Трансфер Соболева – не приоритет «Зенита». «Спартак» готов продать форварда за 11 млн евро, петербуржцы не хотят столько платить («СЭ»)

Трансфер Александра Соболева из «Спартака» не является для «Зенита» приоритетом.

По информации « », сине-бело-голубые видят форварда в качестве только третьей-четвертой кандидатуры для усиления атаки.

Сообщаются, что клубы продолжают переговоры о финансовой стороне возможной сделки. «Спартак» готов отпустить нападающего, чей действующий контракт рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро. Однако сине-бело-голубые не готовы платить за футболиста такую цену.

При этом ожидаемая зарплата Соболева у чемпионов России не должна превышать 2,5 миллиона евро в год.

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