Карвахаль – Тебасу: «Несоблюдение регламента подрывает честность турнира. Говорите про ТВ «Реала» что угодно, но на вашей лиге останется пятно, если матч в США состоится»
Даниэль Карвахаль настаивает на том, что матч Ла Лиги нельзя проводить в США.
Ранее защитник «Реала» заявил, что организация игры «Барселоны» с «Вильярреалом» во Флориде негативно повлияет на честность турнира. Президент Ла Лиги ответил: «Фальсификацией турнира скорее показались ролики ТВ «Реала», давящие на арбитров».
«Здравствуйте, сеньор Тебас! Несоблюдение регламента – это подрыв честности соревнования.
Можете говорить про ролики ТВ «Реала» что угодно, но нельзя игнорировать то, что упомянутое ранее – это прямое игнорирование правил.
На вашей лиге останется пятно, если матч состоится», – написал Карвахаль.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Даниэля Карвахаля
