«Динамо» Махачкала – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
«Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала в 6-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Игра состоится на «Анжи Арене» в Каспийске.
В прямом эфире ее покажет канал «Матч ТВ».
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
Не начался
