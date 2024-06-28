Михаил Дегтярев: «Проведем Спартакиаду сильнейших атлетов России и Белоруссии в 2025 году и по летним видам, и по зимним видам»
Михаил Дегтярев объявил о проведении российско-белорусской Спартакиады-2025.
«Приняли ряд решений по 2025 году, что проведем Спартакиаду сильнейших атлетов России и Белоруссии в 2025 году и по летним видам, и по зимним видам.
Это решение долго готовилось, сегодня оно здесь, в Хабаровске, принято», – сказал министр спорта России.
Дегтярев добавил, что в июле 2024 года в Бресте пройдет большая матчевая встреча легкоатлетов России и Беларуси. А также отметил, что на 2025 год запланирован открытый чемпионат по биатлону.
«В этом году наш план предусматривает более 950 совместных мероприятий.
Мы находимся на треке развития новых видов спорта. Игры будущего – это показатель того, что фиджитал движение и киберспорт имеют большое значение в обществе. Многие молодые люди этим увлечены. Мы будем сотрудничать с нашими белорусскими партнерами и в этом направлении.
Мы будем укреплять технологическое сотрудничество, в том числе в области образования.
Совместно усиливаем работу по борьбе с употреблением допинга. Я считаю, что употребление допинга и нарушения антидопинговых правил абсолютно неприемлемы в современном спорте!» – написал Дегтярев в телеграме.
Видимо соревнование МЕЖДУНАРОДНЫМ становится, если там участвует хоть один беларус )
ну хоть не так широко, как Игры Брикс.
Всё в порядке, деньги есть ©
Представляю, как самим спортсменам осточертело участвовать в этих надуманных междусобойчиках, которые им пихают в качестве замены мировых соревнований.
Так и не начнутся ?
В который раз )))
И вот опять спартакиада!
Не дремлет ветеранский люд.
Вновь виды спорта вспоминая,
На стадион, забыв болезни,
Соревноваться дружно собрались.
В пионербол осваинают мячик с сеткой,
На эстафету выстроились в ряд,
А вдалеке, у сектора метаний,
Ядро уже по воздуху летит.
Вот шахматисты у столов расселись
Борьбу умов фигурами ведут
И важно двигаются "королевы"
Стараясь мат поставить "королю".
В дарц не на шутку бьются ветераны
Отыгрывая каждое очко,
Стрельба слышна из пневматической винтовки,
Где каждый выстрел в "яблочко" летит.
Стук шариков на теннисном столе,
Как очередь из пулемёта,
Доносится для всех издалека.
Ракетки в воздухе мелькают,
И старость сразу отступает.
Вдруг дружный смех летит по стадиону.
Что там? Спешите посмотреть.
Да это же затейники от спорта
В весёлых стартах силы мерять собрались.
Бегут в мешках и прыгают задорно,
Да фору молодежи подают,
Ползком берут всё новые рекорды,
Вершины покоряют для себя.
Забыты старость, годы и болезни,
Душа у них сегодня молода.
Проходит день, подводятся итоги,
Подарки, грамоты, улыбки, смех,
И так не хочется всем расставаться,
Что скажем дружно: "Давайте встретимся опять!"
А наши фотографии на память
Пусть праздник спорта в каждом сохранят!
Стих поэта-любителя Б. Абросимова.
За "Отыгрывая каждое очко" извините.