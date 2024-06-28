Гран-при Австрии-2024. Квалификация к спринту. Ферстаппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
В Шпильберге завершилась квалификация к спринту на 11-м этапе «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Австрии.
Ред Булл Ринг, Шпильберг
28 июня 2024 года
Квалификация к спринту
Топ-10
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.04,686
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,093
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,301
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,368
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,440
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,584
7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,322
8. Эстебан Окон («Альпин») +1.415
9. Пьер Гасли («Альпин») +1,938
10. Шарль Леклер («Феррари») – без времени
Выбыли после второго сегмента:
11. Кевин Магнуссен («Хаас»)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
14. Юки Цунода («РБ»)
15. Логан Сарджент («Уильямс»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Даниэль Риккардо («РБ»)
17. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
18. Валттери Боттас («Заубер»)
19. Алекс Албон («Уильямс»)
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
Результаты трех сегментов:
Изображение кликабельно.
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Узнаю Феррари во всей красе, прямо лучшая квала года😂
Тут вопрос ко всем
В лбом случае был бы не 10 а 5-6 суля по всему . Разницы мало
Забавно, что Хэмилтон проиграл напарнику 2 десятки, а Перес напарнику проиграл секунду, но стартуют они рядом.