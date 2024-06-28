Трансфер Соболева – не приоритет «Зенита». «Спартак» готов продать форварда за 11 млн евро, петербуржцы не хотят столько платить («СЭ»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Спорт-Экспресс деньги Футбол

Трансфер Александра Соболева из «Спартака» не является для «Зенита» приоритетом.

По информации «Спорт-Экспресса», сине-бело-голубые видят форварда в качестве только третьей-четвертой кандидатуры для усиления атаки.

Сообщаются, что клубы продолжают переговоры о финансовой стороне возможной сделки. «Спартак» готов отпустить нападающего, чей действующий контракт рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро. Однако сине-бело-голубые не готовы платить за футболиста такую цену.

При этом ожидаемая зарплата Соболева у чемпионов России не должна превышать 2,5 миллиона евро в год.

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52 комментария
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Ответ Алексей Ненахов
Начинали с 30 тепер 11 , ждем сколько еще придумают
К вечеру дойдут к обмену на Бакаева
+42
-1
+41
Как-то опасно быстро ценник снижается! Там "аукцион наоборот"? Типо Спартак хочет продать Соболева в Зенит, а не Зенит хочет купить из Спартака.

Я чую заговор! Спартак хочет развалить Зенит изнутри, продав нам токсичного Соболева, чтобы он разрушил чемпионский дух в команде спартаковской бестрофейностью.

^_^
+46
-6
+40
Этого дельфина даже за бесплатно брать не надо , пусть остаётся в Спартаке.
+37
-2
+35
Ответ Owen_the_Simple
Кто-нибудь составляет график цены Соболева за 28 июня?
Даже 17го августа 1998го, курс рубля падал не так быстро, как цена Соболева сегодня. Это дефолт в Спартаке.
+27
0
+27
Начинали с 30 тепер 11 , ждем сколько еще придумают
+28
-2
+26
Кто-нибудь составляет график цены Соболева за 28 июня?
+26
0
+26
Его только в Кунсткамеру брать, даже для скамейки такое чудо не нужно в Зените.
+15
0
+15
Ответ Злодей Спб
Как-то опасно быстро ценник снижается! Там "аукцион наоборот"? Типо Спартак хочет продать Соболева в Зенит, а не Зенит хочет купить из Спартака. Я чую заговор! Спартак хочет развалить Зенит изнутри, продав нам токсичного Соболева, чтобы он разрушил чемпионский дух в команде спартаковской бестрофейностью. ^_^
Есть инсайд, что именно так)
Представитель Соболева вышел на Зенит, не наоборот.
+15
0
+15
Блин можно все таки его как-то не покупать.
+9
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+9
Целый день печатают эту фигню.уже и не смешно.
+5
0
+5
Это даже уже не смешно. Одни пытаются хоть как-то его спихнуть, другие просто уже посылают куда подальше.
+4
0
+4
Ответ Александр Васильев
бесплатно можно взять, если спартак 5-ку доплатит)
И отправить куда-нибудь подальше.
+3
0
+3
Ответ Проблемы Аршавина
К вечеру дойдут к обмену на Бакаева
Уже было)
+5
-2
+3
Его и за бесплатно не надо.
+2
0
+2
ЦИФРЫ МЕНЯЮТСЯ С ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ
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+2
Как бы самим платить не пришлось.
+2
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Зениту не нужны ни токсикозы, ни токсикоинфекции. Впереди есть кому играть и без Дельфина.
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
Комментарий удален модератором
Да блин, очевидно, что Зениту он на фиг не сдался, ваши влажные фантазии только веселят. =)
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И правильно делают.
+2
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В дупло его себе засуньте
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Похоже, когда наступит дедлайн Спарак будет готов сам заплатить, лишь бы забрали "легенду".
+1
0
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Надеюсь он никогда не перейдёт в зенит
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С утра Зарема его толкала за 30 устами Ивана Карпова. Сейчас оказывается и за 11 он уже не нужен. Возьмут, когда Спартак доплатит 30
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Судя по тому как легко слил Спартак Джикию и Соболева рады спихнуть поскорее.
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Ответ инок
Комментарий удален пользователем
Выигрывать собираются, но вам этого не понять.
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Ответ Святой Патрик
И отправить куда-нибудь подальше.
про это умолчал, чтобы кб совсем уж не добивать)
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Вот журналисты нашли золотую жилу для фантазий. Не удивлюсь если в реальности был один вопрос от Зенита, один ответ от Спартака и контакты все прекратились.
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Как говорил классик : СРАМОТА !!!
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Ахххаа не удивлюсь если это бревно беспринципное в итоге вообще лям за три нефтяной мусор в газпром продаст, миллеру мюллеру не впервой лукойл иметь, главное чтобы бизнес их вороватый не отжали, а то они бедные итак уже в окна прыгают бе остановки. p.s. более мерзкого решения чем продать Спартак этому мусору нефтяному (вначале федун, а потом и напрямую лукойлу), который за 20 с лишним лет уничтожил все наследие и представить себе сложно, червь, конечно, знатно нагадил...
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Ответ Проблемы Аршавина
К вечеру дойдут к обмену на Бакаева
Дойдут до того, что придётся доплатить и это будет не самый плохой вариант для Спартака
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