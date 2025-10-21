  • Спортс
  Карвахаль – Тебасу: «Несоблюдение регламента подрывает честность турнира. Говорите про ТВ «Реала» что угодно, но на вашей лиге останется пятно, если матч в США состоится»
20

Карвахаль – Тебасу: «Несоблюдение регламента подрывает честность турнира. Говорите про ТВ «Реала» что угодно, но на вашей лиге останется пятно, если матч в США состоится»

Даниэль Карвахаль настаивает на том, что матч Ла Лиги нельзя проводить в США.

Ранее защитник «Реала» заявил, что организация игры «Барселоны» с «Вильярреалом» во Флориде негативно повлияет на честность турнира. Президент Ла Лиги ответил: «Фальсификацией турнира скорее показались ролики ТВ «Реала», давящие на арбитров».

«Здравствуйте, сеньор Тебас! Несоблюдение регламента – это подрыв честности соревнования.

Можете говорить про ролики ТВ «Реала» что угодно, но нельзя игнорировать то, что упомянутое ранее – это прямое игнорирование правил.

На вашей лиге останется пятно, если матч состоится», – написал Карвахаль.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Даниэля Карвахаля
