ведет переговоры о переходе нападающего « ».

По информации журналиста Ивана Карпова, « » может заплатить 20 миллионов евро за футболиста, из которых 14 миллионов составит сумма трансфера, еще 6 миллионов – сумма подъемных футболисту и агентских представителю игрока Павлу Андрееву.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагает 4-летний контракт с зарплатой 3,6 миллиона евро в год. В «Спартаке» игрок получает 2 млн евро за сезон.

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