«Зенит» готов заплатить 25 млн евро за хавбека Сербии и «Торино» Илича (Tuttosport)
«Зенит» хочет приобрести Ивана Илича у «Торино».
По сообщению Tuttosport, петербургский клуб готов заплатить за сербского полузащитника 25 млн евро. «Торино» готов продать игрока и надеется, что он согласится на трансфер. Окончательное решение будет зависеть от футболиста.
В прошедшем сезоне Илич провел 31 матч в Серии А, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Он также принял участие в Евро-2024 в составе сборной Сербии, сыграв во всех трех матчах группового этапа.
Полная статистика 23-летнего игрока доступна здесь.
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