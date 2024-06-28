Михаил Дегтярев: «Проведем Спартакиаду сильнейших атлетов России и Белоруссии в 2025 году и по летним видам, и по зимним видам»

Теги Спартакиада Министерство спорта России Михаил Дегтярев Легкая атлетика

Михаил Дегтярев объявил о проведении российско-белорусской Спартакиады-2025.

«Приняли ряд решений по 2025 году, что проведем Спартакиаду сильнейших атлетов России и Белоруссии в 2025 году и по летним видам, и по зимним видам.

Это решение долго готовилось, сегодня оно здесь, в Хабаровске, принято», – сказал министр спорта России.

Дегтярев добавил, что в июле 2024 года в Бресте пройдет большая матчевая встреча легкоатлетов России и Беларуси. А также отметил, что на 2025 год запланирован открытый чемпионат по биатлону.

«В этом году наш план предусматривает более 950 совместных мероприятий.

Мы находимся на треке развития новых видов спорта. Игры будущего – это показатель того, что фиджитал движение и киберспорт имеют большое значение в обществе. Многие молодые люди этим увлечены. Мы будем сотрудничать с нашими белорусскими партнерами и в этом направлении.

Мы будем укреплять технологическое сотрудничество, в том числе в области образования.

Совместно усиливаем работу по борьбе с употреблением допинга. Я считаю, что употребление допинга и нарушения антидопинговых правил абсолютно неприемлемы в современном спорте!» – написал Дегтярев в телеграме.

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34 комментария
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И по весеннему, и по осеннему обострению!
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CCCР хоть соцлагерь объединял какой-никакой, а это сумасшедший дом какой-то
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Это было бы смешно, если бы не было так грустно!
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Игры Дружбы резко забылись, но что с бюджетом?) Предположу, что успешно освоен
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Недавно какой-то спортивный функционер отчитался что мы провели рекордное количество МЕЖДУНАРОДНЫХ соревнований за последний год.
Видимо соревнование МЕЖДУНАРОДНЫМ становится, если там участвует хоть один беларус )
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Деньги на развитие спорта выделены немалые. Надо начинать осваивать. Для этого и Спартакиада подойдёт. Все как обычно.
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Спартакиада по биатлону между двух государств? Звучит.
ну хоть не так широко, как Игры Брикс.
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...и добавим ещё весеннюю и осеннюю, деньги же надо куда-то тратить.
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КНДР не забудьте пригласить
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А для кого и чего в таких условиях,собственно нужен проф спорт,со всеми этими министерствами и бюджетными миллиардами-что бы выяснить,кто ловчее,белорусы или россияне?Так это можно и бесплатно выяснить-соберите желающих на выходных на турбазе и поднимайте гири,бегайте,плавайте,канат перетягивайте.Победителю вымпел и грамота.
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А ещё можно весеннюю и осеннюю.
Всё в порядке, деньги есть ©
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Вок я всё как-то не понимаю.Вроде у России с Беларусью ещё с лихих 90-х союзное государство, простихосспаде, а до сих пор какие-то спартакиады надо долго готовить и согласовывать и представлять это с помпой, как на международной арене.
Представляю, как самим спортсменам осточертело участвовать в этих надуманных междусобойчиках, которые им пихают в качестве замены мировых соревнований.
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Да здравствует первенство водокачки !!!
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А где под чутким руководством ВВП? Страх потерял?
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А чего Афганистана не будет
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И не где нибудь а на солнце но ночью чтобы не сгореть!
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Ну, главное что фиджитал движение развивает) вот еще бы в хоббихорсинге поднажать)
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А игры дружбы как же
Так и не начнутся ?
+2
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+2
Ответ Сергей Жарковский
Это было бы смешно, если бы не было так грустно!
А что? Нужное дело! Такой рывок в спорте! Такой прорыв! Бъгомерзкий коллективный запад обзавидуется!
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Лучше бы Матицина оставили. Как говорили на флоте,есть только две страшные вещи. Матрос с кисточкой и дурак с инициативой.
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Какой открытый чемпионат по биатлону? Этот лунтик в курсе, что календарь давно сформирован? Или пробухал все?
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Я так понимаю, главная задача - не качество, а количество)
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Деньги есть, пила тоже - почему бы не провести
+2
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Ну теперь спортсмены вообще про Олимпийские игры не вспомнят никогда, такая замена!
+3
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Игры Дружбы превращаются...превращаются... в элегантные соревнования.
+3
-2
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Догоним и перегоним проклятый Запад !
В который раз )))
+4
-3
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Как бы до аллергии не дошло, от этих великих противостояний. 🤨
+3
-2
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А вот и стишок по теме:

И вот опять спартакиада!
Не дремлет ветеранский люд.
Вновь виды спорта вспоминая,
На стадион, забыв болезни,
Соревноваться дружно собрались.
В пионербол осваинают мячик с сеткой,
На эстафету выстроились в ряд,
А вдалеке, у сектора метаний,
Ядро уже по воздуху летит.
Вот шахматисты у столов расселись
Борьбу умов фигурами ведут
И важно двигаются "королевы"
Стараясь мат поставить "королю".
В дарц не на шутку бьются ветераны
Отыгрывая каждое очко,
Стрельба слышна из пневматической винтовки,
Где каждый выстрел в "яблочко" летит.
Стук шариков на теннисном столе,
Как очередь из пулемёта,
Доносится для всех издалека.
Ракетки в воздухе мелькают,
И старость сразу отступает.
Вдруг дружный смех летит по стадиону.
Что там? Спешите посмотреть.
Да это же затейники от спорта
В весёлых стартах силы мерять собрались.
Бегут в мешках и прыгают задорно,
Да фору молодежи подают,
Ползком берут всё новые рекорды,
Вершины покоряют для себя.
Забыты старость, годы и болезни,
Душа у них сегодня молода.
Проходит день, подводятся итоги,
Подарки, грамоты, улыбки, смех,
И так не хочется всем расставаться,
Что скажем дружно: "Давайте встретимся опять!"
А наши фотографии на память
Пусть праздник спорта в каждом сохранят!

Стих поэта-любителя Б. Абросимова.
За "Отыгрывая каждое очко" извините.
+1
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Какие перспективы вообще существуют у этих турниров?
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Он с Луны прилетел что-ли
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