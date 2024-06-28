Михаил Дегтярев: «Проведем Спартакиаду сильнейших атлетов России и Белоруссии в 2025 году и по летним видам, и по зимним видам»

Михаил Дегтярев объявил о проведении российско-белорусской Спартакиады-2025.

«Приняли ряд решений по 2025 году, что проведем Спартакиаду сильнейших атлетов России и Белоруссии в 2025 году и по летним видам, и по зимним видам.

Это решение долго готовилось, сегодня оно здесь, в Хабаровске, принято», – сказал министр спорта России.

добавил, что в июле 2024 года в Бресте пройдет большая матчевая встреча легкоатлетов России и Беларуси. А также отметил, что на 2025 год запланирован открытый чемпионат по биатлону.

«В этом году наш план предусматривает более 950 совместных мероприятий.

Мы находимся на треке развития новых видов спорта. Игры будущего – это показатель того, что фиджитал движение и киберспорт имеют большое значение в обществе. Многие молодые люди этим увлечены. Мы будем сотрудничать с нашими белорусскими партнерами и в этом направлении.

Мы будем укреплять технологическое сотрудничество, в том числе в области образования.

Совместно усиливаем работу по борьбе с употреблением допинга. Я считаю, что употребление допинга и нарушения антидопинговых правил абсолютно неприемлемы в современном спорте!» – написал Дегтярев в телеграме.