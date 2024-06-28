Трансфер Соболева – не приоритет «Зенита». «Спартак» готов продать форварда за 11 млн евро, петербуржцы не хотят столько платить («СЭ»)
Трансфер Александра Соболева из «Спартака» не является для «Зенита» приоритетом.
По информации «Спорт-Экспресса», сине-бело-голубые видят форварда в качестве только третьей-четвертой кандидатуры для усиления атаки.
Сообщаются, что клубы продолжают переговоры о финансовой стороне возможной сделки. «Спартак» готов отпустить нападающего, чей действующий контракт рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро. Однако сине-бело-голубые не готовы платить за футболиста такую цену.
При этом ожидаемая зарплата Соболева у чемпионов России не должна превышать 2,5 миллиона евро в год.
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Я чую заговор! Спартак хочет развалить Зенит изнутри, продав нам токсичного Соболева, чтобы он разрушил чемпионский дух в команде спартаковской бестрофейностью.
^_^
Представитель Соболева вышел на Зенит, не наоборот.