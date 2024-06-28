Гран-при Австрии-2024. Квалификация к спринту. Ферстаппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

В Шпильберге завершилась квалификация к спринту на 11-м этапе «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Австрии.

Ред Булл Ринг, Шпильберг

28 июня 2024 года

Квалификация к спринту

Топ-10

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.04,686

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,093

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,301

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,368

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,440

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,584

7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,322

8. Эстебан Окон («Альпин») +1.415

9. Пьер Гасли («Альпин») +1,938

10. Шарль Леклер («Феррари») – без времени

Выбыли после второго сегмента:

11. Кевин Магнуссен («Хаас»)

12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

14. Юки Цунода («РБ»)

15. Логан Сарджент («Уильямс»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Даниэль Риккардо («РБ»)

17. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

18. Валттери Боттас («Заубер»)

19. Алекс Албон («Уильямс»)

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

Результаты трех сегментов:

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