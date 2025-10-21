«Динамо» Махачкала – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

«Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала в 6-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Игра состоится на «Анжи Арене» в Каспийске.

В прямом эфире ее покажет канал «Матч ТВ».

