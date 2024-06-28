«Зенит» готов заплатить 25 млн евро за хавбека Сербии и «Торино» Илича (Tuttosport)

Теги Зенит Торино премьер-лига Россия серия А Италия Сборная Сербии по футболу возможные трансферы Евро-2024 Иван Илич деньги Футбол

«Зенит» хочет приобрести Ивана Илича у «Торино».

По сообщению Tuttosport, петербургский клуб готов заплатить за сербского полузащитника 25 млн евро. «Торино» готов продать игрока и надеется, что он согласится на трансфер. Окончательное решение будет зависеть от футболиста.

В прошедшем сезоне Илич провел 31 матч в Серии А, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Он также принял участие в Евро-2024 в составе сборной Сербии, сыграв во всех трех матчах группового этапа.

Полная статистика 23-летнего игрока доступна здесь.

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54 комментария
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Просто на руководство "Зенита" произвело огромное впечатление фееричное выступление Илича и сборной Сербии на ЧЕ-2024.
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+46
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
А тут ставим плюсики за расформирование спартака
+49
-13
+36
Пока не будет трансферов на выход, никаких переходов иностранцев быть не может априори. Сначала нужно с Изидором решить вопрос)
+11
-1
+10
Ответ Ксюша Каблукова
Тогда еще больше возненавидят его московские команды)))
Здравствуйте Ксения .Самое главное, чтобы спартак страдал, страданиями душа совершенствуется.
+13
-3
+10
Так он ничего не показал на евро
+8
0
+8
Ответ Bashibuzuck
Игрок хороший, но захочет ли он обойтись без еврокубков?🤔
А он в них много играл?
+5
0
+5
Ваня, еще и Илич, вполне
+6
-2
+4
Ответ Олег Петровв
Зачем? Они в ЛЧ собрались выступать? Спартак вчера за три мешка муки игрока выписал, эти швыряются десятками лямов
так и цели у команд разные)
+8
-4
+4
Возможно Зенит и интересуется, но 25 млн платить за игрока с такой статистикой не будет.
+5
-2
+3
Ответ Спартак сила
Пир во время чумы Пацанам на коптеры лучше потратить деньги
Ну дак зачем на спартак деньги тратить , лучше пацанам на коптеры отдать . Толку от Спартака нет и не будет .
+3
0
+3
Просто нахрена выкидывать столько денег что бы выиграть Чемп России? об участии в ЛЧ нет и речи, зачем они усиляются настолько..... 25 млн евро на ИЛИЧА, в голове не укладывается просто
+6
-3
+3
Ответ Игорь Новиков
Утка.
Запечëная, капчëная, живая?
+4
-1
+3
Ответ Иван Рыбаков
Запечëная, капчëная, живая?
Фаршированая.
+10
-7
+3
Ответ Vedved
Погодите немного, щас еще Соболев за 20 лямов подъедет 😅
Нельзя так людей пугать. Вот не надо.
+4
-1
+3
Ответ zakariaagro
Просто нахрена выкидывать столько денег что бы выиграть Чемп России? об участии в ЛЧ нет и речи, зачем они усиляются настолько..... 25 млн евро на ИЛИЧА, в голове не укладывается просто
Погодите немного, щас еще Соболев за 20 лямов подъедет 😅
+2
0
+2
Ответ Олег Петровв
Зачем? Они в ЛЧ собрались выступать? Спартак вчера за три мешка муки игрока выписал, эти швыряются десятками лямов
Давно Спартак стал эталоном трансферной политики?
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+2
Ответ Олег Петровв
А уровень игры у Семака все равно будет один, хоть ты Илич, хоть Ибрагимович
Согласен, Дзюба подтвердит. В Спартаке играл как смесь Роналдиньо и Роналдо, бил все рекорды, по 30 голов за сезон клал, а у Семака зачах. Как Азмун, Кузяев, Ракицкий, Малком и много ещё кто. Ох уж этот Семак, всех губит.
+2
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Ответ Игорь Новиков
А это уровня ЛЧ игрок? И много он там наиграл с Торино?)
Ценник точно уровня ЛЧ.
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+1
Ответ Василий Пупкин
Просто на руководство "Зенита" произвело огромное впечатление фееричное выступление Илича и сборной Сербии на ЧЕ-2024.
в пердив в Сочи уже сложнее скинуть
+3
-2
+1
Из основы клуба Серии-А в Зенит без еврокубков? Зачем?
+1
0
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Ответ Олег Петровв
Ценник точно уровня ЛЧ.
Ну разве что.
+1
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Очень мало, надо доить газовик на 40 лямов минимум.
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0
Ответ Олег Петровв
А что по более свежим персонажам, не пятилетней давности? Клавдинья там, какой-нибудь Педро? Прогрессируют?
А что не так с Клаудиньо? Стабильно в топ-5 лучших игроков лиги в каждом сезоне.

У Педро адаптация, и мальчику 18 лет. Посмотрим в новом сезоне.
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Ответ Олег Петровв
А что по более свежим персонажам, не пятилетней давности? Клавдинья там, какой-нибудь Педро? Прогрессируют?
Клаудиньо по рейтингу Whoscored - лучший игрок Зенита, второй игрок сезона в РПЛ, Педро в Зените меньше, чем полсезона, но в свои 18 лет играет на уровне Мостового и Караваева, забил 3 гола, развитие игрока налицо.
В чем проблемы?
0
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Ответ Игорь Новиков
А что не так с Клаудиньо? Стабильно в топ-5 лучших игроков лиги в каждом сезоне. У Педро адаптация, и мальчику 18 лет. Посмотрим в новом сезоне.
Видимо, что-то не так, раз такие лихорадочные закупки. Да и без помощи Песьякова никаких воплей про "футбольную столицу" бы не было
0
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Комментарий удален модератором
все остальные значит зарабатывают)
+3
-3
0
"В руководстве Зенита нет идиотов" ©
болельщики из "культурной столицы"
+5
-5
0
Всей Россией собираем пацанов на фронте
Эти гос бабки тратят на негров и прочих
+7
-7
0
Ответ Ксюша Каблукова
Самое главное)) И бразильцы не помогут если что))
Вы не переоцениваете Николича, в смысли его тренерских талантов?
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Ответ Otto Kretschmer
Вы не переоцениваете Николича, в смысли его тренерских талантов?
Наоборот, адекватно оцениваю))
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