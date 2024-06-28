Дегтярев об Играх БРИКС: «Первый блин однозначно не комом, а очень хорошо пропекся, аппетитный, для всех привлекательный»

Теги Министерство спорта России Михаил Дегтярев Игры БРИКС Фехтование

Михаил Дегтярев оценил Игры БРИКС и заявил, что «первый блин не вышел комом».

Международные соревнования проходили 12-23 июня в Казани.

– Если оценить разрядами: есть мастер спорта, есть КМС, есть мастер спорта международного класса – вот Игры БРИКС на каком уровне прошли?

– Ну, они прошли на уровне международного класса точно. Такой, знаете, первый блин однозначно не комом, а очень хорошо пропекся, аппетитный такой, для всех привлекательный. Очень большой интерес, просмотров много, в интернете в том числе. Ну, и мы задали практически тон и планку.

Прошла встреча министров стран БРИКС, министров спорта, и в расширенном формате пригласили еще всех желающих. Приехали, кстати, коллеги из Африки, министры спорта Эфиопии и Джибути присутствовали, министр спорта Венесуэлы был. Много руководителей рангом заместителей министров – от КНДР до других стран.

Поэтому мы там и обсуждали, что делать с этим форматом дальше и пришли к однозначному выводу: развивать, – сказал министр спорта РФ Дегтярев в интервью каналу «Россия 24».

Кто больше всех заработал на Играх БРИКС?

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34 комментария
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Особенно привлекательный для того, кто без конкурентов вообще на пьедестале стоит
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Ответ dimkaa1
Особенно привлекательный для того, кто без конкурентов вообще на пьедестале стоит
Андрюс Мазеика вообще будет искренне поражён, когда узнает, что оказывается он не только участвовал в дисциплине корэш в весе до 85 кг, но и одержал победу☝🏻🤣🤣🤣 вот что значит - новые технологии в спорте 👏👏👏👏👏
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Хороший блин испекли, теперь кушайте, не обляпайтесь!
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Осознает, что брикс - не о спорте, о блинной на периферии..
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Первый блин на лопате
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"коллеги из Африки, министры спорта Эфиопии и Джибути присутствовали, министр спорта Венесуэлы был."
Да уж.. Ребят, если вы себя за идиотов держите, других не надо, ага ?
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У Петра Первого были потешные войска, у нас потешные игры. Особенно впечатляет присутствие замминистра из КНДР
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Министра спорта Эфиопии, я думаю, играл Вован, Джибути - Лексус. А кто венесуэльца изображал - я прям теряюсь в догадках.
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Привлекательным для прикормышей и чинуш, но не для спортсменов и зрителей) позорное высказывание
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Ответ Геннадий Тимченко
Андрюс Мазеика вообще будет искренне поражён, когда узнает, что оказывается он не только участвовал в дисциплине корэш в весе до 85 кг, но и одержал победу☝🏻🤣🤣🤣 вот что значит - новые технологии в спорте 👏👏👏👏👏
Игры будущего
+8
-2
+6
Для чего приглашать министров спорта Эфиопии, Джибути и Венесуэлы? Ладно эфиопы хоть бугут, а остальные? Что можно развить в таком коллективе? Только дать мастер класс по распилу, пожалуй, но не думаю, что джибутянам и венесуэльцам он нужен, и так справляются.
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Перевод- попил прошёл успешно
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Как из анектода: Ешьте сами с волосами!
+3
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Напомнило фильм, Полосатый рейс, где играющий повара Леонов , рассказывал о львах на примере туши коровы Может действительно Дегтярева нужно министром пищевой пром. ставить...
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Как зритель могу сказать, Игры для меня прошли незаметно. Не могу назвать ни одного победителя.
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Игры БРИКС после Олимпиады - это как Дегтярёв после Фургала. Как понимаете, не в лучшую сторону
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Министрам тоже дорогу и проживание оплатили? Далековато ехали, чтоб посмотреть.
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Мощный такой, сочный, настоящий представитель русов
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Миша, может в баню?
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он за спорт отвечает или за пекарню :D
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Лучше бы вернули Мутко ей богу.
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Состав министров спорта дружественных стран впечатляет..
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Лопату блинов победителям
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Игры будущего
Первый победитель "игр будущего"❓🤣 типа выступишь как будет время, а медальку держи уже сейчас👏👏👏👏👏
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Ну уж если министр из Джибути был, то полный успех, полный!
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Для чиновников игры БРИКС это очередная идея Фикс.
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По затраченным деньгам точно не блин.
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Пацаны, как попасть к ним в реальность?
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Дегтярев не в курсе, что это были далеко не первые игры БРИКС?😂 Просто раньше никому и в голову не приходило позиционировать их как альтернативу Олимпиаде😂
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Пирс Морган: «Игры БРИКС - спелый блин»
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