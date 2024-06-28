Гран-при Австрии-2024. Квалификация к спринту. Ферстаппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Теги результаты Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин РБ Авто

В Шпильберге завершилась квалификация к спринту на 11-м этапе «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Австрии.

Ред Булл Ринг, Шпильберг
28 июня 2024 года
Квалификация к спринту
Топ-10
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.04,686
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,093
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,301
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,368
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,440
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,584
7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,322
8. Эстебан Окон («Альпин») +1.415
9. Пьер Гасли («Альпин») +1,938
10. Шарль Леклер («Феррари») – без времени
 
Выбыли после второго сегмента:
 
11. Кевин Магнуссен («Хаас»)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
14. Юки Цунода («РБ»)
15. Логан Сарджент («Уильямс»)
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Даниэль Риккардо («РБ»)
17. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
18. Валттери Боттас («Заубер»)
19. Алекс Албон («Уильямс»)
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
 

Результаты трех сегментов:

Изображение кликабельно.

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

59 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Классическая Феррари, вот классичнее некуда
+16
0
+16
красава перес всего 1,3 секунды
+14
0
+14
Ферзь выиграет и спринт, и квалу, и гонку. Маки с Мерсами зарубятся за подиум, Леклер и Сайнс будут бороться с мостиком)
+12
-1
+11
Не успел Леклер, клоуны в красном лучшие!
+10
0
+10
Леклера чуть не разорвало в эфире. Говорит у меня заглох двигатель, что случилось? Ему говорят поговорим в гараже. Типичные Ferrari, чемпионы на чемпионате мира среди клоунов.
+9
0
+9
Астоны продолжают погружение
+7
0
+7
Смотри, Льюис, это твоя будущая команда
+6
0
+6
Рик успел надрать задницы?
+7
-1
+6
Феррари классик , Леклер не успел на круг 😁 Без времени)
+6
0
+6
Хэмилтон точно хочет в Феррари после такого?? Они не могут даже просчитать время круга для пилота, какие там титулы?
+6
-1
+5
Феррари🤣
+5
0
+5
Китаец что-то совсем поплыл
+4
0
+4
Сарджент обыграл Албона
+4
0
+4
Браво перец!👏🏻 Всего 1,3 секунды! Завтра в спринте из десятки вылетит!
Узнаю Феррари во всей красе, прямо лучшая квала года😂
+4
0
+4
Ответ CostasVazquez
Уже есть квалификация к спринту? Давненько я Ф1 не смотрел...
Уже второй год
+4
0
+4
полсегмента сидят в боксах 🤦‍♂️ вы либо время сократите, либо комплект добавьте. Какая тупость
+3
0
+3
Ну Феррари, ну просто Феррари классик. Вот повторюсь, больше классики просто некуда добавить
+3
0
+3
Перес считай полторы секунды с короткого круга проигрыш Максимке😁
+3
0
+3
Молодцы, красные, начинают вспоминать, что надо делать во время ГП!
+2
0
+2
Трасса тупо под рб
+2
-1
+1
ведрари в своем репертуаре
+1
0
+1
Феррари тайм! )
+1
0
+1
Ответ Lewis Hamilton 2025
Леклера чуть не разорвало в эфире. Говорит у меня заглох двигатель, что случилось? Ему говорят поговорим в гараже. Типичные Ferrari, чемпионы на чемпионате мира среди клоунов.
Если бы выпускали не последним то успел бы
Тут вопрос ко всем
В лбом случае был бы не 10 а 5-6 суля по всему . Разницы мало
+1
0
+1
Цирк Монцы к нам приехал
+1
0
+1
Ответ mishakmv96
Не успел Леклер, клоуны в красном лучшие!
Там Леклер сам встал на питлейн , тут неизвестно кто больше клоун
+2
-1
+1
Ответ Andres Dandaras
Там Леклер сам встал на питлейн , тут неизвестно кто больше клоун
так команда решает, когда его выпускать из боксов. Это всегда будет вина мостика
+1
0
+1
Маки хороши, отлично, что оба. Может поборются за поул в основной квалификации.
+1
0
+1
Алонсо провел чистый круг, а результат нулевой. Нет темпа вообще. Причем у Стролла он есть, но он как всегда запорол все.
+3
-2
+1
Кто-то удивлен, что худшее время среди топ команд показали Хэмилтон и Перес, я вот не удивлен. Все как я предсказывал, 3ий эшелон ни на что не претендующий, но в силу технического превосходства над средней группой существующий обособленно от остальных пилотов, так сказать в вакууме.

Забавно, что Хэмилтон проиграл напарнику 2 десятки, а Перес напарнику проиграл секунду, но стартуют они рядом.
+1
-1
0
Ответ Bzz Pvz
Хемильтана как школьника уже каждый второй щемит. А каждым гран при все глубже закапывает свою «репутацию» «гонщика»
Пора новую кляузу писать про слив, действие прошлой заканчивается
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий