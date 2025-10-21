Радимов о «Динамо»: «Для построения игры, которую хочет Карпин, нужно время. «Ростов» тоже не сразу строился»

Владислав Радимов считает, что Валерию Карпину в «Динамо» нужно время.

Бело-голубые сыграли вничью с «Ахматом» (2:2) в 12-м туре Мир РПЛ . Команда Карпина идет на 8-м месте с 16 очками.

«Динамо» без Карпина, когда он уезжает в сборную, конечно, тяжело. Но руководство знало, на что шло. И если бы они подписывали контракт на один год, это был бы провал, потому что «Ростов » же тоже не сразу строился. Руководство должно было отдавать себе отчет, что такое будет.

И здесь дело даже не в том, что он отвлекается на сборную, а в том, что для построения игры, которую хочет Карпин, нужно время. Поэтому контракт с ним подписан на три года, а не на год. Здорово, что вернулся Тюкавин, забил гол в ворота крепкого соперника, помог команде уйти от поражения. Думаю, что все придет в норму, но «Динамо » просто нужно время, – сказал бывший полузащитник «Зенита».