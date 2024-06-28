Дегтярев об Играх БРИКС: «Первый блин однозначно не комом, а очень хорошо пропекся, аппетитный, для всех привлекательный»
Михаил Дегтярев оценил Игры БРИКС и заявил, что «первый блин не вышел комом».
Международные соревнования проходили 12-23 июня в Казани.
– Если оценить разрядами: есть мастер спорта, есть КМС, есть мастер спорта международного класса – вот Игры БРИКС на каком уровне прошли?
– Ну, они прошли на уровне международного класса точно. Такой, знаете, первый блин однозначно не комом, а очень хорошо пропекся, аппетитный такой, для всех привлекательный. Очень большой интерес, просмотров много, в интернете в том числе. Ну, и мы задали практически тон и планку.
Прошла встреча министров стран БРИКС, министров спорта, и в расширенном формате пригласили еще всех желающих. Приехали, кстати, коллеги из Африки, министры спорта Эфиопии и Джибути присутствовали, министр спорта Венесуэлы был. Много руководителей рангом заместителей министров – от КНДР до других стран.
Поэтому мы там и обсуждали, что делать с этим форматом дальше и пришли к однозначному выводу: развивать, – сказал министр спорта РФ Дегтярев в интервью каналу «Россия 24».
Да уж.. Ребят, если вы себя за идиотов держите, других не надо, ага ?