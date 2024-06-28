«Зенит» может заплатить 6 млн евро агентских и подъемных за трансфер Соболева (Иван Карпов)
«Зенит» может заплатить 6 млн евро агентских и подъемных за Александра Соболева.
Петербургский клуб ведет переговоры о переходе нападающего «Спартака».
По информации журналиста Ивана Карпова, «Зенит» может заплатить 20 миллионов евро за футболиста, из которых 14 миллионов составит сумма трансфера, еще 6 миллионов – сумма подъемных футболисту и агентских представителю игрока Павлу Андрееву.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагает Александру Соболеву 4-летний контракт с зарплатой 3,6 миллиона евро в год. В «Спартаке» игрок получает 2 млн евро за сезон.
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Чемпионат в лице Панкова пишет, что Зенит предлагает 12.
СЭ пишет, что Спартак хочет 11 млн, а личка не превысит 2.5 млн в год. Но Зенит не готов платить 11 млн, и вообще это 3-4 кандидатура.
Один за другим лгут и лгут. А институт репутации просто нулевой. Ручной карп набрал уже 70к+ подписчиков на нелепых фейках, стал приглашаться на Матч ТВ. Спортс постоянно шлёт пуши именно с бреднями ручного карпа. Безумие...
Но не верю в такую глупость со стороны руководства клуба. Они же понимают реакцию общественности.