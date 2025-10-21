1

Итальяно госпитализирован с пневмонией. Тренер «Болоньи» пропустит около 5 дней

Тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно попал в больницу с пневмонией.

«Винченцо Итальяно был госпитализирован в отделение пульмонолологии в связи с пневмонией, которая, вероятно, имеет бактериальное происхождение и не связана с ковидом. Он начал целенаправленное лечение антибиотиками. Ожидается, что тренер пробудет в больнице около пяти дней. Его состояние постепенно улучшается, и в ближайшие дни будут предоставлены дополнительные данные», – говорится в заявлении «Болоньи».

Сообщение в поддержку Итальяно опубликовала и «Фиорентина», которую специалист возглавлял с 2021 по 2024 год.

«От имени «Фиорентины» желаем Винченцо Итальяно скорейшего выздоровления 💪», – говорится в сообщении клуба в соцсети.

В четверг, 23 октября, «Болонья» сыграет с румынским ФКСБ в выездном матче Лиги Европы. 26 октября команда встретится с «Фиорентиной» в 8-м туре Серии А.

Кокорин об Итальяно: «Хороший тренер, но как человек... Даже говном не назову. Докапывался до людей, добившихся намного большего, чем он. Какие-то детские комплексы»

