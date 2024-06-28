«Зенит» готов заплатить 25 млн евро за хавбека Сербии и «Торино» Илича (Tuttosport)

«Зенит» хочет приобрести Ивана Илича у «Торино».

По сообщению Tuttosport, петербургский клуб готов заплатить за сербского полузащитника 25 млн евро. « » готов продать игрока и надеется, что он согласится на трансфер. Окончательное решение будет зависеть от футболиста.

В прошедшем сезоне провел 31 матч в Серии А, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Он также принял участие в Евро-2024 в составе сборной , сыграв во всех трех матчах группового этапа.

Полная статистика 23-летнего игрока доступна здесь.

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